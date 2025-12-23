Ft
moszkva olaj dollár orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin egyesült államok oroszország

Putyint lábon lőtték: Trump miatt bezuhant az orosz olajár, az oroszoknak egyetlen esélye maradt

2025. december 23. 06:31

Fordulóponthoz értünk a háborúban.

2025. december 23. 06:31


A Világgazdaság arról ír, hogy történelmi mélypontra süllyedt az orosz olaj ára, miután az amerikai szankciók hatására 

hatalmas árengedményekkel lehet csak eladni az Ural nyersolajat. 

A Kreml ugyan átmeneti visszapattanásban bízik, de a költségvetési kockázat egyre nyilvánvalóbb.

Mint kiderült, az Ural hordónként már csak 34 dollár körül mozog, miközben a nemzetközi áraktól való lemaradás drámai méreteket ölt. Az Egyesült Államok szankciói nem állították le az exportot, de egyre jobban szorítják Moszkva pénzügyi mozgásterét. Eközben a nemzetközi irányadó Brent körülbelül 61 dolláron áll, vagyis az orosz olaj soha nem látott mértékben szakad el a globális piactól – tudjuk meg.

A különbség hátterében az Egyesült Államok októberben bejelentett, széles körű szankciói állnak, amelyek Oroszország két legnagyobb olajtermelőjét vették célba, írják. Bár az intézkedések

 nem állították le teljesen az orosz exportot, jelentősen megnehezítették az értékesítést és a szállítást. 

Ennek egyik jele, hogy India – Moszkva egyik legfontosabb vevője – várhatóan kevesebb orosz olajat vásárol a következő hónapban.

A Bloomberg adatai szerint az Ural olaj átlagos árengedménye az exportpontnál eléri a hordónkénti 27 dollárt. Mire a szállítmány Indiába ér, ez a diszkont körülbelül 7,5 dollárra szűkül, de nem egyértelmű, hogy az árkülönbség mekkora része landol végül orosz kézben.

A Világgazdaság szerint

 Moszkva azzal védekezik, hogy az árengedmények néhány hónapon belül mérséklődnek. 

Ugyanakkor egy tartósan alacsony olajár komoly csapást mérhet a Kreml pénzügyeire: az olaj- és gázbevételek az orosz költségvetés mintegy negyedét adják, és kulcsszerepet játszanak az ukrajnai háború finanszírozásában.

A lap szerint van azonban egy ellentmondásos mellékhatás is: 

minél olcsóbb az orosz olaj, annál nagyobb a kísértés a finomítók számára, hogy a szankciókat figyelmen kívül hagyva vásároljanak belőle. 

A múltban ez a dinamika már többször ahhoz vezetett, hogy az orosz árak egy kezdeti zuhanás után fokozatosan normalizálódtak. A kérdés most az, hogy ezúttal is működik-e ez a forgatókönyv – vagy a Kreml valóban tartós bevételkieséssel néz szembe, írják.

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

 

