mszp tisza párt magyar péter tóbiás józsef rába tímea

Az MSZP volt elnökének felesége újabb posztban ment neki Magyar Péternek

2025. december 28. 18:59

Rába Tímea szerint elfogadhatatlan a Tisza Párt elnökének viselkedése.

2025. december 28. 18:59
null

Rába Tímea, Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége újabb Facebook-bejegyzéseben kritizálta az ellenzéket. Bejegyzésében kemény kritikával illette Magyar Pétert.

Egy demokráciában elfogadhatatlan, hogy az embereket állatokhoz hasonlítja Magyar Péter! Csak azért, mert máshogy gondolkodnak. Aki a szavazókat lekezeli, megbélyegezi vagy gúnyolja, az nem jobb alternatíva! Mert nem a demokráciát védi, hanem az alapjait bontja le”

– írta.

Szerinte „ott kezdődik a valódi veszély”, ahol az emberi méltóságot megtapossák. Azt írta: „Én nem ilyen jövőt szeretnék a gyermekeimnek! Olyan jövőben hiszek, amely tiszteli az emberi méltóságot, teret ad a gondolkodásnak, és felelőséget vállal a saját és az ország sorsa iránt.”

Rába Tímea az utóbbi időben egyre aktívabb a közéletben, és nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéket kritizálta. Nemrég a Demokratának adott interjúban arról beszélt, mekkora gyűlöletcunamit kapott amiatt, mert megköszönte, hogy a magyar kormány ma kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokra. Október végén pedig arról számolt be, hogy ő is csatlakozik a kormánypárt által életre hívott Digitális Polgári Körökhöz.

Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI

