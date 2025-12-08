Ft
12. 08.
hétfő
Kisiklott az 1-es villamos Újbudán

Kisiklott az 1-es villamos Újbudán

2025. december 08. 21:32

Nagyobb baj is történhetett volna.

2025. december 08. 21:32
null

Kisiklott az 1-es villamos a 11. kerületi Hengermalom úton, a Fehérvári út magasságánál – számolt be róla a Telex. A BKK honlapján azt írja, hogy a villamos egyelőre nem közlekedik a Budafoki út / Dombóvári út és Kelenföld vasútállomás megállók között, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Továbbá az 58-as és a 213-as buszt ajánljották az arrafelé közlekedőknek. 

A portál megkereste a BKK sajtóosztályát akik megerősítették, hogy a villamos hétfő délután 15 óra körül siklott ki.

Elmondásuk szerint nem történt baleset az incidens során. 

A BKK a lapnak elmondta, hogy a történteket és a hiba okát vizsgálják. Hozzátették végül, hogy továbbra is pótlóbuszok járnak az érintett szakaszon.

Nyitókép forrása: MTI/Róka László

 

