Fölébredt a vizek ura: soha nem látott méretű hadiflottát épít Donald Trump

Donald Trump kiutat kínált Putyinnak – interjú Michael Doran amerikai nemzetbiztonsági szakértővel
Mi az orosz minimálprogram, ami még a háborús győzelmet demonstrálja? George W. Bush elnök volt nemzetbiztonsági tanácsadójával beszélgettünk.
Az „Arany Flotta” hajói „százszorosan erőteljesebbek lesznek, mint bármely hajó, ami valaha is épült”.
Soha nem látott méretű hadihajókból álló amerikai flotta építését jelentette be Donald Trump elnök hétfőn. Floridai rezidenciáján tartott tájékoztatóján azt mondta, hogy
az „Arany Flotta” a távlati célok szerint 20-25 hajóból áll majd,
két vízi jármű építésére már engedélyt adott, a munka pedig azonnal megkezdődik.
Az elnök hangsúlyozta, hogy a meglévő hadihajók kiöregedőben vannak, kezdenek elavulni, és hozzátette: sürgős szükség van az új eszközökre. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikai haditengerészet 1994 óta nem bővült harci egységekkel. Donald Trump megfogalmazása szerint az új hadihajók „százszorosan erőteljesebbek lesznek, mint bármely hajó, ami valaha is épült”.
A célokat tekintve az elnök közölte, hogy az első két, 30-40 ezer tonnás vízi jármű megépítésére körülbelül két és fél évet szán, azokat
a legmodernebb fegyverzettel szerelik fel, így hiperszonikus rakétákkal, nagy erejű lézerrendszerrel, a jelenleg fejlesztési fázisban lévő nukleáris töltet szállítására alkalmas tenger alatti cirkálórakétákkal,
valamint a legmodernebb védelmi rendszerrel.
Arra a kérdésre, hogy az új hadihajók megépítésének célja Kína egyre növekvő haditengerészeti kapacitásának ellensúlyozása-e, Donald Trump azt felelte:
nem csupán Kína ellensúlyozásáról van szó, hanem „mindenkiéről”.
Az Egyesült Államok haditengerészete jelenleg 294 hadihajót üzemeltet, míg Kína teljes flottája 370 hadihajóból áll.
(MTI)
Nyitókép: az amerikai hadiflotta felvonulása a Rim of the Pacific hadgyakorlatban 2022. július 28-án (Dylan Lavin / HANDOUT / AFP)