02. 11.
szerda
öt Tisza Párt magyar péter munkatárs atv fenyegetés hont andrás média

„Minden esetben tiszteljék a munkánkat” – megjött az ATV válasza Magyar Péter fenyegetőzésére

2026. február 11. 15:55

A csatorna a Mandiner megkeresésére megerősítette, valóban elhangzottak a fenyegető szavak a Tisza-vezértől, és bár náluk is alapelv a kiegyensúlyozott tájékoztatás, mindennek van határa.

2026. február 11. 15:55
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Hont András az Öt című műsorban arról beszélt, hogy Magyar Péter a Rónai Egonnak adott interjúja előtt az ATV aulájában zajló felújításról érdeklődött. A Tisza-vezér a műsorvezetőnek erre kijelentette,

teljesen felesleges a beruházás arra a „még hátralévő 68 napra”,

mert szerinte a köztévé átveszi majd azt a funkciót, amit eddig az ATV betöltött. Így a csatornára nem lesz szükség.

Sőt, Magyar azt is hozzátette, hogy az ATV „nagyon olcsón eladó lesz”.

„Minden esetben tiszteljék a munkánkat és a munkatársainkat”

A történtek kapcsán megkerestük a csatornát. Válaszukat változtatások nélkül közöljük:

„Valóban így történt, és tovább folytatódik az ATV épületének felújítása. Az ATV-ben a kiegyensúlyozott tájékoztatás az alapelv, aminek része, hogy minden politikai aktort vendégül látunk, 

bár kérnénk őket, hogy minden esetben tiszteljék a munkánkat és a munkatársainkat”

– húzták alá.

Nem ez az első botrányos tette az ATV-vel szemben

Emlékezetes, hogy nem először engedett meg a kelleténél többet magának Magyar Péter Kőbánya szívében, a csatorna székházában. Még 2024 nyarán az okozott nagy botrányt, hogy miután idegesen elhagyta a stúdiót, azt követően, hogy Rónai Egon szembesítette őt a hazugságaival –, 

a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán közzétette a csatorna több munkatársának vallási hovatartozását.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) azonban lassan két éve lépett, és kimondta: Magyar Péter jogellenesen hozott nyilvánosságra személyes adatokat – írta a Magyar Nemzet.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: képernyőfotó

zakar zoltán béla
2026. február 11. 16:58
Egon gerince?
Kétes
2026. február 11. 16:55
MP egy pöcs. Az Atv egy szemforgató szar. Megérdemlik egymást!
[email protected]
2026. február 11. 16:53
Úgy láccik, Németh SATYA ARCBŐRE MINDEN LEKÖPETÉST ELBIR. Ő TUDJA MEDDIG ÉS MIÉRT? Kíváncsi vagyok mikor fog AZ ASZTAL KÖZEPIRE SZARNI m.p.--élő adásban--megtisztelve ezzel Rónyai EgoNYt vagy Szöllősi Györgyikét.
google-2
2026. február 11. 16:46
Milyen kesztyűs kézzel bánnak ezzel a gengszterrel…
