Tízmillió dolláros vérdíj: Washington vadászatot indított Irán legfelső vezetője ellen

Az Egyesült Államok 10 millió dollárt ajánlott fel annak, aki információval szolgál Modzstaba Hamenei, Irán újonnan kinevezett legfelső vezetője tartózkodási helyéről.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárca Jutalom az Igazságért (Rewards for Justice) programjának keretében az iráni legfelső vezető mellett a Forradalmi Gárda több vezető tisztségviselőjének kézre kerítéséhez nyújtott segítségért is jár a felajánlott pénzösszeg. A listán szerepel többek között Ali Laridzsáni, a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkára, valamint Ali Asgart a legfelső vezető irodájának kabinetfőnök-helyettese is.