tisza párt magyar péter lomnici zoltán Ifj. Lomnici Zoltán

Hová tűnt a Tisza támogatottsága? – ifj. Lomnici Zoltán válaszol (VIDEÓ)

2026. február 11. 18:05

A balmazújvárosi Tisza-kudarccal kapcsolatban szokatlanul mély hallgatásba burkolózott Magyar Péter – persze nem így lenne, ha „mozgalma” győzelmet aratott volna szombaton. De mi a hosszú- és a rövidtávú üzenete a Fidesz győzelmének, vajon melyik az igazi Tisza-program és miért mondja Orbán Viktor, hogy kockázatos évek előtt állunk?

2026. február 11. 18:05
null

A Lomnici Válaszol legújabb részében az alkotmányjogász rámutatott: a kormánypártok balmazújvárosi diadala nem csupán helyi siker, hanem „valóságteszt” is volt, megmutatta a „kormányváltó hangulat” narratívájának hamisságát.

Ifj. Lomnici Zoltán nézői kérdésekre válaszolva felidézte: 

a bukást a baloldali média és a Tisza Párt egyaránt igyekezett bagatellizálni, Magyar Péter pedig jóformán szóra sem méltatta azt.

A jogász beszélt a Tisza Párt „kétarcú” programalkotásáról is, arról: a választóknak szánt „új”, tiszás PR-üzenetekkel 

megpróbálják elrejteni a korábban nyilvánosságra került, a brüsszeli elvárásoknak megfelelő, megszorításokkal teli konvergenciaprogramot. 

Ifj. Lomnici Zoltán podcastjában hangsúlyozta a jelenlegi, „veszélyek korban” – migrációs válság, háború – a stabilitás és a nemzeti szuverenitás megőrzésének fontosságát. Leszögezte: 

ez nem a politikai „szerencselovagok” kora,

 helyettük a tapasztalt, proaktív kormányzás az egyetlen garancia Magyarország biztonságára.

A Lomnici Válaszol legújabb része a Mandiner Kontextus-csatornáján, itt érhető el.

titi77
2026. február 11. 19:05
ha igaz (lenne) a programjuk akkor meg a tarr hazudik! de hát amikor az agyhalottak vezíre reggel mond v.mit délben meg az ellenkezőjét a állítja akkor csak a tök hülyék szavaznak rá!!!
elcapo-2
2026. február 11. 18:42
A Tisza egy kamu facebook párt.
tapir32
2026. február 11. 18:40
"Elvettek Magyarországtól 7500 milliárd forintot, kilőtt volna a GDP – leírták forintra pontosan, mekkorát bukott a gazdaság az ukrán háborún." Világgazdaság Magyar Péter a háborút támogatja = A magyar gazdaság tönkretételén munkálkodik.
csulak
2026. február 11. 18:40
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!