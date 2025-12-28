Az MSZP volt elnökének felesége újabb posztban ment neki Magyar Péternek

Szerinte „ott kezdődik a valódi veszély”, ahol az emberi méltóságot megtapossák. Azt írta: „Én nem ilyen jövőt szeretnék a gyermekeimnek! Olyan jövőben hiszek, amely tiszteli az emberi méltóságot, teret ad a gondolkodásnak, és felelőséget vállal a saját és az ország sorsa iránt.”

Rába Tímea az utóbbi időben egyre aktívabb a közéletben, és nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéket kritizálta. Nemrég a Demokratának adott interjúban arról beszélt, mekkora gyűlöletcunamit kapott amiatt, mert megköszönte, hogy a magyar kormány ma kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokra. Október végén pedig arról számolt be, hogy ő is csatlakozik a kormánypárt által életre hívott Digitális Polgári Körökhöz.