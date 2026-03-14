Az EU „kezd besokallni” a magyar vétók miatt, már Kijevet sürgetik, hogy rendezze a kőolajvezeték ügyét

Konrad Kramar brüsszeli tudósításában az osztrák Kurier portálon arról ír: a helyszínen azt tapasztalja, hogy „magyar ügyekben” már nem a megszokott, diplomatikus stílus járja. Szerinte egyes képviselők üvöltöztek a magyar megbízottal az egyeztetéseken, „mert nyilvánvalóan tele lett a hócipőjük”.

Kramar cseppet sem elfogulatlan cikkében egyenesen úgy fogalmaz: geopolitikai következményekkel járhat, hogy a magyarok még mindig nem engednek. Az újságíró szerint kizárt, hogy bármiféle megállapodás létrejön az állam- és kormányfők csütörtöki tanácskozása előtt, „a választások előtt Orbán semmiképpen sem fog engedni”.