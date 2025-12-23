Fantasztikus hír: ekkor jöhet a Trump–Putyin csúcs Budapesten!

Putyint lábon lőtték: Trump miatt bezuhant az orosz olajár, az oroszoknak egyetlen esélye maradt
Fordulóponthoz értünk a háborúban.
A paksi bővítés lehet az apropó.
A Moszkovszkij Komszomolec arról ír, hogy az ősszel meghiúsult
amerikai–orosz csúcstalálkozót 2026 februárjában pótolhatják be a magyar fővárosban.
Ruszlan Bortnyik, az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója fogalmazta meg a prognózist a Politeka YouTube-csatornán, tudjuk meg.
Hozzáteszik: politológus szerint körülbelül
50 százalék az esélye
annak, hogy Putyin és Trump februárban a magyar fővárosban találkozik. Szerinte ekkor Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországra látogathat, ugyanis a tervek szerint
a Paks II Atomerőmű esetében 2026. február 5-én történik meg az első betonöntés.
Az igazgató úgy véli, ekkor a legmagasabb annak a valószínűsége, hogy Donald Trump amerikai elnök is ugyanekkor Budapestre érkezik.
Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP
Mindenkit meglepett az ukrán elnök.
Az amerikai alelnök szerint az ukránok beletörődhetnek Donyeck elvesztésébe.