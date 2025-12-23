Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
volodimir zelenszkij európai unió béke ukrajna oroszország

Zelenszkijnek karácsony előtt is csak egyetlen telefonszám járt a fejében: Ursula von der Leyené

2025. december 23. 20:41

Az ukrán elnök szerint kulcsfontosságú, hogy folytatódjon az Oroszországra gyakorolt egységes nemzetközi nyomás.

2025. december 23. 20:41
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélésén arról beszélt, hogy a jelenleg zajló tárgyalások alapvetően megváltoztathatják a helyzetet. Az ukrán államfő kiemelte, hogy a béke eléréséhez elengedhetetlen a partnerek összehangolt fellépése és az Oroszországra gyakorolt közös nyomásgyakorlás – írta meg az Ukrinform.

Zelenszkij a találkozót értékelve azt mondta, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

nagyon szívélyes és tartalmas beszélgetést folytatott az Európai Bizottság elnökével, és háláját fejezte ki minden támogatásért, segítségért és maximális elköteleződésért, amely nemcsak az idei évben, hanem már az orosz teljes körű invázió kezdetétől jellemzi az Európai Unió hozzáállását.

Az ukrán elnök felidézte, hogy a múlt héten az Európai Tanács döntést hozott egy 90 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagról, amely a 2026 és 2027 közötti időszakban nyújt segítséget Ukrajnának. Szavai szerint az Európai Unió támogatása különösen nagy jelentőséggel bír egy olyan diplomáciai pillanatban, amely több szempontból is meghatározónak tekinthető.

Zelenszkij emellett hangsúlyozta, hogy a most folyamatban lévő tárgyalások képesek lehetnek gyökeresen megváltoztatni a helyzetet, ezért létfontosságú a megfelelő nyomás biztosítása Oroszországgal szemben a béke érdekében, mégpedig valamennyi partner közös fellépésével. A megbeszélés során szó esett Ukrajna ellenálló képességének támogatásáról és arról is, mennyire fontos az ország tárgyalási pozícióinak megerősítése.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy bár a világ már a karácsonyi időszakra készül, Ukrajna nem áll le egyetlen napra sem, és továbbra is folyamatosan dolgozik a közös cél eléréséért, vagyis a béke megteremtéséért és a biztonság garantálásáért.

Korábban az Európai Tanács elnöke, António Costa is megerősítette, hogy az uniós vezetők megállapodtak a 2026 és 2027 közötti időszakra szóló, 90 milliárd eurós pénzügyi támogatásról Ukrajna számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. december 23. 21:54
Azt hittem a mikulásé. Mert sok ajándékot vár😀
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. december 23. 21:04 Szerkesztve
Zöldtakony megköszönte, hogy tovább lophatja az európai emberek pénzét. Erre a Pfizerkúrva csak szabadkozott: -Ugyan, hagyd már, semmiség! Nálunk Brüsszelben is ezt így csináljuk. "Csurran-cseppen" nektek is belőle...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!