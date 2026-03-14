03. 14.
szombat
forradalmi gárda modzstaba hamenei irán egyesült államok washington

Tízmillió dolláros vérdíj: Washington vadászatot indított Irán legfelső vezetője ellen

2026. március 14. 18:27

Amerikai hírszerzési értesülések szerint az új vezető súlyosan megsebesült.

null

Az Egyesült Államok 10 millió dollárt ajánlott fel annak, aki információval szolgál Modzstaba Hamenei, Irán újonnan kinevezett legfelső vezetője tartózkodási helyéről. 

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárca Jutalom az Igazságért (Rewards for Justice) programjának keretében az iráni legfelső vezető mellett a Forradalmi Gárda több vezető tisztségviselőjének kézre kerítéséhez nyújtott segítségért is jár a felajánlott pénzösszeg. A listán szerepel többek között Ali Laridzsáni, a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkára, valamint Ali Asgart a legfelső vezető irodájának kabinetfőnök-helyettese is. 

„Az Iszlám Forradalmi Gárda hivatalos része Irán hadseregének, és központi szerepet játszik abban, hogy Irán állami politikájának kulcselemeként használja a terrorizmust” – olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében. 

Modzstaba Hameneit, aki korábban a forradalmi gárdában szolgált, a hét elején nevezték ki legfelső vezetővé. Az 56 éves férfi apját, a katonai konfliktusban megölt Ali Hameneit követte a tisztségben. 

Amerikai hírszerzési értesülések szerint az új vezető is súlyosan megsebesült az apja halálát okozó február 28-i izraeli légicsapásban. Állapotáról nincsenek megerősített információk, de Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján Modzstaba Hamenei feltételezett súlyos sérülésére utalva úgy fogalmazott, hogy a támadás „nagy valószínűséggel eltorzította”. 

(MTI)

Nyitókép: Atta KENARE / AFP

 


 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. március 14. 20:35
Az usarmy tagjai az iraki invázió idején kirabolták és hazavitték a múzeumok kiállítási tárgyait .
nzoltan-818
•••
2026. március 14. 20:32 Szerkesztve
A becsület, a törvényesség és a tisztesség a 21. századra odáig silányult, a nagy demokrácia dicsőségére, hogy mára divattá kezd vallani az állami kalózkodás és terrorizmus, amikor kereskedelmi hajókra, államfőkre és vallási vezetőkre vadásznak. Régebben is volt ilyen, de azt csak a legelvetemültebb akasztófa virág rablógyilkosok, és a hozzájuk mérhető tengeri rablók/kalózok műveltek. „Más idők, más erkölcsök.” Ez is a francia forradalom hozadéka...!
nuevoreynuevaley
2026. március 14. 20:29
nem washington, hanem a cionkoalicio vadaszik a nagyurra azaz latszolag az orkban-trump gojfront, persze ok csak a kirakat
Nasi12
•••
2026. március 14. 19:48 Szerkesztve
Nyilván mint terrorista ö robbantotta fel az északi gázvezetéket. Ilyen esetekben szoktak vérdijat kitüzni egy személy ellen. De a vadnyugaton a WANTED nem is volt olyan ritka.😀
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!