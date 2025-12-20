Donald Trump kiutat kínált Putyinnak – interjú Michael Doran amerikai nemzetbiztonsági szakértővel

Nyitókép: Gyurkovits Tamás/Hungarian Conservative

Reális-e a kétállami megoldás?

A kétállami megoldás halott. Nincs kétállami megoldás.

Az arab országok még mindig ezért lobbiznak.

De nem fog megtörténni. Sok mindenben hisznek az emberek a világban, de a valóság dönti el, mi lesz, és mi nem. Az emberek azt hiszik, hogy energiaátmenetben vagyunk, és mire mi meghalunk, az összes áramunkat szél- és napenergiával fogjuk termelni. De ez nem fog megtörténni, pedig mindenki hiszi, hogy meg fog történni.

A palesztinok reménykednek, hogy lesz saját államuk.

De Gázában nincsenek bankok. Hogyan lehet újjáépíteni egy házat, jelzálogot felvenni, vállalkozást alapítani, ha nincsenek bankok?

Abu Mazen Rámalláhot is alig tartja ellenőrzése alatt, nemhogy egész Júdeát és Szamáriát. Ki fogja ezt irányítani? Hol van az állam? Hol van a gazdaság? Ezekre a dolgokra szükség van ahhoz, hogy működjön egy állam. De nem léteznek.

Az izraeliek nem akarnak palesztin államot a határaikon. És amikor azt mondom, hogy az izraeliek, az egész társadalmat értem alatta, a baloldaltól a jobboldalig. Van egy kis szekta a baloldali Haaretz újság körül, a kiadó vezetőjéből és körülbelül három másik emberből áll, ők nagyon erősen hisznek a kétállami megoldásban, de rajtuk kívül senki más. Szóval ez nem fog megtörténni.

Putyin nemrég járt Indiában, és valószínűleg új gáz- és olajipari együttműködés lesz a két állam között. Pedig azt láttuk az elmúlt évtizedben, hogy az Egyesült Államok és Japán keményen megpróbálta leválasztani Kínát és Indiát Oroszországról, mégsem sikerült. Mi az oka?

Én azt vártam, hogy a második Trump-kormányzat sokkal közelebb áll majd a Modi-kormányhoz, mint ami történt. Nagyon meglepett az elnök szerepe a Pakisztán és India közötti legutóbbi konfliktusban. Jelentősen Pakisztán felé billent, és ezt több esetben is tapasztalhatták. Látták, ahogy a pakisztáni hadsereg vezérkari főnökét a Fehér Házban fogadják. Látták, hogy Donald Trump nyilvánosan kijelentette magáról, hogy nagyszerű közvetítő India és Pakisztán között. Ez elfogadhatatlan Modi számára, belföldön a saját közvéleménye előtt nem pozicionálhatja magát úgy, mintha valaki más közvetítésétől függne Pakisztán viszonylatában. Ez az indiaiakat a régi gyarmati időkre emlékezteti, amikor Nagy-Britannia az „oszd meg és uralkodj”-politikát alkalmazta a muszlimok és a hinduk között.

A pakisztániak természetesen megértették ezt, és Donald Trumpot jelölték a Nobel-békedíjra, tudván, hogy Modi ezt nem hagyhatja jóvá. Vannak más vitás kérdések is, például a vízumkérdés, vagy a vámháború, és így tovább. De meglepő számomra, hogy Trump így lépett fel Pakisztán felé, amikor tudjuk, hogy Pakisztán Kína egyetlen szövetségese. Úgy értem, ha az Egyesült Államok célja a kínaiak ellensúlyozása, akkor ebben a stratégiában az indiaiaknak jelentős szerepük kellene legyen. De az elnök nem így látta. Arra számítok, hogy idővel a konfliktus logikája, vagyis az Egyesült Államok és Kína közötti versengés kérdése újra rendezőelv lesz az elnök gondolkodásmódjában, és akkor lesz egy korrekció India irányába.

Közép-Ázsia posztszovjet térség, ezek az államok hagyományosan Oroszország szövetségesei. Hogyan tudja rávenni őket a Nyugat, hogy Oroszország és Kína mellett működjenek együtt vele is?

Nem kell meggyőznünk őket. Nem fogunk egy biztonsági blokkot létrehozni az oroszok és a kínaiak ellen.

Tehát a konnektivitás a lényeg.

A konnektivitás, elsősorban a közlekedés összekapcsolása, de a gazdasági és a digitális összekapcsoltság is. Ezek az országok tengerparttal nem rendelkeznek, és Oroszország és Kína közé szorulnak. Mindannyian nagyobb autonómiát akarnak maguknak, és az Egyesült Államok és az Európai Unió ezt fel tudja ajánlani nekik. Lehetőségeket kínálhatnak nekik autonómiájuk gyakorlására, beszállítóik és ügyfeleik diverzifikálására, és most a középső kereskedelmi folyosó fejlesztésével Azerbajdzsánon, Grúzián és Törökországon keresztül Európáig eljuthatnak – ez olyan összeköttetést biztosít, amelyre korábban még nem volt példa. Tehát ez egy nagyszerű lehetőség, már ha az Egyesült Államok továbbra is erre összpontosít. És itt Magyarország fontos közvetítő szerepet tölthet be az Egyesült Államok felé a közép-ázsiai fókusz megőrzésében, hiszen Magyarország megfigyelő állam a Türk Államok Szervezete mellett.