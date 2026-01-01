Nagylelkű felajánlás: Magyarország segít az égési sérültek ellátásában

Még nincs vége a svájci horrornak: megszólalt egy túlélő, hátborzongató részletek láttak napvilágot (VIDEÓ)
Az olasz külügyminisztérium korábban közölte, hogy az elhunytak beazonosítása lassan zajlik, az őket ért égési sérülések miatt.
„A Honvédkórház égési centrumának segítségével készek vagyunk a tragédia sérültjeinek fogadására” – közölte az egészségügyi államtitkár.
Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár Facebook-oldalán közölte, felajánlották Magyarország segítségét a svájci szilveszteri tragédia égési sérültjeinek ellátásában.
Hozzátette, hogy nemzetközi segítségnyújtás keretében jelezték a svájci hatóságoknak, hogy
a Honvédkórház égési centrumának segítségével készek a tragédia sérültjeinek fogadására.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor Svájcban, Valais régióban. A szerencsétlenségben többen is életüket vesztették, több mint százan pedig megsérültek.
A sajtótájékoztatáson elhangzott információk szerint a detonáció áldozatai között több különböző nemzetiségű személy is van, ami a Valais régió népszerű turisztikai jellegével magyarázható.
Beatrice Pilloud, a régió főügyésze elmondta, hogy vizsgálat indult annak feltárására, milyen körülmények vezettek a tragikus eseményhez.
Tájékoztatása szerint jelenleg egy tűzeset lehetőségét tartják a legvalószínűbbnek és semmi nem utal támadásra.
Valais régió főügyésze elmondta, hogy jelenleg egy tűzeset lehetőségét tartják a legvalószínűbbnek és semmi nem utal támadásra.