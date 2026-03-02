„(Ez az írás még a háború előtt született, de talán éppen ezért lehet érdekes.)

Washingtonban lezajlott a Donald Trump által Davosban, a Világgazdasági Fórumon kezdeményezett Béketanács (Board of Peace) első ülése, amelyen a magyar miniszterelnök is részt vett. A Béketanács ugyan közvetlenül a közel keleti béke feltételeinek megteremtésére irányul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet. Teljesen logikus ugyanis, hogy ha »világrendszerváltás« zajlik, akkor ennek egyik döntő fontosságú következménye a világhatalom gyakorlására szolgáló szervezeti-intézményi talapzat megváltozása.