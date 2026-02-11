Ft
02. 11.
szerda
magyar péter Magyar Péter hazugságai országjárás digitális

Magyar Péter hatalmasat bukott a Digitális Polgári Körök országjárása miatt! (VIDEÓ)

2026. február 11. 08:05

A Tisza Párt vezetője azt ígérte, hogy folyamatosan követni fogja a Digitális Polgári Körök országjárását. Magyar Péter ebben sem mondott igazat. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 16. rész.

2026. február 11. 08:05
Magyar Péter
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly október 25-én hirdette meg a Digitális Polgári Körök országjárását. A kormányfő akkor a bejegyzéséhez csatolta az országjárás honlapját is, amely szerint a roadshow november 15-én Győrbe, november 29-én Nyíregyházára, december 6-án Kecskemétre, december 13-án Mohácsra, december 20-án pedig Szegedre érkezik. Magyar Péter azonnal közölte, hogy az összes DPK országjárási helyszínen ő is ott lesz. 

Magyar
Magyar Péter egy kardinális kérdésben is hazudott

 

Magyar csúfos kudarca

Magyar Péter bár matricaként tapadt a digitális polgári körök rendezvényhelyszíneire, azonban ha számított is sikerre, csalódnia kellett, hatalmas bukás volt az összes kezdeményezése. A DPK-országjárás helyszínein, Győrben, Nyíregyházán Szegeden és Kecskeméten a Tisza Párt vezére az összesereglett maréknyi hívével tartott tüntetéseket. Mohácsra már el sem ment, majd pedig 2026-ban a miskolci és a kaposvári DPK helyszínre sem szervezett eseményt. Magyar tehát meglehetősen hamar kihátrált a korábbi ígéretéből. 

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

sordenara
2026. február 11. 09:00
Volt más dolga is:))))))))
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. február 11. 08:45
Azt rendben-levőnek találom, hogy a mama kedvenc, rendszerkegyenc, bolsevik-zsidó akarnók küldöncöt Magyar Pétert, a Mádl unokát, az értékén, azaz az értéktelenségén kezeljük... Az is megnyugtatónak látszik a Fidesz szempontjából, hogy a rendszerhű ellenzék soraiban nemigen találni olyan másik bolsevik ügynököt, kivel hirtelen le lehetne cserélni, a zászlólengetésben kimerülő, mindent, bármit megígérő Péterkét..! Péterkének, márpedig, illene átgondolnia a szándékait, a megosztó tetteit! Az ország lakosságának a megosztása, kiszolgáltatottá, döntésképtelenné teszi Magyarországot, hogy végképp a mások döntsenek a fejünk felett! Viszont azon meg a Fidesz vezetőinek szűkséges elgondolkodnia, ha minden erőfeszítésük ellenére is, egy erre alkalmas potenciális magyar személy jelentkezne, tűnne elő a politikai porondon, ki képes a magyarság érsekképviseletét is felvállalni megalkuvás nélkül, de az észszerűség korlátai között..! Nos, akkor ugyan mi történne..?!
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. február 11. 08:24
Jön a tavasz ezeket elviszi a zöldár...
Válasz erre
0
0
Antonova
2026. február 11. 08:21
Miert? Mikor mondott igazat a fostos??😅🤪
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!