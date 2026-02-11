„Minden esetben tiszteljék a munkánkat” – megjött az ATV válasza Magyar Péter fenyegetőzésére

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Hont András az Öt című műsorban arról beszélt, hogy Magyar Péter a Rónai Egonnak adott interjúja előtt az ATV aulájában zajló felújításról érdeklődött. A Tisza-vezér a műsorvezetőnek erre kijelentette,

teljesen felesleges a beruházás arra a „még hátralévő 68 napra”,

mert szerinte a köztévé átveszi majd azt a funkciót, amit eddig az ATV betöltött. Így a csatornára nem lesz szükség.