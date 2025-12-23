Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin ruszlan bortnyik paks II atomerőmű orosz-ukrán háború Donald Trump Budapest Paks II. csúcstalálkozó

Fantasztikus hír: ekkor jöhet a Trump–Putyin csúcs Budapesten!

2025. december 23. 07:08

A paksi bővítés lehet az apropó.

2025. december 23. 07:08
null

A Moszkovszkij Komszomolec arról ír, hogy az ősszel meghiúsult 

amerikai–orosz csúcstalálkozót 2026 februárjában pótolhatják be a magyar fővárosban.

 Ruszlan Bortnyik, az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója fogalmazta meg a prognózist a Politeka YouTube-csatornán, tudjuk meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Hozzáteszik: politológus szerint körülbelül 

50 százalék az esélye 

annak, hogy Putyin és Trump februárban a magyar fővárosban találkozik. Szerinte ekkor Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországra látogathat, ugyanis a tervek szerint 

a Paks II Atomerőmű esetében 2026. február 5-én történik meg az első betonöntés.

Az igazgató úgy véli, ekkor a legmagasabb annak a valószínűsége, hogy Donald Trump amerikai elnök is ugyanekkor Budapestre érkezik. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. december 23. 09:28
Gombatap, eredmeny helyett "Egyik csalódás a másik után: a Nemzetgazdasági Minisztérium elárulta, miért nem jöttek a számok" De mar senki nem erdekel
Válasz erre
0
1
Bastyaelvtars
2025. december 23. 09:27
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel "Akkor igényesen húzz a csába és ismerkedj a magyar helyesírással!😄" Hát te is megjöttél, Hejesírás Kapitány? 😀 Érdekes, legalább 4-5 vérbirka is kommentelte hogy mennyire alja szint ez a cikk. Vmiert a fajtádra nem írtál rá hogy ha nem tetszik a rendszer akkor mehet 😀
Válasz erre
0
1
Coollog
2025. december 23. 09:22
Azt mondták, azért lett elhalasztva, mert ide akkor jönnek, ha megegyezés lesz. Szóval jó lenne.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. december 23. 09:18
Z. "Ruszlan Bortnyik, az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója fogalmazta meg a prognózist a Politeka YouTube-csatornán, tudjuk meg." A háború és béke témában egy napra nem lehet előre következtetni... Ami a múlt a globalisták részéről az sem igaz!!! 💯👎😐❗
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!