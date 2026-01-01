Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
honvédkórház takács péter valais magyarország svájc ellátás tragédia égési sérülés segítség

Nagylelkű felajánlás: Magyarország segít az égési sérültek ellátásában

2026. január 01. 20:01

„A Honvédkórház égési centrumának segítségével készek vagyunk a tragédia sérültjeinek fogadására” – közölte az egészségügyi államtitkár.

2026. január 01. 20:01
null

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár Facebook-oldalán közölte, felajánlották Magyarország segítségét a svájci szilveszteri tragédia égési sérültjeinek ellátásában.

Hozzátette, hogy nemzetközi segítségnyújtás keretében jelezték a svájci hatóságoknak, hogy 

a Honvédkórház égési centrumának segítségével készek a tragédia sérültjeinek fogadására.

Semmi jel nem utal támadásra

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor Svájcban, Valais régióban. A szerencsétlenségben többen is életüket vesztették, több mint százan pedig megsérültek. 

A sajtótájékoztatáson elhangzott információk szerint a detonáció áldozatai között több különböző nemzetiségű személy is van, ami a Valais régió népszerű turisztikai jellegével magyarázható.

Beatrice Pilloud, a régió főügyésze elmondta, hogy vizsgálat indult annak feltárására, milyen körülmények vezettek a tragikus eseményhez.

Tájékoztatása szerint jelenleg egy tűzeset lehetőségét tartják a legvalószínűbbnek és semmi nem utal támadásra.

Nyitókép: MAXIME SCHMID / AFP

Okos Tojás
2026. január 01. 21:08
Büszke vagyok Magyarországra. Ahol baj van, ott segíteni kell. Az a két első hozzászóló valószínűleg magányosan ül a monitorja előtt. Nem tudom, hogy vannak-e hozzátartozójuk, barátjaik, de azt kívánom, hogy ők ne járjanak így.
Válasz erre
7
0
Ízisz
2026. január 01. 20:29
Z. Igazi mocskos szekta megnyilvánulása, a két (szendrei, zsugabubus) szeretetországot építő féregnek!!! Ilyen náluk a bajba jutott emberek megsegítése!!! 💯🤮🤬❗👎
Válasz erre
9
0
szendrel
2026. január 01. 20:11
Mocskos szemét patkányok, rohadt hazug barmok , basszátok meg az a..tokat ti férgek.
Válasz erre
0
12
zsugabubus-2
2026. január 01. 20:11
Felesleges jóeNberkedés. Svájc meg tudja oldani, nem fogják nyilván onnan ide utaztatni a halál faszára a sérülteket, másfelől meg az EÜ szabad kapacitásai (már ha vannak olyanok...) mozgósítsuk a saját adófizetőink érdekében.
Válasz erre
0
20
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!