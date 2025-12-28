Az MSZP volt elnökének felesége újabb posztban ment neki Magyar Péternek

Megszólalt az MSZP volt elnökének felesége: Csak Orbán Viktor beszél a hitről, a békéről – ezek számomra alapértékek
Rába Tímea úgy érzi, olyan dolgok mellett áll ki, amelyek meggyőződése szerint „minden magyar ember számára fontosak”.
Rába Tímea szerint elfogadhatatlan a Tisza Párt elnökének viselkedése.
Rába Tímea, Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége újabb Facebook-bejegyzéseben kritizálta az ellenzéket. Bejegyzésében kemény kritikával illette Magyar Pétert.
Egy demokráciában elfogadhatatlan, hogy az embereket állatokhoz hasonlítja Magyar Péter! Csak azért, mert máshogy gondolkodnak. Aki a szavazókat lekezeli, megbélyegezi vagy gúnyolja, az nem jobb alternatíva! Mert nem a demokráciát védi, hanem az alapjait bontja le”
– írta.
Szerinte „ott kezdődik a valódi veszély”, ahol az emberi méltóságot megtapossák. Azt írta: „Én nem ilyen jövőt szeretnék a gyermekeimnek! Olyan jövőben hiszek, amely tiszteli az emberi méltóságot, teret ad a gondolkodásnak, és felelőséget vállal a saját és az ország sorsa iránt.”
Rába Tímea az utóbbi időben egyre aktívabb a közéletben, és nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéket kritizálta. Nemrég a Demokratának adott interjúban arról beszélt, mekkora gyűlöletcunamit kapott amiatt, mert megköszönte, hogy a magyar kormány ma kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokra. Október végén pedig arról számolt be, hogy ő is csatlakozik a kormánypárt által életre hívott Digitális Polgári Körökhöz.
Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI
