Baranyában már nem kíváncsiak Magyar Péterre, inkább Budapesten próbál a kormány ellen agitálni

Magyar Péter az újabb blamázs helyett azt a megoldást választotta, hogy inkább Budapesten vonul utcára, a Szőlő utcában fogvatartott fiatalkorú bűnelkövetőket ért sérelmekre hivatkozva;

a Karmelita és a Sándor-palota előtt fog a kormány ellen agitálni.

Tervezi ezt annak ellenére, hogy a Szőlő utcai javítóintézet nem egy gyermekotthon, ahol családokból kiszakított fiatalkorúak élnek. Ahogy arról a szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt, valójában fiatalkorúak börtönéről van szó, amelyben jelenleg 57 bűnelkövetőt őriznek, akiknek az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről a bíróság döntött.