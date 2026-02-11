„Magyar Péter szemébe nem lehet megmondani az őszinte véleményt” – tiszás belső ember a Mandinernek

Nyilvánvaló, hogy egy tanult, jó családból származó ember, aki nagyon megnyerő tud lenni ideig-óráig. De aztán ez az álarc belső körben gyakran lehull róla, akkor előtörnek belőle ezek az agresszív vonások. Ez teszi alkalmatlanná arra, hogy ő miniszterelnök legyen

– fogalmazott Csercsa Balázs. Emlékeztetett, amikor ő kilépett a pártból, akkor Magyar Péter rágalmazta és alkalmatlannak nevezte. „Érdekes, hogy két évig megfelelő volt a munkám és elfogadták a pénzemet is, amit hónapról hónapra a Tisza Pártnak adtam” – tette hozzá. Csercsa Balázs a Reakcióban elmondta: munkacsoportját egyébként feloszlatták épp aznap, amikor interjú jelent meg vele az Indexen és először rántotta le a leplet a Tisza belső működéséről. Csercsa szerint sokan elégedetlenek a pártban és gondolkoznak azon, hogy elhagyják a szervezetet.