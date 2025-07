Magyar Péterék már elkezdték az érzékenyítést: ha hatalomra kerülnek, indulhat a migráció Magyarországra

„A migráció alapjog, a határok nélküli Európa. A megoldás: a szabad mozgás; hazugság, hogy a terroristák vannak a migránsok között” – hangsúlyozta a Tisza Párt migrációpárti szakértője, a Soros György által alapított CEU nemzetközi jogásza a tiszásoknak tartott telőadásán, értesült a Mandiner.

„A vándorlás alapjog”

„A migráció nem csak alapjog, de hasznos” – emelte ki Nagy Boldizsár. Szerinte

nem csak jog, hanem erkölcsi és filozófiai kötelesség a migráció támogatása: hazugság, hogy a migránsok között terroristák bújnak meg

„Mindenki, aki magunknak azt hazudja, hogy a menekültek között bújnak el a terroristák, az hazudik” – emelte ki. Nagy Boldizsár a migrációt korlátozó vízumrendszert is elutasítja, károsnak és igazságtalannak tartja. Szerinte „a vízum az tulajdonképpen egy kártékony és igazságtalan dolog”. Felhívta emellett a tiszások figyelmét arra is, hogy utasítsák el az illegális migráns kifejezés használatát. Szerinte „kényszerbevándorlókról” van szó, afgánokról, szíriaiakról, akiket nem lehet migránsnak nevezni.

A Soros-féle CEU szakértője emellett támogatja a határok nélküli Európát, azt, hogy Európa egyetlen államként működjön. Úgy fogalmazott, „átmeneti megoldás lehetne az, hogy az Európai Unió egy államként tekint magára, és akárki akárhol benyújthatja a kérelmét, az egész EU-ban élhetne ezzel a jogával”. Célnak nevezte a globális szabad mozgást.

Magyarország, a potyautas

A Tisza Pártnak tartott előadáson a Nagy Boldizsár nyomatékosította Brüsszel álláspontját azzal kapcsolatban, hogy Magyarország büntetést érdemel, amiért elutasítja a bevándorlást.

„Abszolút potyautasok vagyunk, és nem vagyunk szolidárisak a többi európai uniós állammal. A bíróság másodszor is ítéletet hozott a magyar menekültügyi rendszer egészéről, pontosabban annak az ítéletnek végrehajtásáról, amelyben elmarasztalta a rendszert, és ugye ez a második ítélet az azt mondta, hogy napi egymillió eurót kell fizetni a kétszázmilliós átalányon felül A bíróság nagyon világosan azt mondta, azért szabok ki sokkal nagyobb büntetést, mint amit a bizottság kért, mert Magyarország szisztematikusan megtagadja az együttműködést az Európai Unióval és ezzel áthárítja a védelem terhét a többi országra” – adott hangot hazánk megbüntetését támogató véleményének a Tisza Pártnak a Soros-hálózat embere.

Én bízom abban, hogy a Tisza Szigetek lakosai vakmerőek, és képesek olyasmit is elképzelni, ami az összes embernek elképzelhetetlen

– adott hangot véleményének Nagy Boldizsár.

A Tisza előadója Gyurcsány díjazottjaként kampányol a migráció mellett Nagy Boldizsár a CEU és az ELTE nemzetközi jogásza, évtizedek óta a globális migráció politikai és jogi támogatója. A Soros György által alapított Közép-európai Egyetem (CEU) tanára már 1992 óta, de a Soros Alapítvány kuratóriumi tagjaként is tevékenykedett. Szorosan együttműködött a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesülettel és a Helsinki Bizottsággal. Mindkét szervezet régóta ismert arról, hogy aktívan segíti a migránsok jogi képviseletét. A Soros-hálózat és a Brüsszel kommunikációjával összhangban Nagy Boldizsár korábban támadta a magyar határkerítést és azt a gyakorlatot is, hogy a magyar hatóságok az illegális migránsokat azonnal visszaküldik a határon túlra. Kritizálta a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetését is. Munkáját az UNHCR Menedék Prize díjjal ismerte el, de nem csak a nemzetközi színtéren: a Gyurcsány-kormány is kitüntette, elismerve a migrációval kapcsolatos szakmai munkáját.

A Tisza Szigeteknek tartott előadása is világosan tükrözi az a Soros által vallott határok nélküli, globalista világképet. Egy olyan világot, ahol a nemzetállamok, a határok és a biztonsági szempontok másodlagossá válnak a migráció szabadságához képest. Nem csak támogatja, hanem eszmei szinten is igazolni próbálja a tömeges migráció létjogosultságát – függetlenül annak társadalmi, kulturális vagy nemzetbiztonsági következményeitől.

Nagy Boldizsár – A migráció globális jogásza

Kevés magyar szakértő van, akinek neve annyira összefonódott a nemzetközi migrációval és a „nyitott határok” ideológiájával, mint Nagy Boldizsáré. A CEU oktatója, nemzetközi jogász évtizedek óta meghatározó szereplője azoknak a globalista és hazai szervezeteknek, amelyek az illegális bevándorlás jogi támogatását tűzték zászlajukra.

Nagy a nemzetközi színtéren is befolyásos szereplő: dolgozott az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR), az Európa Tanácsnak, a Swedish Migration Boardnak, valamint szerkesztőbizottsági tag a European Journal of Migration and Law című folyóiratban, amely az EU migrációs politikáinak támogatói között számít irányadónak. Legfrissebb publikációja a „Kutatási kézikönyv az EU menekültügyi és migrációs jogáról”, amelyet büszkén vállal. A menekült definícióját ő írta meg, vagyis egy olyan jogi alapvetést, amely szerinte széles értelmezést igényel, és akár gazdasági migránsok előtt is kaput nyithat.

Nem meglepő, hogy Nagy Boldizsár a hazai szuverenitásvédelmi törekvéseket is rendre bírálja. A szuverenitásvédelmi alkotmánymódosítással, a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépéssel és az orosz agresszióval kapcsolatos kormányzati reakciókat is élesen kritizálta, mondván:

Büszke vagyok arra, hogy azok közé tartozom, akik nyilatkozatot kértek a magyar kormány nemzetközi jogsértései ellen.

A határkerítést feleslegesnek, idejétmúltnak tartja a Tisza migrációpárti szakértője. Egy nyilatkozatában úgy fogalmazott:

akkor itt az ideje lebontani a Horvátországtól elválasztó kerítést.

Nagy Boldizsár nemzetközi kapcsolatai egyébként túlmutatnak Európa határain is: 1995 óta tagja az American Society of International Law szervezetnek – ami jól mutatja, hogy nem csupán európai, hanem amerikai hálózatokhoz is kötődik.