Durva fenyegetést kapott az ATV Magyar Pétertől: egy mikroport buktatta le a Tisza Párt elnökét (VIDEÓ)

Mindez úgy hangzott el, hogy a politikuson már rajta volt a mikroport. A kijelentéseket így nemcsak a kíséretében lévők hallhatták, hanem a vezérlőben ülők is. A történtek több munkatársban azt az érzetet keltették, hogy nem egyszerű politikai véleménynyilvánításról, hanem egyenesen fenyegetésről van szó – jegyezte meg Hont.

A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Magyar Pétert még meg sem választották, kormányzati felhatalmazással nem rendelkezik – mégis egy televízió megszűntetéséről, funkciójának átvételéről beszél. Ez igencsak komoly kérdéseket vet fel a párt sajtószabadsághoz fűződő viszonyáról.