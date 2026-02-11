Magyar Péter hatalmasat bukott a Digitális Polgári Körök országjárása miatt! (VIDEÓ)

Baranyában már nem kíváncsiak Magyar Péterre, inkább Budapesten próbál a kormány ellen agitálni
A Tisza Párt vezetője azt ígérte, hogy folyamatosan követni fogja a Digitális Polgári Körök országjárását. Magyar Péter ebben sem mondott igazat. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 16. rész.
Orbán Viktor miniszterelnök tavaly október 25-én hirdette meg a Digitális Polgári Körök országjárását. A kormányfő akkor a bejegyzéséhez csatolta az országjárás honlapját is, amely szerint a roadshow november 15-én Győrbe, november 29-én Nyíregyházára, december 6-án Kecskemétre, december 13-án Mohácsra, december 20-án pedig Szegedre érkezik. Magyar Péter azonnal közölte, hogy az összes DPK országjárási helyszínen ő is ott lesz.
Magyar Péter bár matricaként tapadt a digitális polgári körök rendezvényhelyszíneire, azonban ha számított is sikerre, csalódnia kellett, hatalmas bukás volt az összes kezdeményezése. A DPK-országjárás helyszínein, Győrben, Nyíregyházán Szegeden és Kecskeméten a Tisza Párt vezére az összesereglett maréknyi hívével tartott tüntetéseket. Mohácsra már el sem ment, majd pedig 2026-ban a miskolci és a kaposvári DPK helyszínre sem szervezett eseményt. Magyar tehát meglehetősen hamar kihátrált a korábbi ígéretéből.
