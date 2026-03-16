„Volt egy jelentős különbség a két menet között, ami lehet, hogy mindenki másnak mellékes, de nekem rendkívül szembetűnő volt.

Magyar Péter Nemzeti Menetén tulajdonképpen az összes fideszes plakát meg volt gyalázva. De tényleg az összes. S messze nem csak az Andrássy-n, hanem a párhuzamos utcákban is. Tudom, hogy választáskor ez előfordul, meghekkelik időnként a táborok egymás plakátjait, de itt gyalázkodás, obszcén feliratok, rongálás, minden mértékben. Mintha kiáradt volna a Tisza.