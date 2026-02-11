Hová tűnt a Tisza támogatottsága? – ifj. Lomnici Zoltán válaszol (VIDEÓ)

2026. február 11. 18:05

A balmazújvárosi Tisza-kudarccal kapcsolatban szokatlanul mély hallgatásba burkolózott Magyar Péter – persze nem így lenne, ha „mozgalma” győzelmet aratott volna szombaton. De mi a hosszú- és a rövidtávú üzenete a Fidesz győzelmének, vajon melyik az igazi Tisza-program és miért mondja Orbán Viktor, hogy kockázatos évek előtt állunk?

A Lomnici Válaszol legújabb részében az alkotmányjogász rámutatott: a kormánypártok balmazújvárosi diadala nem csupán helyi siker, hanem „valóságteszt” is volt, megmutatta a „kormányváltó hangulat” narratívájának hamisságát. Ifj. Lomnici Zoltán nézői kérdésekre válaszolva felidézte:

a bukást a baloldali média és a Tisza Párt egyaránt igyekezett bagatellizálni, Magyar Péter pedig jóformán szóra sem méltatta azt.

A jogász beszélt a Tisza Párt „kétarcú” programalkotásáról is, arról: a választóknak szánt „új”, tiszás PR-üzenetekkel

megpróbálják elrejteni a korábban nyilvánosságra került, a brüsszeli elvárásoknak megfelelő, megszorításokkal teli konvergenciaprogramot. Ifj. Lomnici Zoltán podcastjában hangsúlyozta a jelenlegi, „veszélyek korban” – migrációs válság, háború – a stabilitás és a nemzeti szuverenitás megőrzésének fontosságát. Leszögezte: ez nem a politikai „szerencselovagok” kora, helyettük a tapasztalt, proaktív kormányzás az egyetlen garancia Magyarország biztonságára.

A Lomnici Válaszol legújabb része a Mandiner Kontextus-csatornáján, itt érhető el.

