Több, mint 40 halottja van a svájci horror-szilveszternek: megtelt a helyi kórház – köröznek a mentőhelikopterek

Bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor – többen meghaltak
A svájci rendőrség szerint több ember meghalt, mások pedig megsérültek egy bárban történt robbanás után.
Valais régió főügyésze elmondta, hogy jelenleg egy tűzeset lehetőségét tartják a legvalószínűbbnek és semmi nem utal támadásra.
bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor, az esetben pedig többen is életüket vesztették.
Csütörtök délelőtt 10 órakor a svájci hatóságok sajtótájékoztatót tartottak az eset kapcsán, amelyről a BBC tudósított.
Valais régió rendőrfőnöke elmondta, hogy a tragédiának feltételezhetően több tucat halottja lehet és több mint százan sérültek meg a robbanásban.
Olaszország külügyminisztériuma később pontosította a számokat, a svájci rendőrség adataira hivatkozva és elárulta, hogy az esetnek jelen pillanatban 40 ismert halottja van.
A minisztérium közölte azt is, hogy az elhunytak beazonosítása lassan zajlik, az őket ért égési sérülések miatt.
A sajtótájékoztatáson elhangzott információk szerint a detonáció áldozatai között több különböző nemzetiségű személy is van, ami a Valais régió népszerű turisztikai jellegével magyarázható.
Beatrice Pilloud, a régió főügyésze elmondta, hogy vizsgálat indult annak feltárására, milyen körülmények vezettek a tragikus eseményhez.
A főügyész közlése szerint az áldozatok azonosítása már folyamatban van, a hatóságok pedig azon dolgoznak, hogy a holttesteket a lehető legrövidebb időn belül visszaadhassák a családoknak. Ennek érdekében kiterjedt szakértői munkára van szükség, ami a térség ideiglenes lezárását indokolja.
A helyszín feltárása jelenleg is zajlik, 10 helikopter, 40 mentőautó és 150 segítő bevonásával. A károsultak nagy része súlyos égési sérüléskét szenvedett.
A sebesülteket a valaisi kórházba szállították, aminek az intenzív osztálya azonban megtelt.
