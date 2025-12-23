Zelenszkijnek karácsony előtt is csak egyetlen telefonszám járt a fejében: Ursula von der Leyené

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélésén arról beszélt, hogy a jelenleg zajló tárgyalások alapvetően megváltoztathatják a helyzetet. Az ukrán államfő kiemelte, hogy a béke eléréséhez elengedhetetlen a partnerek összehangolt fellépése és az Oroszországra gyakorolt közös nyomásgyakorlás – írta meg az Ukrinform.

Zelenszkij a találkozót értékelve azt mondta, hogy