Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
03. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
mi hazánk Batka Zoltán magyarország akció donald trump ukrajna orbán viktor

Magyar lecke

2026. március 14. 10:48

A gyanúsan bepalizottnak tűnő Orbán Viktor a kalandból legfeljebb annyit tud majd profitálni, hogy az amúgy is végtelenségig hiszterizált híveit tovább hülyítheti az ukrán mumussal.

null
Batka Zoltán
Népszava

„A pénzszállító otromba lenyúlása után Zelenszkijnek egyáltalán nem kell kapkodnia a Barátság megjavításával (alighanem zsebében tudta Donald Trump okéját, akinek szintén nincs annyira ellenére, ha valaki leszoktatja az ő Dear Friendjét az orosz kőolajról.) Ukrajna természetesen túléli  takarékbankja pár tízmilliárdos időleges veszteségét, Orbán viszont volt szíves ország-világ előtt porig lejáratni magát, nemcsak Ukrajnával szembeni vétópozíciója pukkant ki, de Ukrajna pedig alighanem azt is bebiztosította, hogy egy következő magyar kormányzat már nem fog tudni úgy fellépni vele szemben, ahogy Orbán tehette éveken át.

Kérdés mire lesz ez elég. Az ország nagyobb része már immunizálódott a szüntelen háborús hangulatcsinálástól. Ugyanakkor a pénzszállító akció nemcsak hisztérikus ám minden ízében túlméretezett. Orbán tipikus fogása, hogy egy-egy nagyon látványos akcióval építi az imázsát, ami belevésődik a hívek fejébe. Az izomból megrendelt akcióról visít, hogy az nemcsak a választási kampánynak, egy még radikáljobbosabb életnek szól. Oroszpárti koalícióban Mi Hazánkkal vagy a bankrablást is bevállaló fenegyerekként a nemzetközi szélsőjobb ikon ellenzéki vezérként állhat neki fúrni a Tisza kormányt. Amit vélhetőleg boldogan fog nézni a határon túlról. Senkinek se legyen illúziója: mindenki tanult a magyar leckéből. Magyarország éveken át kapta az uniós pénzt, a lehetőséget, amivel a mintatanulóból egy velejéig korrupt bajkeverő államot sikerült itt kitenyészteni, órási milliós szavazótömeget téve oroszpártivá. Ebben a helyzetben az EU-nak és a kisantant-utódállamoknak is egy, egymást kölcsönösen patthelyzetbe tartó politikai elitek által megosztott Magyarország a kisebbik rossz.”

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Majdmegmondom
2026. március 14. 13:54
Tényleg nem lehetne bevinni elbeszélgetésre legalább 48 órára ezt a hazaáruló szardarabot???
Válasz erre
0
0
salátás
2026. március 14. 13:46
kik ezek a csicskák, te :DDDD a pénzszállítót azt megemlíti, de a magyar emlékművel lebontását, az anyanyelvhasználat betiltását bezzeg nem hazaáruló tetű ez is
Válasz erre
1
0
nagymacska44
2026. március 14. 13:36
tapir32 fékezd már magad!
Válasz erre
0
0
esvany-0
2026. március 14. 13:12
"híveit tovább hülyítheti az ukrán mumussal." Ez az ipse még annál is hülyébb, mint amilyennek a fényképen kinéz. A marhája még nem jött rá, hogy Ukrajna tőle is elzárta az olcsó orosz olajat, hogy zsarolja Magyarországot? A "hülyítés" pont az, ami a Népszava hasábjain folyik.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!