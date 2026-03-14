Az EU „kezd besokallni” a magyar vétók miatt, már Kijevet sürgetik, hogy rendezze a kőolajvezeték ügyét
2026. március 14. 18:18
Az EU kezd besokallni attól, hogy Orbán Viktor „még ilyen kulcsfontosságú pillanatban is képes blokkolni” a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának – olvasható az osztrák Kurier cikkében, amelynek szerzője arra is kitér: nemcsak a hitel „akadt el”, hanem úgy néz ki, hogy nem sikerül elfogadni a következő szankciós csomagot sem.
Konrad Kramar brüsszeli tudósításában az osztrák Kurier portálon arról ír: a helyszínen azt tapasztalja, hogy „magyar ügyekben” már nem a megszokott, diplomatikus stílus járja. Szerinte egyes képviselők üvöltöztek a magyar megbízottal az egyeztetéseken, „mert nyilvánvalóan tele lett a hócipőjük”.
Kramar cseppet sem elfogulatlan cikkében egyenesen úgy fogalmaz: geopolitikai következményekkel járhat, hogy a magyarok még mindig nem engednek. Az újságíró szerint kizárt, hogy bármiféle megállapodás létrejön az állam- és kormányfők csütörtöki tanácskozása előtt, „a választások előtt Orbán semmiképpen sem fog engedni”.
Czepek Gábor összefoglalta a legfontosabb eredményeket: „Magyarország mozgásba hozta a gépezetet”, a vezeték újraindítható.
A Kurier tudósítója arra elmulasztja felhívni az olvasói figyelmét, hogy Magyarország számára nemzetközi és uniós szerződések is garantálják a jogot, hogy hozzájusson az amúgy megvásárolt kőolajhoz – ahogy arra sem tért ki, hogy
minden jel szerint szó sincs a vezeték meghibásodásáról, nem a javítási munkálatokat kell felgyorsítani, hiszen a vezeték működőképes, és Zelenszkij politikai okból záratta azt el.
