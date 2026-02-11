Magyar Péter hatalmasat bukott a Digitális Polgári Körök országjárása miatt! (VIDEÓ)

Magyar Péter bár matricaként tapadt a digitális polgári körök rendezvényhelyszíneire, azonban ha számított is sikerre, csalódnia kellett, hatalmas bukás volt az összes kezdeményezése. A DPK-országjárás helyszínein, Győrben, Nyíregyházán Szegeden és Kecskeméten a Tisza Párt vezére az összesereglett maréknyi hívével tartott tüntetéseket. Mohácsra már el sem ment, majd pedig 2026-ban a miskolci és a kaposvári DPK helyszínre sem szervezett eseményt. Magyar tehát meglehetősen hamar kihátrált a korábbi ígéretéből.