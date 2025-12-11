Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
DPK szőlő utca Mohács Magyar Péter

Baranyában már nem kíváncsiak Magyar Péterre, inkább Budapesten próbál a kormány ellen agitálni

2025. december 11. 15:59

Magyar Péter az elmúlt hetekben matricaként tapadt a digitális polgári körök rendezvényhelyszíneire, azonban ha számított is sikerre, csalódnia kellett, hatalmas bukás volt az összes kezdeményezése. A szombati, mohácsi rendezvényt már meg sem merik tartani, helyette „otthoni pályán”, Budapesten akar agitálni a pártvezér a kormány ellen.

2025. december 11. 15:59
null

Kapóra jött Magyar Péternek a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos kormányellenes hírverés: erre hivatkozva nem „kell” rácsatlakoznia a Digitális Polgári Körök (DPK) szombati, mohácsi rendezvényére. 

Előre borítékolható ugyanis az eddigieknél is nagyobb bukás, mivel Baranya vármegyében a Tisza Párt gyakorlatilag felszámolta önmagát.

Csúfos kudarc volt számára a DPK-országjárás eddigi összes helyszíne is: Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten is egy maréknyi Tisza-hívő előtt lépett fel a pártvezér.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Bűnözők érdekében tüntet Magyar Péter

Magyar Péter az újabb blamázs helyett azt a megoldást választotta, hogy inkább Budapesten vonul utcára, a Szőlő utcában fogvatartott fiatalkorú bűnelkövetőket ért sérelmekre hivatkozva; 

a Karmelita és a Sándor-palota előtt fog a kormány ellen agitálni. 

Tervezi ezt annak ellenére, hogy a Szőlő utcai javítóintézet nem egy gyermekotthon, ahol családokból kiszakított fiatalkorúak élnek. Ahogy arról a szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt, valójában fiatalkorúak börtönéről van szó, amelyben jelenleg 57 bűnelkövetőt őriznek, akiknek az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről a bíróság döntött. 

Ezt is ajánljuk a témában

A fiatalkorúak közül 

  • 27-en rablás, 
  • négyen szexuális erőszak, 
  • hárman emberölés, 
  • ketten terrorcselekménnyel fenyegetés, 
  • öten lopás, 
  • egy kerítés, 
  • öten súlyos testi sértés, 
  • egy  magánlaksértés, 
  • egy zsarolás, 
  • négyen kifosztás, 
  • egy személyi szabadság megsértése, 
  • egy jármű önkényes elvétele, 
  • egy kábítószer-kereskedelem és 
  • egy garázdaság

miatt van az intézményben.

Mint ismeretes, a Szőlő utcai javítóintézetnéhány napja újra bekerült a hírekbe, miután kiderült, hogy az új igazgató több, az intézetben lakó fiatalt is bántalmazhatott. Kovács-Buna Károly a videók kikerülése után lemondott posztjáról, közben újabb nyomozás indult. A kormány a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is. 

Ezt is ajánljuk a témában

Baranyában becsődölt a Tisza

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Baranya vármegyében mindössze tíz Tisza-sziget van regisztrálva a hivatalos nyilvántartás szerint – ebből pedig mindössze öt működik, a többi semmilyen életjelet nem adott magáról az elmúlt időszakban. Ez – írja a lap – azt jelenti, hogy 

a vármegyében 71 ezer emberre jut egy Tisza-sziget. 

A portál a párt egyik helyi koordinátorától megtudta: az alapvetően ellenzéki beállítottságú Pécsett és mind a kistelepüléseken élők is csalódtak a Tisza Pártban.

A jelenséget Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője így jellemezte: 

Fogy az erő, csökken az érdeklődés, elmúltak a mézeshetek, és egyre több választó ébred rá, ki is ez az ember valójában.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 11. 16:47
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. december 11. 16:44
Hogyne,bezzeg a szegedi birkatalálkozó… Ahová hirdetésekben (!) toborozzák a népet…😂😂😂😂
Válasz erre
0
0
19Vs1...
2025. december 11. 16:41
Baranya : Fidesz ; Mi Hazánk ; DK . A %-os arányok változnak , de a sorrend nem . Ez alól kivételt képez Sopianae , mert itt még az ég is piros - DK ; Fidesz ; Mi Hazánk .
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. december 11. 16:26
Nyíregyháza már annyira bukó volt petinek, hogy nem csodálom, hogy Mohács helyett biztosra megy a fővárosi csürhével
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!