Árgus szemekkel figyel Brüsszel és Kijev: Orbán Viktor minden létező mutatóban felmosta a padlót Magyar Péterrel

Március 15-én erődemonstrációt tartott a Fidesz és a Tisza Párt is Budapesten. A Nézőpont Intézet médiaelemzése alapján nemcsak a résztvevők fordultak nagyobb érdeklődéssel a Békemenet felé, de a sajtóban is több megjelenés foglalkozott a kormánypárti eseménnyel, mint az ellenzéki Nemzeti Menettel.

A hagyományos (nyomtatott, televíziós, rádiós és online) médiában március 13. és 15. között összesen 1870 sajtómegjelenés foglalkozott a Békemenettel, míg a Tisza Párt rendezvényéről mindössze 574 cikk jelent meg.

Csak Orbán Viktor beszédéről 191 beszámoló látott napvilágot, míg Magyar Péter előadásával 96 cikk foglalkozott. A Tisza Párt rendezvényén megjelenő ukrán zászlóról 46 alkalommal számolt be a sajtó.