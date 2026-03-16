Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális jobboldal Magyar Péter ellenzék Békemenet Nézőpont Intézet Fidesz Orbán Viktor baloldal

Árgus szemekkel figyel Brüsszel és Kijev: Orbán Viktor minden létező mutatóban felmosta a padlót Magyar Péterrel

2026. március 16. 16:17

A Békemenet jött, látott és győzött.

2026. március 16. 16:17
Március 15-én erődemonstrációt tartott a Fidesz és a Tisza Párt is Budapesten. A Nézőpont Intézet médiaelemzése alapján nemcsak a résztvevők fordultak nagyobb érdeklődéssel a Békemenet felé, de a sajtóban is több megjelenés foglalkozott a kormánypárti eseménnyel, mint az ellenzéki Nemzeti Menettel.

A hagyományos (nyomtatott, televíziós, rádiós és online) médiában március 13. és 15. között összesen 1870 sajtómegjelenés foglalkozott a Békemenettel, míg a Tisza Párt rendezvényéről mindössze 574 cikk jelent meg.

Csak Orbán Viktor beszédéről 191 beszámoló látott napvilágot, míg Magyar Péter előadásával 96 cikk foglalkozott. A Tisza Párt rendezvényén megjelenő ukrán zászlóról 46 alkalommal számolt be a sajtó.

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Tovább a cikkhezchevron

A Békemenet híre is több emberhez juthatott el.

Míg a kormánypárti eseménnyel kapcsolatos beszámolók összesen 6,1 millió választó által olvasott médiafelületen jelent meg,

az ellenzéki rendezvényről beszámoló médiumok maximális elérése kevesebb, mint 5,4 millió fő tájékozódhatott. Az elérésszám-becsléshez a Nézőpont Intézet az egyes médiumok átlagos fogyasztási adatait vette figyelembe.

Nemcsak érdeklődésben, de az események megítélésében is nagy különbségek mutatkoztak. A kormánypárti rendezvényről a sajtómegjelenések négyötöde (82 százaléka) pozitívan számolt be, míg a TISZA Párt megmozdulása megosztó volt a médiumok körében, azonos arányban voltak a pozitív (22 százalék) és negatív (24 százalék) hangvételű beszámolók.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2026. március 16. 18:56
Nemzeti menet? Milyen nemzeti? Ukrán?
Válasz erre
0
0
akkkkorki
2026. március 16. 18:14
Magyar Péternek nem szabad hinni! Megvezeti az embereket! Komoly vezetőt keresünk, nem havert, szeretőt, buli királyt.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. március 16. 17:58
Magyar Péter hamis ígéretekkel becsapja a választókat.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 16. 17:55
Újabb hazugság áradattal szennyezte a levegőt Magyar Péter! Békét akar mondja, de az EP-ben a háborúra szavazott a Tisza. stb.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!