Fölébredt a vizek ura: soha nem látott méretű hadiflottát épít Donald Trump

2025. december 23. 06:13

Az „Arany Flotta” hajói „százszorosan erőteljesebbek lesznek, mint bármely hajó, ami valaha is épült”.

2025. december 23. 06:13
null

Soha nem látott méretű hadihajókból álló amerikai flotta építését jelentette be Donald Trump elnök hétfőn. Floridai rezidenciáján tartott tájékoztatóján azt mondta, hogy 

az „Arany Flotta” a távlati célok szerint 20-25 hajóból áll majd, 

két vízi jármű építésére már engedélyt adott, a munka pedig azonnal megkezdődik.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a meglévő hadihajók kiöregedőben vannak, kezdenek elavulni, és hozzátette: sürgős szükség van az új eszközökre. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikai haditengerészet 1994 óta nem bővült harci egységekkel. Donald Trump megfogalmazása szerint az új hadihajók „százszorosan erőteljesebbek lesznek, mint bármely hajó, ami valaha is épült”.

A célokat tekintve az elnök közölte, hogy az első két, 30-40 ezer tonnás vízi jármű megépítésére körülbelül két és fél évet szán, azokat

 a legmodernebb fegyverzettel szerelik fel, így hiperszonikus rakétákkal, nagy erejű lézerrendszerrel, a jelenleg fejlesztési fázisban lévő nukleáris töltet szállítására alkalmas tenger alatti cirkálórakétákkal, 

valamint a legmodernebb védelmi rendszerrel.

Arra a kérdésre, hogy az új hadihajók megépítésének célja Kína egyre növekvő haditengerészeti kapacitásának ellensúlyozása-e, Donald Trump azt felelte: 

nem csupán Kína ellensúlyozásáról van szó, hanem „mindenkiéről”.

Az Egyesült Államok haditengerészete jelenleg 294 hadihajót üzemeltet, míg Kína teljes flottája 370 hadihajóból áll.

(MTI)

Nyitókép: az amerikai hadiflotta felvonulása a Rim of the Pacific hadgyakorlatban 2022. július 28-án (Dylan Lavin / HANDOUT / AFP)

Összesen 7 komment

nuevoreynuevaley
2025. december 23. 08:49
Persze hogy epit... Trump 1 ev alatt tobb allamadossagot hordott ossze, mint elotte 100 evnyi USA kormanyzat....abban remenykedik hogy leertekeli a dollart nulla kozelebe, mint Orban tette a forinttal
0
2
wadcutter
2025. december 23. 08:40
akkor több rakétát kell majd gyártani, egy majd csak eltalálja
0
0
OszkárOszi
•••
2025. december 23. 07:12 Szerkesztve
Ha csak így nem.Ezekkel még Afganisztánba is be tudnak hajózni.Tálibok kampec.
7
0
Hobby024
•••
2025. december 23. 06:47 Szerkesztve
Ez megint azon cikkek számát gyarapítja, ahol a béke nagyszerű galambja csodát csinál. A 370 és a 294 között óriási a különbség. Az USA teljes mértékben kiszervezte a képzett fizikai munkaerőt. A világ csendőreként helyt kell állnia a világ tengereinek nagyrészén, a Dél-kínai tengertől, a Hormuzi szoros on át a Jeges-tengerig. INTEL tökéletesen összefoglalta az "egyéb gondokat". Az USA a nyugattal együtt kegyetlen szarban van. Kína, India, Irán, Észak Korea és az oroszok megakad a nyugati világ torkán.
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!