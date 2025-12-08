Kisiklott az 1-es villamos Újbudán

Kisiklott az 1-es villamos a 11. kerületi Hengermalom úton, a Fehérvári út magasságánál – számolt be róla a Telex. A BKK honlapján azt írja, hogy a villamos egyelőre nem közlekedik a Budafoki út / Dombóvári út és Kelenföld vasútállomás megállók között, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Továbbá az 58-as és a 213-as buszt ajánljották az arrafelé közlekedőknek.

A portál megkereste a BKK sajtóosztályát akik megerősítették, hogy a villamos hétfő délután 15 óra körül siklott ki.