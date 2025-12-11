Baranyában már nem kíváncsiak Magyar Péterre, inkább Budapesten próbál a kormány ellen agitálni

Szexuális erőszak, emberölés, terrorcselekménnyel fenyegetés, súlyos testi sértés – ezekért ülnek a Szőlő utcai fiatalok
Összesen 57-en vannak az intézetben, akiket a bíróság ítélt el, vagy döntött előzetes letartóztatásukról.
Magyar Péter az elmúlt hetekben matricaként tapadt a digitális polgári körök rendezvényhelyszíneire, azonban ha számított is sikerre, csalódnia kellett, hatalmas bukás volt az összes kezdeményezése. A szombati, mohácsi rendezvényt már meg sem merik tartani, helyette „otthoni pályán”, Budapesten akar agitálni a pártvezér a kormány ellen.
Kapóra jött Magyar Péternek a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos kormányellenes hírverés: erre hivatkozva nem „kell” rácsatlakoznia a Digitális Polgári Körök (DPK) szombati, mohácsi rendezvényére.
Előre borítékolható ugyanis az eddigieknél is nagyobb bukás, mivel Baranya vármegyében a Tisza Párt gyakorlatilag felszámolta önmagát.
Csúfos kudarc volt számára a DPK-országjárás eddigi összes helyszíne is: Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten is egy maréknyi Tisza-hívő előtt lépett fel a pártvezér.
Magyar Péter az újabb blamázs helyett azt a megoldást választotta, hogy inkább Budapesten vonul utcára, a Szőlő utcában fogvatartott fiatalkorú bűnelkövetőket ért sérelmekre hivatkozva;
a Karmelita és a Sándor-palota előtt fog a kormány ellen agitálni.
Tervezi ezt annak ellenére, hogy a Szőlő utcai javítóintézet nem egy gyermekotthon, ahol családokból kiszakított fiatalkorúak élnek. Ahogy arról a szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt, valójában fiatalkorúak börtönéről van szó, amelyben jelenleg 57 bűnelkövetőt őriznek, akiknek az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről a bíróság döntött.
Ezt is ajánljuk a témában
Összesen 57-en vannak az intézetben, akiket a bíróság ítélt el, vagy döntött előzetes letartóztatásukról.
A fiatalkorúak közül
miatt van az intézményben.
Mint ismeretes, a Szőlő utcai javítóintézetnéhány napja újra bekerült a hírekbe, miután kiderült, hogy az új igazgató több, az intézetben lakó fiatalt is bántalmazhatott. Kovács-Buna Károly a videók kikerülése után lemondott posztjáról, közben újabb nyomozás indult. A kormány a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is.
Ezt is ajánljuk a témában
A rendőrség veszi át azoknak a javítóintézeteknek a felügyeletét és irányítását, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok. A kormány a Szőlő utcai intézet körüli botrány miatt lépett közbe.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Baranya vármegyében mindössze tíz Tisza-sziget van regisztrálva a hivatalos nyilvántartás szerint – ebből pedig mindössze öt működik, a többi semmilyen életjelet nem adott magáról az elmúlt időszakban. Ez – írja a lap – azt jelenti, hogy
a vármegyében 71 ezer emberre jut egy Tisza-sziget.
A portál a párt egyik helyi koordinátorától megtudta: az alapvetően ellenzéki beállítottságú Pécsett és mind a kistelepüléseken élők is csalódtak a Tisza Pártban.
A jelenséget Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője így jellemezte:
Fogy az erő, csökken az érdeklődés, elmúltak a mézeshetek, és egyre több választó ébred rá, ki is ez az ember valójában.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba