Zelenszkijnek karácsony előtt is csak egyetlen telefonszám járt a fejében: Ursula von der Leyené

Megszólalt Zelenszkij, fordulat jöhet a béketárgyalások menetében
Több dokumentumtervezet is elkészült a miami tárgyalások után.
Az ukrán elnök szerint kulcsfontosságú, hogy folytatódjon az Oroszországra gyakorolt egységes nemzetközi nyomás.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélésén arról beszélt, hogy a jelenleg zajló tárgyalások alapvetően megváltoztathatják a helyzetet. Az ukrán államfő kiemelte, hogy a béke eléréséhez elengedhetetlen a partnerek összehangolt fellépése és az Oroszországra gyakorolt közös nyomásgyakorlás – írta meg az Ukrinform.
Zelenszkij a találkozót értékelve azt mondta, hogy
nagyon szívélyes és tartalmas beszélgetést folytatott az Európai Bizottság elnökével, és háláját fejezte ki minden támogatásért, segítségért és maximális elköteleződésért, amely nemcsak az idei évben, hanem már az orosz teljes körű invázió kezdetétől jellemzi az Európai Unió hozzáállását.
Az ukrán elnök felidézte, hogy a múlt héten az Európai Tanács döntést hozott egy 90 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagról, amely a 2026 és 2027 közötti időszakban nyújt segítséget Ukrajnának. Szavai szerint az Európai Unió támogatása különösen nagy jelentőséggel bír egy olyan diplomáciai pillanatban, amely több szempontból is meghatározónak tekinthető.
Zelenszkij emellett hangsúlyozta, hogy a most folyamatban lévő tárgyalások képesek lehetnek gyökeresen megváltoztatni a helyzetet, ezért létfontosságú a megfelelő nyomás biztosítása Oroszországgal szemben a béke érdekében, mégpedig valamennyi partner közös fellépésével. A megbeszélés során szó esett Ukrajna ellenálló képességének támogatásáról és arról is, mennyire fontos az ország tárgyalási pozícióinak megerősítése.
Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy bár a világ már a karácsonyi időszakra készül, Ukrajna nem áll le egyetlen napra sem, és továbbra is folyamatosan dolgozik a közös cél eléréséért, vagyis a béke megteremtéséért és a biztonság garantálásáért.
Korábban az Európai Tanács elnöke, António Costa is megerősítette, hogy az uniós vezetők megállapodtak a 2026 és 2027 közötti időszakra szóló, 90 milliárd eurós pénzügyi támogatásról Ukrajna számára.
