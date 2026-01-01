Több, mint 40 halottja van a svájci horror-szilveszternek: megtelt a helyi kórház – köröznek a mentőhelikopterek

Olaszország külügyminisztériuma később pontosította a számokat, a svájci rendőrség adataira hivatkozva és elárulta, hogy az esetnek jelen pillanatban 40 ismert halottja van.

A minisztérium közölte azt is, hogy az elhunytak beazonosítása lassan zajlik, az őket ért égési sérülések miatt.

A sajtótájékoztatáson elhangzott információk szerint a detonáció áldozatai között több különböző nemzetiségű személy is van, ami a Valais régió népszerű turisztikai jellegével magyarázható.

Beatrice Pilloud, a régió főügyésze elmondta, hogy vizsgálat indult annak feltárására, milyen körülmények vezettek a tragikus eseményhez.