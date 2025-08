Újabb vérforraló fejlemény: a Bizottság szó nélkül hagyta eltűnni Von der Leyen gyanús sms-eit!

Az Európai Bizottság tisztviselője látta Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója között a több milliárd eurós oltási megállapodás előtt váltott üzeneteket, majd hagyta azokat elveszni – tudta meg a Politico. A hírt egy, a héten a The New York Timesnak küldött bizottsági dokumentum is megerősíti, amelyből kiderül, hogy

von der Leyen kabinetfőnöke 2021 nyarán megtalálta, és el is olvasta az üzeneteket,

ám azokat „logisztikai jellegűnek” ítélte meg, ezért nem tartotta szükségesnek hivatalosan dokumentálni őket.

A dokumentum szerint von der Leyen azóta többször is lecserélte a mobiltelefonját, ám az adatokat nem mentette át.

A vakcina és Von der Leyen kritikusai szerint ez az információ azt mutatja, hogy a Bizottság elnökét az EU nem képes elszámoltatni.

Mint korábban megírtuk, az Európai Unió Törvényszéke július végén jogerősen elmarasztalta az Európai Bizottság (EB) elnökét, Ursula von der Leyent az úgynevezett Pfizergate kapcsán, miután az EB nem fellebbezett a bíróság májusi ítélete ellen.

