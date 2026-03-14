Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
03. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
barátság kurier orosz-ukrán háború ukrajna európai bizottság

Az EU „kezd besokallni” a magyar vétók miatt, már Kijevet sürgetik, hogy rendezze a kőolajvezeték ügyét

2026. március 14. 18:18

Az EU kezd besokallni attól, hogy Orbán Viktor „még ilyen kulcsfontosságú pillanatban is képes blokkolni” a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának – olvasható az osztrák Kurier cikkében, amelynek szerzője arra is kitér: nemcsak a hitel „akadt el”, hanem úgy néz ki, hogy nem sikerül elfogadni a következő szankciós csomagot sem.

Konrad Kramar brüsszeli tudósításában az osztrák Kurier portálon arról ír: a helyszínen azt tapasztalja, hogy „magyar ügyekben” már nem a megszokott, diplomatikus stílus járja. Szerinte egyes képviselők üvöltöztek a magyar megbízottal az egyeztetéseken, „mert nyilvánvalóan tele lett a hócipőjük”.

Kramar cseppet sem elfogulatlan cikkében egyenesen úgy fogalmaz: geopolitikai következményekkel járhat, hogy a magyarok még mindig nem engednek. Az újságíró szerint kizárt, hogy bármiféle megállapodás létrejön az állam- és kormányfők csütörtöki tanácskozása előtt, „a választások előtt Orbán semmiképpen sem fog engedni”.

Ám – szögezi le – 

valójában Kijev sem iparkodik, hogy gyorsítsa a Barátság kőolajvezeték „javítási munkálatait”, 

miközben Ukrajna a csőd szélén egyensúlyoz. Ennek érdekében már az Európai Bizottság is „szorongatja” Kijevet, ám az ukránoknak 

a háború kellős közepén van fontosabb dolguk is, mint egy olyan cső, amely főként az oroszokat juttatja bevételhez”.

A Kurier tudósítója arra elmulasztja felhívni az olvasói figyelmét, hogy Magyarország számára nemzetközi és uniós szerződések is garantálják a jogot, hogy hozzájusson az amúgy megvásárolt kőolajhoz – ahogy arra sem tért ki, hogy 

minden jel szerint szó sincs a vezeték meghibásodásáról, nem a javítási munkálatokat kell felgyorsítani, hiszen a vezeték működőképes, és Zelenszkij politikai okból záratta azt el.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oszodibeszed
2026. március 14. 20:42
Idegesebb az euromaffia, mint az ukrán, hogy nem küldhetik végre a hitelt Kijevnek... heee!? (vagy attól síkidegek, hogy csúszik a furgonban megutaztatott és 'háborús hitel' címszó alatt saját maguknak kilopott adófizetői zsé)
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. március 14. 20:18
Remélem a magyar is visszaüvöltözött, hogy nekünk is tele van a hócipőnk ukrajnával és EU-s cselédeivel.
Válasz erre
4
0
figyelő4322
2026. március 14. 20:12
lemez 2026. március 14. 15:02 "Hülye uki nácik már mindenre is lőnek.Most ért dróntámadás egy görög hajót.." Persze, annak a vesztét érző maffiának már szinte semmi ön- kontrolja sincs. Már nem is törődnek a következményekkel. Többek között ez a régi magyar mondás illik rájuk: ha már megdöglött az én 🐄-em, akkor dögöljön meg a szomszédé is!
Válasz erre
4
0
figyelő4322
2026. március 14. 20:02
Lilyana2 2026. március 14. 13:42 "...csak az a fontos, hogy Ukrajnának legyen mit eltékozolni????!!!" Hát igen... Az eltékozlást elnézi a brüsszeli banda, mert ők is megkapják abból a pénzből az saját jutalékukat. Ebben talán 'becsületes' lehet az aranyborjú imádó kijevi maffia.🥺 A másik ok pedig az, hogy a brüsszeli BIRODALOM- építőknek (és persze azok London City negyedében fészkelő gazdáinak) kell idő, hogy a tervezett össz- európai birodalom alapjait lerakják. Ezért is kérte nemrég a Herr Merz, a Black Rock germániai helytartója Zselét, a hoholok nyakára ültetett aranyimádó bűnszövetkezet 'keresztapa' vezetőjét, hogy tartsanak ki még kb. 3 évig!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!