„Minden esetben tiszteljék a munkánkat” – megjött az ATV válasza Magyar Péter fenyegetőzésére

Durva fenyegetést kapott az ATV Magyar Pétertől: egy mikroport buktatta le a Tisza Párt elnökét (VIDEÓ)
Búcsút inthetünk a sajtószabadságnak, ha a Tisza kerül hatalomra.
A csatorna a Mandiner megkeresésére megerősítette, valóban elhangzottak a fenyegető szavak a Tisza-vezértől, és bár náluk is alapelv a kiegyensúlyozott tájékoztatás, mindennek van határa.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Hont András az Öt című műsorban arról beszélt, hogy Magyar Péter a Rónai Egonnak adott interjúja előtt az ATV aulájában zajló felújításról érdeklődött. A Tisza-vezér a műsorvezetőnek erre kijelentette,
teljesen felesleges a beruházás arra a „még hátralévő 68 napra”,
mert szerinte a köztévé átveszi majd azt a funkciót, amit eddig az ATV betöltött. Így a csatornára nem lesz szükség.
Sőt, Magyar azt is hozzátette, hogy az ATV „nagyon olcsón eladó lesz”.
A történtek kapcsán megkerestük a csatornát. Válaszukat változtatások nélkül közöljük:
„Valóban így történt, és tovább folytatódik az ATV épületének felújítása. Az ATV-ben a kiegyensúlyozott tájékoztatás az alapelv, aminek része, hogy minden politikai aktort vendégül látunk,
bár kérnénk őket, hogy minden esetben tiszteljék a munkánkat és a munkatársainkat”
– húzták alá.
Emlékezetes, hogy nem először engedett meg a kelleténél többet magának Magyar Péter Kőbánya szívében, a csatorna székházában. Még 2024 nyarán az okozott nagy botrányt, hogy miután idegesen elhagyta a stúdiót, azt követően, hogy Rónai Egon szembesítette őt a hazugságaival –,
a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán közzétette a csatorna több munkatársának vallási hovatartozását.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) azonban lassan két éve lépett, és kimondta: Magyar Péter jogellenesen hozott nyilvánosságra személyes adatokat – írta a Magyar Nemzet.
