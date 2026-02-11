Ft
02. 11.
szerda
02. 11.
szerda
tisza párt magyar péter atv fenyegetés interjú hont andrás

Durva fenyegetést kapott az ATV Magyar Pétertől: egy mikroport buktatta le a Tisza Párt elnökét (VIDEÓ)

2026. február 11. 11:22

Búcsút inthetünk a sajtószabadságnak, ha a Tisza kerül hatalomra.

2026. február 11. 11:22
null

Hont András az Öt című tévéműsorban mesélt egy különös jelenetről, ami az ATV épületében zajlott le.

Magyar Péter Rónai Egonnak adott interjút, azonban előtte az aulában zajló felújításról érdeklődött, majd – fejtette ki Hont – arról beszélt: teljesen felesleges a beruházás arra a „még hátralévő 68 napra”,

mert szerinte a köztévé átveszi majd azt a funkciót, amit eddig az ATV betöltött. Így a csatornára nem lesz szükség.

Hozzátette: az ATV „nagyon olcsón eladó lesz”.

Mindez úgy hangzott el, hogy a politikuson már rajta volt a mikroport. A kijelentéseket így nemcsak a kíséretében lévők hallhatták, hanem a vezérlőben ülők is. A történtek több munkatársban azt az érzetet keltették, hogy nem egyszerű politikai véleménynyilvánításról, hanem egyenesen fenyegetésről van szó – jegyezte meg Hont.

A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Magyar Pétert még meg sem választották, kormányzati felhatalmazással nem rendelkezik – mégis egy televízió megszűntetéséről, funkciójának átvételéről beszél. Ez igencsak komoly kérdéseket vet fel a párt sajtószabadsághoz fűződő viszonyáról.

A beszámoló után nehéz nem feltenni a kérdést: milyen sajtóviszonyokra számíthatnánk egy olyan kormány alatt, amelynek vezetője már ellenzékből is televíziók bezárásával fenyegetőzik?

 „További, sajtószabadságban gazdag 61 napot kívánok!”

– zárta Hont András. 

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 95 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ben2
2026. február 11. 12:32
@kalmanok 2026. február 11. 12:11 Ha eddig is fel akarták sózni, akkor miért nem tették meg 16 év kétharmaddal?
Válasz erre
0
0
states-2
2026. február 11. 12:28
Most már csak arra lennék kíváncsi, hogy az ATV munkatársai erre a pszichopata tahóra szavaznak-e ezek után is.
Válasz erre
0
0
magichorze
2026. február 11. 12:27
A MÚOSZ aggódik már?
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
•••
2026. február 11. 12:21 Szerkesztve
az ATV-hez már megérkezett az MP (Military Police)? jön majd a TCK is?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!