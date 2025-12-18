A gyenge nyugati vezetők nehéz időket hoznak el, és emiatt nem ők, hanem a lakosok fognak szenvedni

Az ausztrál terrortámadásra adott politikai reakciók a 2000-es évek terrorhullámának kezdetét idézik meg. A madridi és londoni terrortámadás még 9/11 után is sokként érte nyugat-európaiakat. Felfoghatatlan volt sokaknak, hogy a köztük élő és sok esetben köztük felnőtt emberek egy vallásra hivatkozva meg akarják ölni azokat, akik befogadták őket. Ekkor az azóta megbukott vezetők megígérték az országaiknak, hogy megvédik a lakosokat a radikális iszlámmal és a terrorral szemben. Az elmúlt két évtizedben azonban a muszlim országokból érkező bevándorlók száma drámaian megnőtt, és a kormányok ahelyett, hogy meghallgatták volna az aggódó választókat, az aggodalmakat „fóbiának” minősítették. Ez annyira beépült az emberek tudatába, hogy a 2017-es manchesteri robbantás után az egyik biztonsági őr elismerte a nyomozóknak, hogy kiszúrta a gyanús robbantót, de félt oda menni és igazoltatni, mert attól tarott, hogy akkor rasszistának tartják.

Valentyna a tízéves Matilda anyukája, akit meggyilkoltak a vasárnapi ausztrál terrortámadásban. (Photo by DAVID GRAY / AFP)

„Semmit nem tanultak”

Ausztrália nem tanult az európai vezetők hibáiból. Európában a tolerancia nevében mindent elnéztek a bevándorlóknak: radikális imámokat nem merték kitoloncolni, az európai értékrenddel ütköző tanaikat nem merték megkérdőjelezni, európai joggal szembe menő szabályaikat nem merték törvénytelennek nyilvánítani. Ehelyett kitalálták az „iszlamofóbia” kifejezést, amivel a saját lakosságuk aggodalmait igyekeztek elhallgattatni. Nem hallgatták meg a zsidó közösségek aggodalmait sem. Franciaországban például hosszú elhúzódó harc alakult ki, mikor egy zsidó nőt Sarah Halimit a muszlim szomszédja kidobott az ablakon iszlamista kiáltások közepette, és a francia ügyészség sokáig nem volt hajlandó antiszemitizmusnak nyilvánítani azt. Később pedig a gyilkost felmentették arra hivatkozva, hogy füvezett.