12. 09.
kedd
12. 09.
kedd
kormány Tisza Párt Simonovits András Néppárt bevándorlás

Ezt már hiába tagadják: a Tisza-csomag része a migránsok betelepítése – itt a legújabb leleplező nyilatkozat

2025. december 09. 17:37

A Tisza-csomag része az is, hogy engednék Brüsszelnek a migránsok betelepítését.

2025. december 09. 17:37
null

Mint arról beszámoltunk, 2026 júliusában megkezdődhet a migránsok tömeges betelepítése Magyarországra. Az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsa hétfői döntése alapján vagy betelepíti Magyarország is a migránsokat, vagy az eddiginél is súlyosabb pénzbüntetést kell fizetnie. 

A tavaszi választások után megalakuló kormányon múlik tehát, hogy már jövő nyáron elindul-e a migránsok tömeges betelepítése, vagy Magyarország továbbra is ellenáll. A jelenlegi kormány eddig következetesen nemet mondott a betelepítésre, és most is azonnali reakcióval erősítette meg ezt. A Tisza azonban erre képtelen lenne, hiszen a brüsszeli vezetés támogatásért cserébe arra szerződött, 

hogy teljesíti Brüsszel megrendeléseit: mind a háborúpárti, mind a migrációpárti politikában.

Tehát a Tisza-csomag része az is, hogy engednék Brüsszelnek a migránsok betelepítését – legalábbis nagyon úgy fest, hogy erre utalnak a tiszás elszólások.

Újabb tiszás elszólás 

A legújabb coming out Feledy Botond tiszás szakértőtől érkezett, aki sejtelmesen arra utalgatott, hogy ha a Tisza kormányra kerülne, úgyis végrehajtaná, amit Brüsszel elvár tőlük: lebontanák a kerítést és betelepítenék a migránsokat.

„Azt is látjuk, hogy a Tisza ezt nem tematizálja, de hát ez, ugye pont mivel a migrációval függ össze, egyértelmű, hogy Magyar Péterék nem akarnak belemenni abba, hogy ők lebontják a kerítést egymillió euróért, és eladják a hazát. Amit értek narratíva szempontjából, nem gondolnám, hogyha kormányra kerülnek, akkor vajon nem gondolnák-e végig ezt, hogy hogyan lehet megvalósítani. Ugye menedékjogi eljárás-lefolytatásáról van szó, ennek számos megfejtése van” – fogalmazott.

Dávid Dóra mindenkit befogadna

De nem csak Feledy szólta el magát. Korábban Dávid Dóra EP-képviselő például arról beszélt, hogy befogadna mindenkit: „A hozzáálláson kell változtatni, tehát hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit” – nyilatkozta ennek kapcsán. 

Megint egy másik alkalommal, a Tisza-párti nyugdíjszakértő, Simonovits András szintén arról beszélt, 

hogy szükség van migránsokra. 

Szerinte ugyanis a nyugdíjrendszer kihívásaira a migráció jelenthet megoldást, ezért a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani, és a bevándorlást már nem lehet elkerülni. Azt is mondta, hogy bevándorlók előtt ki kell nyitni a kapukat és szívélyesen kell őket fogadni. Mindemellett pedig azt is világossá tette, hogy nem tetszik neki a kormány migrációs politikája. 

Szerintem a bevándorlást már nem lehet elkerülni, akár szeretjük,akár nem” – fogalmazott. Hozzátette: „Az igaz, hogy segíteni kell, hogy gyerekek szülessenek, de nem a nyugdíjon keresztül! A bevándorlási terveket föl kell gyorsítani.

„Tíz, húsz, harminc, negyven év múlva mitől lesz fenntartható a magyar nyugdíjrendszer? Hát például, hogy a bevándorlók előtt lebontjuk a kapukat, és a bevándorlók előtt kinyitjuk a kapukat, szívélyesen fogadjuk, ugyanúgy, mint a németek 1955. körül a török vendégmunkásokat” – fejtegette Simonovits. Majd közölte: 

A kormánynak erre kellene felkészítenie a lakosságot, hogy….’35-ben új világ kezdődik, különösen akkor, ha a bevándorlókat seprűvel söpörjük ki az országból.”

Pósfai szerint a sokszínűség előnyökkel jár

Megint máskor a tiszás operatív igazgató, Pósfai Gábor a 24.hu-nak értekezett arról, hogy csak előnnyel jár az a sokszínűség, ha egy városban sok náció él együtt. 

S ha ez nem volna elég, még a Tisza-szigeteken is népszerűsítik a brüsszeli migrációs paktumot. Nagy Boldizsár, a Soros-egyetem tanára például Brüsszel bevándorláspárti politikáját népszerűsítette a tiszásoknak, mondván, hogy a migrálás és a vándorlás alapjog. 

Nem csak, hogy emberileg alapjog, és filozófiailag fontos, hanem hasznos is” 

– jegyezte meg.

Gerzsenyi Gabriella szerint unalmas a homogenitás

Mint ismert: a Tisza Párt brüsszeli szövetségese, Weber és a Néppárt elkötelezett a Migrációs Paktum végrehajtása mellett. Az Európai Néppárt tagjai kölcsönösen kiállnak a bevándorlás és a háború folytatása mellett. A Tisza Párt pedig követi a néppárti iránymutatást. Tarr Zoltán, a párt alelnöke azt mondta, hogy a Tisza a Néppárt álláspontjához igazodik: 

Több olyan kérdés van, ahol a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat kvázi magunkévá tesszük” 

– mondta ennek kapcsán.

A Tisza EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek kötelező kvótákat tartalmazó Migrációs Paktum végrehajtását segítik elő. Ebből a sorból nem lóg ki az sem, hogy Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő egy korábbi Facebook-posztjában közölte, hogy szerinte „unalmas a homogenitás”.

Brüsszel sokszínű város, sok ott a bevándorló, de soha nem éreztem veszélyesebbnek, mint a számos nagyváros bármelyikét, ahol életem során megadatott megfordulnom” 

– fogalmazott.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

 

