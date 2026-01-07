Nagyon készülnek: 120 milliós támogatást kapott Brüsszeltől a 444.hu kiadója

Az említett 444.hu már jó ideje a látszatra sem ad, és sorozatosan elárulja magát, hogy szerkesztőségének tagjai Magyar Péter „házi újságírói”. A portál 2024-ben, Magyar Péter feltűnését követően lelkesen számolt be a Tisza-vezér országjárásának állomásairól.

Ugyancsak 2024-ben kiálltak amellett a narratíva mellett, hogy lapunk a hamisított rendőrségi jegyzőkönyvet közölte Magyar Péter és volt felesége Varga Judit veszekedéséről, miután a volt miniszter el kezdte kidobálni a holmijait az ablakon, és maga is ki akart mászni, amit Magyar Péter megpróbált megakadályozni. A jegyzőkönyvebn idézett rendőr szerint Magyar Péter eközben végig trágár kifejezéseket használva kiabált, miközben azzal fenyegette Vargát, hogy „akkora botrányt csinál ebből, hogy abba az egész kormány bele fog bukni”.

Emlékezetes, hogy cikkünk alatt megjelent a pártelnök, és kommentben azt írta,

Igen, ez még mindig az a hamisított jegyzőkönyv, aminek a 90 százaléka hazugság és amit bűncselekménnyel szivárogtattak ki”.

Majd nemrég rögtön bevédték Bajnai Gordont, miután mind a Mandiner, mind a Magyar Nemzet vagy az Origo szemlézte a volt miniszterelnök HVG-nek adott interjúját, olyan címekkel, hogy „Előkerült Bajnai Gordon – itt az újabb jel, hogy Magyar Péterrel a 2010 előtti baloldali világ térne vissza” vagy „Bajnai Gordon nyíltan beszállt a Tisza kampányába”.