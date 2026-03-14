vlagyimir putyin aljakszandr lukasenka fehéroroszország oroszország

Élesítve az orosz szuperfegyver: ez az európai ország nem kegyelmez, ha megtámadják

2026. március 14. 11:48

Az oroszoktól vásárolt Oresnyik-rakétarendszer december óta bevetésre vár Fehéroroszországban.

Fehéroroszország bármikor kész bevetni az Oroszországtól vásárolt Oresnyik-rakétarendszert, amennyiben bármilyen fenyegetést észlelnek – nyilatkozta Aljakszandr Lukasenka elnök pénteken, és azt is elmondta, hogy a rakétarendszer már december óta harckész állapotban van.

Egyúttal megköszönte Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy lehetővé tette a fegyverrendszer megvásárlását Fehéroroszország számára. Hangsúlyozta, hogy bár Putyin segítette az üzlet létrejöttét, a fegyvereket Fehéroroszország kifizette. Lukasenka abban bízik, hogy ez a befektetés jelentősen növeli az ország katonai védelmi képességeit. Hangsúlyozta, hogy az Oresnyik-rendszert nem fogják támadásra használni, csupán saját területeik védelmét szeretnék biztosítani.

Ugyanakkor határozottan figyelmeztette a szomszédos államokat, hogy amennyiben megtámadják az országot, számíthatnak az Oresnyik-rendszer bevetésére.

Az Interfax információi szerint a rakétarendszert 2025. december 17-én helyezték üzembe, és azóta folyamatosan harckész állapotban van. A 70–200 kilométeres hatótávolságú fegyver erős elrettentő üzenet közvetít a környező országok fel.

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

 


 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NovaTerra
2026. március 14. 13:29
"ez az európai ország nem" Szánalmas.
Kar-6-Alom
2026. március 14. 13:11
"A 70–200 kilométeres hatótávolságú fegyver erős elrettentő üzenet közvetít a környező országok fel." Biztos ez? Én a neten mindenhol 5000-5500km-es hatótávot találok az Oresnyiknél. A 70km azt jelentené, hogy közvetlenül a határ mentén kellene telepíteni, kiszolgáltatva drónoknak, vadászbombázóknak és rövid hatótávolságú rakétáknak.
johannluipigus
2026. március 14. 12:19
@benito "Kit néznek hülyének?" Még kérdezi, maga szerencsétlen balfácán?
johannluipigus
2026. március 14. 12:13
Ez mind szép és jó, de az ma már tisztán látszik, hogy a drónok szerepe egyre nagyobb lesz az elkövetkező háborús konfliktusokban.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!