Eddig bírta: kitálalt Noár – erre a pártra fogja leadni a voksát (VIDEÓ)

Ismert genderaktivista került Magyar Péter bizalmi körébe
Munkáját a Soros-hálózat bőkezű támogatásokkal és díjakkal ismerte el.
A baloldali aktivista ledobta az atomot.
Újabb videóval jelentkezett Noár, alias Molnár Áron baloldali aktivista. Állítása szerint rengetegen kérdezték tőle, hogy kire fog szavazni, ezért úgy érezte, eljött az idő a kitárulkozásra.
Noár Nem kertelt: április 12-én a Tiszára adja le a voksát, és azt is elmondta, hogy miért.
Az aktivista állítja, neki is vannak fenntartásai Magyar Péterrel szemben, hiszen pár éve még az első sorból hallgatta Orbán Viktor beszédeit, azonban 16 év alatt senki sem került ennyire közel a „rendszerváltáshoz”.
Számára ugyanis biztató, hogy a Tisza Párt „szakértői kormányra” támaszkodva irányítaná az országot. Pozitívan értékelte azt a tervet is, amely szerint megszüntetnék azt a mintegy 500 milliárd forintos keretet, amelyet jelenleg kormányzati propagandára fordítanak. A színész kiemelte továbbá, hogy a párt csatlakozna az Európai Ügyészséghez, valódi felelősségre vonást ígér, helyreállítaná az egyetemek autonómiáját, visszaszerezné a befagyasztott uniós forrásokat, valamint a Bódis Kriszta által, egy 16 pontból álló gyermekvédelmi programot is kidolgozott.
Le kell váltani a Fideszt, és Putytort”
– zárta nagyívű beszédét.
Nyitókép: Molnár Áron Facebook-oldala