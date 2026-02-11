Ft
tisza párt mandiner reakció magyar péter

„Magyar Péter szemébe nem lehet megmondani az őszinte véleményt” – tiszás belső ember a Mandinernek

2026. február 11. 16:43

Ideig-óráig képes csak megnyerő álarcot felvenni Magyar Péter, de aztán hamar lehull róla belső körökben és agresszívvé válik.

null

Nagyon sokan a Tisza Párt szimpatizánsai közül sem kedvelik Magyar Pétert, főleg a belső körökben – ez derült ki a Tisza korábbi egyházügyi szakpolitikusának szavaiból. Csercsa Balázs a Mandiner Reakció című műsorának volt a vendége, ahol az ellenzéki tömörülés belső ügyeiről is mesélt. 

 

Mint mondta: Magyar Péterről még közvetlen munkatársai is mást mondanak a háta mögött, mint a szemébe. Ez azért van, mert sokuk szerint 

Magyar Péter autokratikus személy, tehát a szemébe nem lehet megmondani az őszinte véleményt. Tudjátok milyen a Péter! 

Felidézte, hogy volt egy történet, amikor bedühödött egy rendezvényen a Tisza elnöke, miután azt hitte, eltűnt a telefonja. Ott mindenkivel üvöltözött és kiabált. 

Nyilvánvaló, hogy egy tanult, jó családból származó ember, aki nagyon megnyerő tud lenni ideig-óráig. De aztán ez az álarc belső körben gyakran lehull róla, akkor előtörnek belőle ezek az agresszív vonások. Ez teszi alkalmatlanná arra, hogy ő miniszterelnök legyen

– fogalmazott Csercsa Balázs. Emlékeztetett, amikor ő kilépett a pártból, akkor Magyar Péter rágalmazta és alkalmatlannak nevezte. „Érdekes, hogy két évig megfelelő volt a munkám és elfogadták a pénzemet is, amit hónapról hónapra a Tisza Pártnak adtam” – tette hozzá. Csercsa Balázs a Reakcióban elmondta: munkacsoportját egyébként feloszlatták épp aznap, amikor interjú jelent meg vele az Indexen és először rántotta le a leplet a Tisza belső működéséről. Csercsa szerint sokan elégedetlenek a pártban és gondolkoznak azon, hogy elhagyják a szervezetet. 

 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Gubbio
2026. február 11. 16:54
Ezt nem tudta, amikor beállt a Tisza-csapatba?
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
2026. február 11. 16:47
Csákó rájött, nem azért van ott, hogy véleményeket mondjon. Egyébként nem is értem mit várt. Megszólal a srác és kettő mondatából süt, hogy pszichopata. Pedig én nem vagyok pszichológus.
Válasz erre
5
0
boncida8
2026. február 11. 16:47
Kérdések: Hol van a Tisza Párt szervezeti és működési szabályzata? A Tiszának miért nincsenek hivatalos kongresszuson átlátható módon és törvényesen megválasztott vezetői és tisztségviselői? Kik a Tisza Párt tagjai? - mind a 26 tagjának neve Miért nincs lehetőség a pártba való belépésre. (Megjegyzés: A Tisza Szigetek nem képezik részét a Tisza Pártnak, mivel azok önszerveződő civil szervezetek.) Hová költötte el a Rendszerváltó kártya program révén beszedett támogatásokat? Közölje pontosan, mire fordította ezeket az összegeket. Kérem, hogy részletesen és nyilvánosan számoljon be ezekről! Amíg a Tiszánál nincs tagfelvételi lehetősége, nincsenek testületei, a tagoknak nincsenek jogaik, nincs gyűlése, kongresszusa, nincsenek önálló jogkörrel rendelkező tisztségviselői, nem biztosítja a politikai életben való részvétel átlátható és jogszerű feltételeit. Ezért jelen állapotában a Tisza Párt nem tekinthető másnak, mint személyes haszonszerzés céljából létrehozott fedőszervezetnek.
Válasz erre
5
0
mlotta
2026. február 11. 16:44
Az olajos globális hatalom félreállítja Poloskát. Katona István kerül az első helyre hisz ő az emberük.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!