03. 02.
hétfő
háború hezbollah irán izrael robbanás

Nincs nyugalom: hétfő hajnalban újraindult a légitámás Irán ellen

2026. március 02. 08:40

Már Irakban is robbanások voltak.

2026. március 02. 08:40
null

Az éjszakai néhány órás viszonylagos nyugalom után hétfő hajnalban újraindult a légitámás Irán ellen, légiriadó van Kuvaitban, robbanások voltak Bagdadtól délre.

 Izrael eközben a Hezbollah több libanoni és bejrúti objektumát lőtte, 

miután légitámadás érte Haifát. Beszámolók szerint hétfő hajnalban Kuvaitban megszólaltak a szirénák és több robbanást lehetett hallani. Az emirátus fővárosában, Kuvaitvárosban is légiriadó van.

Az iraki fővárostól Bagdadtól délre több robbanás történt, részleteket egyelőre nem tudni.

Az iráni főváros, Teherán nyugati, majd keleti felében is több nagyerejű robbanás volt,

 az ország középső vidékén található Iszfahanból szintén robbanásokról érkeztek hírek.

Az izraeli hadsereg hétfő hajnalban légicsapást intézett a Hezbollah síita milícia több libanoni és bejrúti létesítménye ellen, a mentőszolgálat beszámolója szerint legkevesebb tízen életüket vesztették.

Ezt megelőzően Dél-Libanonból indított rakéták érték el az észak-izraeli Haifa külvárosát. 

A bombázásért a Hezbollah vállalta a felelősséget.

A libanoni miniszterelnök élesen bírálta az országa területéről Izrael ellen indított támadást, ami szerinte „felelőtlen lépés” volt, veszélyeztetve az ország egészének a biztonságát.

A Libanon és Bejrút elleni hétfő hajnali izraeli légitámadás után az izraeli hadsereg mintegy 50 libanoni település lakóit szólította fel otthonaik elhagyására lehetséges izraeli légitámadások miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

 

pandalala
2026. március 02. 09:05
mindenki lő mindenkire ....
optimista-2
2026. március 02. 08:51
Európában lévő 2 millió alvó sejt RIADÓ!!! A konyhakés most kevés lesz.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 02. 08:51
No war! Or yes war? No rest for the wicked!
