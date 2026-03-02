Ft
03. 02.
hétfő
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Béketanács Donald Trump világháború

Világháború és Béketanács

2026. március 02. 09:18

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

2026. március 02. 09:18
null
Bogár László
Bogár László
Magyar Nemzet

„(Ez az írás még a háború előtt született, de talán éppen ezért lehet érdekes.)

Washingtonban lezajlott a Donald Trump által Davosban, a Világgazdasági Fórumon kezdeményezett Béketanács (Board of Peace) első ülése, amelyen a magyar miniszterelnök is részt vett. A Béketanács ugyan közvetlenül a közel keleti béke feltételeinek megteremtésére irányul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet. Teljesen logikus ugyanis, hogy ha »világrendszerváltás« zajlik, akkor ennek egyik döntő fontosságú következménye a világhatalom gyakorlására szolgáló szervezeti-intézményi talapzat megváltozása.

A jaltai megállapodás, majd a német újraegyesítést követő »post-Jalta« korszak intézményrendszere az amerikai világbirodalom stratégiáját tükrözte. Az ENSZ, az európai integráció és a NATO mind-mind amerikai birodalmi projektek. Az ENSZ ezt szimbolikusan azzal is kifejezi, hogy székhelye New Yorkban van. Az európai integráció az amerikai birodalom globális hatalmi-gazdasági szerveződésének európai »részlege«, a NATO pedig a globális katonai ütőerő európai szárnya.

Az elmúlt évtized során azonban kiderült, hogy az amerikai világbirodalom már nem rendelkezik olyan arányban a világ anyagi és szimbolikus erőforrásai felett, ami lehetővé tenné számára eddig követett akaratátviteli rendszerének működtetését. A »nem Nyugat« meghatározó országai, főként Kína olyan pozícióra tettek szert, ami ezt már lehetetlenné teszi, és az amerikai birodalom kiprovokált agresszív háborúja az eurázsiai együttműködési rendszer ellen, azon belül is főként Oroszország ellen, kudarcba fulladt. Ráadásul átgondolatlan stratégiájával az eurázsiai együttműködési rendszert szétverte ugyan, de szinte összeolvasztotta Kínát és Oroszországot, létrehozva ezzel egy olyan szinergikusan működő komplexumot, ami már végleg legyőzhetetlen az amerikai birodalom számára. Amely birodalom végzetesen eladósodott, és olyan mértékben vált sebezhetővé, ami új világegyezség kezdeményezésére kényszeríti. Ez az egyezség az eurázsiai együttműködés általa véghezvitt szétverése nyomán Európa, Oroszország és Kína együttműködése helyett az Amerika, Oroszország, Kína együttműködésre épülne. És ennek az együttműködésnek lenne alapintézménye a most először ülésező Béketanács.”

Nyitókép:  MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

