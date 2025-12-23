Megszólalt Zelenszkij, fordulat jöhet a béketárgyalások menetében

Több dokumentumtervezet is elkészült – közöttük a biztonsági garanciákról - az amerikai és ukrán vezetőknek az orosz-ukrán háború beszüntetéséről folytatott tárgyalásai után - közölte kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Amerikai vezetők ukrán és európai küldöttségekkel tárgyaltak a hét végén Miamiban, és külön találkozót tartottak az orosz küldöttséggel Floridában. Kijev – miközben az amerikai kormány a béke mielőbbi megkötését szorgalmazza - megpróbálta ellensúlyozni az eredeti, széles körű felfogás szerint Moszkvának kedvező kezdeményezést, amelyben több terület átadását és az ukrán katonai kapacitások korlátozását irányozták elő.