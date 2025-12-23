Putyint lábon lőtték: Trump miatt bezuhant az orosz olajár, az oroszoknak egyetlen esélye maradt

A Világgazdaság szerint

Moszkva azzal védekezik, hogy az árengedmények néhány hónapon belül mérséklődnek.

Ugyanakkor egy tartósan alacsony olajár komoly csapást mérhet a Kreml pénzügyeire: az olaj- és gázbevételek az orosz költségvetés mintegy negyedét adják, és kulcsszerepet játszanak az ukrajnai háború finanszírozásában.

A lap szerint van azonban egy ellentmondásos mellékhatás is: