Hová tűnt a Tisza támogatottsága? – ifj. Lomnici Zoltán válaszol (VIDEÓ)

Porrá zúzta a legdurvább tiszás konteókat a Fidesz sorsdöntő győzelme
Balmazújvárosban kiderült, mi a valóság.
A balmazújvárosi Tisza-kudarccal kapcsolatban szokatlanul mély hallgatásba burkolózott Magyar Péter – persze nem így lenne, ha „mozgalma” győzelmet aratott volna szombaton. De mi a hosszú- és a rövidtávú üzenete a Fidesz győzelmének, vajon melyik az igazi Tisza-program és miért mondja Orbán Viktor, hogy kockázatos évek előtt állunk?
A Lomnici Válaszol legújabb részében az alkotmányjogász rámutatott: a kormánypártok balmazújvárosi diadala nem csupán helyi siker, hanem „valóságteszt” is volt, megmutatta a „kormányváltó hangulat” narratívájának hamisságát.
Ifj. Lomnici Zoltán nézői kérdésekre válaszolva felidézte:
a bukást a baloldali média és a Tisza Párt egyaránt igyekezett bagatellizálni, Magyar Péter pedig jóformán szóra sem méltatta azt.
A jogász beszélt a Tisza Párt „kétarcú” programalkotásáról is, arról: a választóknak szánt „új”, tiszás PR-üzenetekkel
Magyar Péterék már leleplezték magukat, minden más csak porhintés.
megpróbálják elrejteni a korábban nyilvánosságra került, a brüsszeli elvárásoknak megfelelő, megszorításokkal teli konvergenciaprogramot.
Ifj. Lomnici Zoltán podcastjában hangsúlyozta a jelenlegi, „veszélyek korban” – migrációs válság, háború – a stabilitás és a nemzeti szuverenitás megőrzésének fontosságát. Leszögezte:
ez nem a politikai „szerencselovagok” kora,
helyettük a tapasztalt, proaktív kormányzás az egyetlen garancia Magyarország biztonságára.
A Lomnici Válaszol legújabb része a Mandiner Kontextus-csatornáján, itt érhető el.