miami volodimir zelenszkij béketerv orosz-ukrán háború Donald Trump kijev garancia

Megszólalt Zelenszkij, fordulat jöhet a béketárgyalások menetében

2025. december 23. 17:01

Több dokumentumtervezet is elkészült a miami tárgyalások után – közölte az ukrán vezető.

2025. december 23. 17:01
Több dokumentumtervezet is elkészült – közöttük a biztonsági garanciákról - az amerikai és ukrán vezetőknek az orosz-ukrán háború beszüntetéséről folytatott tárgyalásai után - közölte kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Amerikai vezetők ukrán és európai küldöttségekkel tárgyaltak a hét végén Miamiban, és külön találkozót tartottak az orosz küldöttséggel Floridában. Kijev – miközben az amerikai kormány a béke mielőbbi megkötését szorgalmazza - megpróbálta ellensúlyozni az eredeti, széles körű felfogás szerint Moszkvának kedvező kezdeményezést, amelyben több terület átadását és az ukrán katonai kapacitások korlátozását irányozták elő.

Eredményesen dolgoztak (Donald) Trump elnök küldötteivel, és mostanra több dokumentumtervezet is elkészült”

– írta Zelenszkij az X közösségi portálon, miután meghallgatta Rusztem Umerov és Andrij Hnatov ukrán tárgyalók jelentését.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a dokumentumtervezetek között van olyan is, amely az Ukrajna számára adandó biztonsági garanciákról, az újjáépítésről, valamint a háború lezárására vonatkozó alap-keretmegállapodásról szól.

Az ukrán vezetők erős biztonsági garanciákat szeretnének kapni a szövetségesektől, hogy megelőzzenek egy újabb orosz inváziót bármilyen békekötés után.

Zelenszkij azután beszélt erről, hogy az ukrán energetikai rendszer elleni orosz légicsapásban legkevesebb három ember meghalt, és kiterjedt áramszünet keletkezett, miközben az ukránok a karácsony megünneplésére készülnek.

(MTI)

auditorium
2025. december 23. 19:18
Úgy tűnik, sokan akarják az orosz-ukrán háború folytatását gazdasági érdekeik miatt. Halasztják a békekötést, egyik sem akar engedi. Európa pedig sodródik a konfliktusba a jelenlegi elvakult vezetéssel.
Válasz erre
0
0
Intel
2025. december 23. 19:09
Oroszország kapitulál és 10 trillió USD kártérítést fizet Ukrajnának amiből 5 trillió azonnal az USA számára utalandó. További 1-1 trillió utalandó az 5 nagy európai államnak. A maradék Ukrajnáé....
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. december 23. 18:10
Csak irogassanak szorgalmasan feltételeket. A mérvadó feltételeket majd a gyöztes fogalmazza meg.
Válasz erre
2
0
templar62
2025. december 23. 18:07
Drónok harca 4 . Évad .
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!