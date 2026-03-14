Élesítve az orosz szuperfegyver: ez az európai ország nem kegyelmez, ha megtámadják

Az oroszoktól vásárolt Oresnyik-rakétarendszer december óta bevetésre vár Fehéroroszországban.
Fehéroroszország bármikor kész bevetni az Oroszországtól vásárolt Oresnyik-rakétarendszert, amennyiben bármilyen fenyegetést észlelnek – nyilatkozta Aljakszandr Lukasenka elnök pénteken, és azt is elmondta, hogy a rakétarendszer már december óta harckész állapotban van.
Egyúttal megköszönte Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy lehetővé tette a fegyverrendszer megvásárlását Fehéroroszország számára. Hangsúlyozta, hogy bár Putyin segítette az üzlet létrejöttét, a fegyvereket Fehéroroszország kifizette. Lukasenka abban bízik, hogy ez a befektetés jelentősen növeli az ország katonai védelmi képességeit. Hangsúlyozta, hogy az Oresnyik-rendszert nem fogják támadásra használni, csupán saját területeik védelmét szeretnék biztosítani.
Ugyanakkor határozottan figyelmeztette a szomszédos államokat, hogy amennyiben megtámadják az országot, számíthatnak az Oresnyik-rendszer bevetésére.
Az Interfax információi szerint a rakétarendszert 2025. december 17-én helyezték üzembe, és azóta folyamatosan harckész állapotban van. A 70–200 kilométeres hatótávolságú fegyver erős elrettentő üzenet közvetít a környező országok fel.
Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP