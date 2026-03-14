A gyanúsan bepalizottnak tűnő Orbán Viktor a kalandból legfeljebb annyit tud majd profitálni, hogy az amúgy is végtelenségig hiszterizált híveit tovább hülyítheti az ukrán mumussal.
„A pénzszállító otromba lenyúlása után Zelenszkijnek egyáltalán nem kell kapkodnia a Barátság megjavításával (alighanem zsebében tudta Donald Trump okéját, akinek szintén nincs annyira ellenére, ha valaki leszoktatja az ő Dear Friendjét az orosz kőolajról.) Ukrajna természetesen túléli takarékbankja pár tízmilliárdos időleges veszteségét, Orbán viszont volt szíves ország-világ előtt porig lejáratni magát, nemcsak Ukrajnával szembeni vétópozíciója pukkant ki, de Ukrajna pedig alighanem azt is bebiztosította, hogy egy következő magyar kormányzat már nem fog tudni úgy fellépni vele szemben, ahogy Orbán tehette éveken át.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára
Kérdés mire lesz ez elég. Az ország nagyobb része már immunizálódott a szüntelen háborús hangulatcsinálástól. Ugyanakkor a pénzszállító akció nemcsak hisztérikus ám minden ízében túlméretezett. Orbán tipikus fogása, hogy egy-egy nagyon látványos akcióval építi az imázsát, ami belevésődik a hívek fejébe. Az izomból megrendelt akcióról visít, hogy az nemcsak a választási kampánynak, egy még radikáljobbosabb életnek szól. Oroszpárti koalícióban Mi Hazánkkal vagy a bankrablást is bevállaló fenegyerekként a nemzetközi szélsőjobb ikon ellenzéki vezérként állhat neki fúrni a Tisza kormányt. Amit vélhetőleg boldogan fog nézni a határon túlról. Senkinek se legyen illúziója: mindenki tanult a magyar leckéből. Magyarország éveken át kapta az uniós pénzt, a lehetőséget, amivel a mintatanulóból egy velejéig korrupt bajkeverő államot sikerült itt kitenyészteni, órási milliós szavazótömeget téve oroszpártivá. Ebben a helyzetben az EU-nak és a kisantant-utódállamoknak is egy, egymást kölcsönösen patthelyzetbe tartó politikai elitek által megosztott Magyarország a kisebbik rossz.”
Nemzeti ünnepünk alkalmából átadták át a Kossuth- és Széchenyi-díjakat március 14-én. Az elismeréseket Sulyok Tamás köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyújtotta át a díjazottaknak.