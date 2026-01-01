Ft
valais régió kórház svájc robbanás

Több, mint 40 halottja van a svájci horror-szilveszternek: megtelt a helyi kórház – köröznek a mentőhelikopterek

2026. január 01. 11:32

Valais régió főügyésze elmondta, hogy jelenleg egy tűzeset lehetőségét tartják a legvalószínűbbnek és semmi nem utal támadásra.

2026. január 01. 11:32
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor, az esetben pedig többen is életüket vesztették.

Csütörtök délelőtt 10 órakor a svájci hatóságok sajtótájékoztatót tartottak az eset kapcsán, amelyről a BBC tudósított.

Valais régió rendőrfőnöke elmondta, hogy a tragédiának feltételezhetően több tucat halottja lehet és több mint százan sérültek meg a robbanásban. 

Olaszország külügyminisztériuma később pontosította a számokat, a svájci rendőrség adataira hivatkozva és elárulta, hogy az esetnek jelen pillanatban 40 ismert halottja van.

A minisztérium közölte azt is, hogy az elhunytak beazonosítása lassan zajlik, az őket ért égési sérülések miatt.

A sajtótájékoztatáson elhangzott információk szerint a detonáció áldozatai között több különböző nemzetiségű személy is van, ami a Valais régió népszerű turisztikai jellegével magyarázható.

Beatrice Pilloud, a régió főügyésze elmondta, hogy vizsgálat indult annak feltárására, milyen körülmények vezettek a tragikus eseményhez. 

Tájékoztatása szerint jelenleg egy tűzeset lehetőségét tartják a legvalószínűbbnek és semmi nem utal támadásra.

A főügyész közlése szerint az áldozatok azonosítása már folyamatban van, a hatóságok pedig azon dolgoznak, hogy a holttesteket a lehető legrövidebb időn belül visszaadhassák a családoknak. Ennek érdekében kiterjedt szakértői munkára van szükség, ami a térség ideiglenes lezárását indokolja. 

A helyszín feltárása jelenleg is zajlik, 10 helikopter, 40 mentőautó és 150 segítő bevonásával. A károsultak nagy része súlyos égési sérüléskét szenvedett.

A sebesülteket a valaisi kórházba szállították, aminek az intenzív osztálya azonban megtelt.

Nyitókép: MAXIME SCHMID / AFP

pina-noir-2
2026. január 01. 13:21
Megy a mellébeszélés...szóval, akkor terrortámadás volt.. RIP az áldozatoknak.
greeen
2026. január 01. 13:20
Nyugodjanak békében. De Lázár és Orbán elő lett már véve az ügyben?
Arisztokrata
2026. január 01. 13:18
Amióta az EU-ban egymást érik a gyilkosságok, késelések, röbbantások, azóta soha semmi nem utal támadásra. Bezzeg, ha Putyin lélegzetet vesz, az már atomfenyegetés!
Bitrex®
2026. január 01. 13:15
Crans-Montana egy felső kategóriás luxus síparadicsom. Roger Moore-nak is volt itt chalet-ja. Nyáron profi golfversenyeket tartanak. Állítólag a síliftek normálisan kinyitottak.
