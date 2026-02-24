Ft
02. 24.
kedd
Fodor Gábor Donald Trump Orbán Viktor

Ami most az amerikai politikában történik, az teljesen szokatlan

2026. február 24. 12:09

Minden korábbi protokollt felülír.

2026. február 24. 12:09
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Facebook

„Ami most az amerikai politikában történik – különösen a Béketanács ülése és az azt követő nyilatkozatok kapcsán –, az teljesen szokatlan. Az amerikai diplomáciai hagyomány szerint egy másik ország választása előtt az elnökök igyekeznek távolságtartóak maradni és általában kerülik a nyílt véleménynyilvánítást. Donald Trump azonban most látványosan szakított ezzel a modellel és egyértelműen kiállt a magyar kormány mellett.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

