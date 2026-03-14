„A pénzszállító otromba lenyúlása után Zelenszkijnek egyáltalán nem kell kapkodnia a Barátság megjavításával (alighanem zsebében tudta Donald Trump okéját, akinek szintén nincs annyira ellenére, ha valaki leszoktatja az ő Dear Friendjét az orosz kőolajról.) Ukrajna természetesen túléli takarékbankja pár tízmilliárdos időleges veszteségét, Orbán viszont volt szíves ország-világ előtt porig lejáratni magát, nemcsak Ukrajnával szembeni vétópozíciója pukkant ki, de Ukrajna pedig alighanem azt is bebiztosította, hogy egy következő magyar kormányzat már nem fog tudni úgy fellépni vele szemben, ahogy Orbán tehette éveken át.

A gyanúsan bepalizottnak tűnő Orbán Viktor a kalandból legfeljebb annyit tud majd profitálni, hogy az amúgy is végtelenségig hiszterizált híveit tovább hülyítheti az ukrán mumussal.