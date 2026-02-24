Nagyon fanyalognak a brüsszeli lapnál Trump Béketanácsa miatt
A Politico szerint az elnök „többi hiúsági projektjéhez hasonló”, a nagy országok pedig igazából ott sincsenek.
Minden korábbi protokollt felülír.
„Ami most az amerikai politikában történik – különösen a Béketanács ülése és az azt követő nyilatkozatok kapcsán –, az teljesen szokatlan. Az amerikai diplomáciai hagyomány szerint egy másik ország választása előtt az elnökök igyekeznek távolságtartóak maradni és általában kerülik a nyílt véleménynyilvánítást. Donald Trump azonban most látványosan szakított ezzel a modellel és egyértelműen kiállt a magyar kormány mellett.
Személy szerint én ezen nem vagyok megdöbbenve, mert sosem értettem egyet azokkal a korábbi kormánypárti kritikákkal, amelyek a külföldi álláspontokat automatikusan tiltott »beavatkozásnak« bélyegezték. Nem látom tragédiának, ha egy ország elmondja a véleményét egy másik kormányzatról. Ugyanakkor látni kell a helyzet jelentőségét: az amerikai elnök részéről ez a fajta közvetlen támogatás minden korábbi protokollt felülír, és egyértelműen jelzi a két vezető közötti személyes kapcsolat súlyát.”
