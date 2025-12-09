Ezt már hiába tagadják: a Tisza-csomag része a migránsok betelepítése – itt a legújabb leleplező nyilatkozat

De nem csak Feledy szólta el magát. Korábban Dávid Dóra EP-képviselő például arról beszélt, hogy befogadna mindenkit: „A hozzáálláson kell változtatni, tehát hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit” – nyilatkozta ennek kapcsán.

Megint egy másik alkalommal, a Tisza-párti nyugdíjszakértő, Simonovits András szintén arról beszélt,

hogy szükség van migránsokra.

Szerinte ugyanis a nyugdíjrendszer kihívásaira a migráció jelenthet megoldást, ezért a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani, és a bevándorlást már nem lehet elkerülni. Azt is mondta, hogy bevándorlók előtt ki kell nyitni a kapukat és szívélyesen kell őket fogadni. Mindemellett pedig azt is világossá tette, hogy nem tetszik neki a kormány migrációs politikája.

„Szerintem a bevándorlást már nem lehet elkerülni, akár szeretjük,akár nem” – fogalmazott. Hozzátette: „Az igaz, hogy segíteni kell, hogy gyerekek szülessenek, de nem a nyugdíjon keresztül! A bevándorlási terveket föl kell gyorsítani.”