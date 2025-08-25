Így alakul át teljesen a főváros közlekedése – hétfőtől bezár a Keleti pályaudvar (TÉRKÉPEK)

Ezért ezt az időszakot választották Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója korábban az MTI-nek azt nyilatkozta, a vágányzár idejét azért időzítették augusztus 25. és szeptember 20. közé, mert a nyár vége és az ősz eleje közötti időszak a legkevesebb utassérelemmel járó időpont lehet. A Keleti pályaudvar a nyári időszakban rendkívül forgalmas, a nyár végén a turisztikai forgalom csökken, az ősz elején pedig a hivatásforgalom még nem teljes körűen működik – fejtette ki. Hegyi azt is hozzátette, erre az időszakra olyan forgalmi rendet alakítanak ki, amely az érdeksérelmet, a többlet utazási időt, a kényelmetlenséget leginkább mérsékelni tudja.

Térképek segítik a közlekedést

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója egy tájékoztató videóban azt is elmondta, hogy minden utasukra gondoltak. Elhangzott, a Nyugat-Magyarországról jellemzően nemzetközi viszonylatban Münchenből, Bécsből, illetve Győr-Tatabánya irányából és Pécs-Dombóvárról, valamint Kelet-Magyarországról, Békéscsaba, Szolnok, továbbá Miskolc, Hatvan, Sátoraljaújhely, Kassa irányából közlekedő utasoknak kell jellemzően változásokra számítani.

A Keleti pályaudvar zárása következtében a keleti országrészben Kőbánya felsőn, a nyugati országrészben Kelenföldön fognak a vonatok fordulni, végállomásozni, és ezeken a pontokon az utasoknak általában majd át kell szállniuk.

De a MÁV hivatalos oldaláról az is kiderül, hogy Újpest és a Nyugati pályaudvar is fontos átszállópont lesz. Ezek a HÉV-, VOLÁN-járataival és a BKK-járataival is könnyen elérhetők a főváros minden részéről.

A győri fővonal járatai a Keleti pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldről indulnak, és oda is érkeznek. Kelenföld vasútállomás és a Keleti pályaudvar között az M4-es metróval utazhatnak.

A Budapest–Miskolc közötti intercityk, valamint a Tisza-tó sebesvonat a Keleti pályaudvar helyett a Nyugati pályaudvarról indul, és oda is érkezik.

Az interrégiós és az S80-as vonatok a Keleti helyett Kőbánya felsőről indulnak, és oda is érkeznek. A belváros felé rugalmasabb eljutási lehetőségek biztosítására pótlóbuszok közlekednek Kőbánya felső és a Puskás Ferenc Stadion metróállomás között.

A pécsi és a kaposvári intercityk fővárosi végállomása Budapest-Kelenföldre kerül át.

A korlátozás ideje alatt az S76-os vonatok egy része meghosszabbított útvonalon, Pilisvörösvár–Pécel között közlekedik, átszállási lehetőséget biztosítva az M3-as metróra.

A Nyugati pályaudvar leterheltségének, forgalmának enyhítése érdekében az S21-es vonatok jellemzően Kőbánya-Kispest állomáson fordulnak.

Így könnyít a helyzeten a BKK

A BKK közlése szerint a Keleti pályaudvar lezárása alatt a következő BKK-járatokon és szakaszokon érvényesek a MÁV vasúti jegyek és bérletek: az M2-es metrón az Örs vezér tere és a Keleti pályaudvar között, az M3-as metrón a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között, illetve az M4-es metró teljes vonalán; a 37, 37A, 37E villamosokon a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső között, továbbá a 10-es autóbusz teljes vonalán.

A 97E, 161, 161A, 161E, 168E, 169E autóbuszokon Rákos vasútállomás és az Örs vezér tere között, a 901-es és a 918-as autóbuszon Kelenföld vasútállomás és a Puskás Ferenc Stadion között, a 956-os és a 990-es autóbuszon pedig a Keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között.

A BKK arra kéri továbbá az utasokat, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a BudapestGO alkalmazásban, valamint a MÁV-csoport weboldalán.

Így érinti a zárás a nemzetközi forgalmat

A MÁV külön kitért a nemzetközi vonatokra is, melyek esetében ugyancsak jelentős menetrendi változásokkal kell számolni a korábban megvásárolt menetjegyek esetében is módosítások vannak az eredeti Keleti pályaudvari úti célhoz és indulási állomáshoz képest.

A nyugati irányú, így többek közt a Bécsbe, Münchenbe, Zürichbe, Ljubljanába vagy Zágrábba közlekedő vonatok Kelenföldről indulnak és visszafelé oda is érkeznek. A kelet felé tartó járatok jellemzően a Nyugatiból indulnak, többek közt Kijevbe, Temesvárra, Bukarestbe vagy Kassára is innen utazhatunk – írták hivatalos oldalukon.

A rendőrség és a kormányablak a felújítás alatt is működik

A MÁV-csoport hivatalos oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy

a Keleti pályaudvar földszintjén csak a kormányablak és a rendőrség üzemel a csarnokban végzett munkálatok miatt.

A belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés és az ügyfélszolgálat az Utascentrumban lesz, és az aluljárószint felől közelíthető meg a már kiépített biztonságos, fedett folyosón keresztül. Elérhető marad minden jelenlegi Utascentrum-szolgáltatás, így a csoportos utazások szervezése és a jegyátvétel is biztosított lesz – sorolták.

Viszont a jegykiadó automaták és a 9. vágány melletti Prémium váró (Premium Lounge), valamint a csomagmegőrző automaták ebben a négy hétben nem lesznek elérhetők – húzták alá.

