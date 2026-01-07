Nagyon készülnek: 120 milliós támogatást kapott Brüsszeltől a 444.hu kiadója

Nem hiába tért vissza a megszorítóbajnok: Bajnai hálózata gyártja a Tisza csodafegyverét áprilisra
Ugyanaz a Bajnai Gordon-féle kör sorakozhat fel a Tisza mögött, amely az elmúlt években rendre a baloldal aktuális favoritját segítette.
Így a következő hónapokban nem fogunk meglepődni azon, ha minden követ megmozgatnak majd azért, hogy befolyásolják a választást, megtartva a Magyar Péternek tett hűségesküjüket.
Újabb jelentős pénzügyi támogatást kapott Brüsszelből a Soros-hálózat hazai „zászlóshajójaként” is emlegetett 444.hu kiadója. Az Európai Bizottság honlapján közzétett adatok szerint
318 172 eurót, azaz több mint 120 millió forint nyert el a Magyar Jeti Zrt. a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) elnevezésű médiaprojektben
A programot egyébként a 444.hu kiadója koordinálja, és már korábban is kapott támogatást az Európai Bizottságtól – írta a Magyar Nemzet.
A lap emléeztetett, hogy korábban a Szuverenitásvédelmi Hivatal megvizsgálta a Magyarországon is kampányt folytató, TEFI médiaprojektet, amelyről megállapította, hogy a Soros-hálózat szerves részét képezi.
A jelentés szerint a magyarországi 444.hu kiadója, a Magyar Jeti Zrt. vezetésével működő konzorcium tagja továbbá
amelyek mind Soros György-féle hálózathoz köthető lapok – sorolták.
A hivatal beszámolójában kiemelte, hogy e konzorcium tagjai a manipulatív és dezinformációs narratíváktól vezérelt cikkeik mellett rendszeresen tesznek közzé az uniós stratégiaalkotó műhelynek tartott Globsec nevű agytröszttel közösen különböző kiadványokat, melyeket iskolákban és egyetemeken is terjesztenek.
A fenti értesülés is azt bizonyítja, hogy a hazai és a nemzetközi balliberális oldal gőzerővel készül a választásra, és minden követ kész megmozgatni azért, hogy valami módon befolyásolni tudja a magyarországi választások kimenetelét.
Az említett 444.hu már jó ideje a látszatra sem ad, és sorozatosan elárulja magát, hogy szerkesztőségének tagjai Magyar Péter „házi újságírói”. A portál 2024-ben, Magyar Péter feltűnését követően lelkesen számolt be a Tisza-vezér országjárásának állomásairól.
Ugyancsak 2024-ben kiálltak amellett a narratíva mellett, hogy lapunk a hamisított rendőrségi jegyzőkönyvet közölte Magyar Péter és volt felesége Varga Judit veszekedéséről, miután a volt miniszter el kezdte kidobálni a holmijait az ablakon, és maga is ki akart mászni, amit Magyar Péter megpróbált megakadályozni. A jegyzőkönyvebn idézett rendőr szerint Magyar Péter eközben végig trágár kifejezéseket használva kiabált, miközben azzal fenyegette Vargát, hogy „akkora botrányt csinál ebből, hogy abba az egész kormány bele fog bukni”.
Emlékezetes, hogy cikkünk alatt megjelent a pártelnök, és kommentben azt írta,
Igen, ez még mindig az a hamisított jegyzőkönyv, aminek a 90 százaléka hazugság és amit bűncselekménnyel szivárogtattak ki”.
Majd nemrég rögtön bevédték Bajnai Gordont, miután mind a Mandiner, mind a Magyar Nemzet vagy az Origo szemlézte a volt miniszterelnök HVG-nek adott interjúját, olyan címekkel, hogy „Előkerült Bajnai Gordon – itt az újabb jel, hogy Magyar Péterrel a 2010 előtti baloldali világ térne vissza” vagy „Bajnai Gordon nyíltan beszállt a Tisza kampányába”.
A szemlékről a lap a következőképp fogalmazott: „Nem újkeletű jelenség ez. A Fidesz mindenkit a Tisza Párt emberének / szakértőjének / tagjának tart, aki nem ért egyet a Fidesszel. Simonovits András matematikus, közgazdász, nyugdíjas egyetemi tanár is így járt. Habár semmi köze a Tisza Párthoz és Magyar Péterhez, a propagandamédia hónapok óta azt harsogja, hogy Simonovits a Tisza Párt szakértőjeként megadóztatná a nyugdíjakat”.
De az a tavaly tavaszi eset is beszédes volt, mikor mind a 444.hu, mind a 24.hu késve számolt csak be arról a kellemetlen ügyről, hogy Magyar Péter telefonon fenyegette meg a Magyar Nemzeti Bank egyik hölgy munkatársát.
Az említett orgánumok gondosan kivárták Magyar magyarázkodását, és több órát csúsztak a hír megírásával.
A történteket ráadásul az is árnyalta, hogy ugyanezek a baloldali portálok másnap nem foglalkoztak az ügy folytatásával.
De hasonló forgatókönyv már máskor is lejátszódott az ellenzéki orgánumoknál. Ugyanez történt amikor napvilágra került az a hangfelvétel, amelyen
Radnai Márk, tiszás alelnök elmondta, hogy a pártvezér „mindenkit áldozatszerepbe tesz”, a „szülei valamit g…cire elb…sztak” és „valahogy nagyon nem tanították meg szeretni”.
A Magyar Péter számára kínos felvételről a Telex, a 444 és a 24.hu ebben az esetben is csak 5-6 óra csúszással, a pártelnök kínos magyarázkodását bevárva volt hajlandó beszámolni.
A legkínosabb lapítást ugyanakkor Kollár Kinga elhíresült monológjának megjelenésekor produkálták a baloldali lapok.
A Telex-444-24.hu trió ekkor ugyanis több, mint egy teljes napig hallgatott róla, hogy a Tisza Párt EP-képviselője arról beszélt, az uniós források megvonásának örömteli hozadéka, hogy a magyar emberek életszínvonalának romlása kedvez az ellenzéknek,
ami miatt ő nagyon pozitív a jövő évi választásokkal kapcsolatban.
A botrányos kijelentésekről ekkor is csak azután számoltak be a balos lapok, hogy Magyar Péter belátta, már nem hallgathat tovább az ügyről, és közzétette magyarázkodását.
Nyitókép: Alexander Soros Facebook-oldala
A Telex, a 444 és a 24.hu is rendszeresen késve tudósít a Tisza-vezér zűrös ügyeiről, és csak az ő narratívájában mutatják be azokat. Az összehangoltan működő balos portálok gyakran elhallgatják a Magyar számára kellemetlen témákat.
