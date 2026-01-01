Nagylelkű felajánlás: Magyarország segít az égési sérültek ellátásában

Semmi jel nem utal támadásra

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor Svájcban, Valais régióban. A szerencsétlenségben többen is életüket vesztették, több mint százan pedig megsérültek.

A sajtótájékoztatáson elhangzott információk szerint a detonáció áldozatai között több különböző nemzetiségű személy is van, ami a Valais régió népszerű turisztikai jellegével magyarázható.

Beatrice Pilloud, a régió főügyésze elmondta, hogy vizsgálat indult annak feltárására, milyen körülmények vezettek a tragikus eseményhez.

Tájékoztatása szerint jelenleg egy tűzeset lehetőségét tartják a legvalószínűbbnek és semmi nem utal támadásra.