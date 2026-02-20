Nagyon fanyalognak a brüsszeli lapnál Trump Béketanácsa miatt

Trump a Béketanács első ülésén: „A célunk a béke! Ez egy olyan szó, amit könnyű kimondani, de ezt az állapotot nehéz megteremteni”
„Nagyszerűen fog menni, Viktor!” – így dicsérte Orbánt az amerikai elnök, amikor a magyar választásokról beszélt.
A Politico szerint az elnök „többi hiúsági projektjéhez hasonló”, a nagy országok pedig igazából ott sincsenek.
Donald Trump Béketanácsának csütörtöki első ülése nagy hangsúlyt fektetett az amerikai elnökre, miközben a tagállamok egy kis csoportja jelentős pénzügyi kötelezettségvállalásokat tett – írja a Politico.
Mintegy két tucat tagország, amely aláírta Trump új projektjét, több mint 6,5 milliárd dolláros pénzügyi ígéretet jelentett be az amerikai elnök 47 perces beszéde után, melyben Trump leszögezte: a születőben lévő Béketanács az ENSZ-szel együtt és nem ellene fog működni.
Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a tanács »szinte az Egyesült Nemzetek Szervezete felett fog felügyelni, és gondoskodni fog arról, hogy megfelelően működjön«.
A „valaha összeállított legrangosabb tanácsnak” nyilvánítva Trump bejelentette az Egyesült Államok 10 milliárd dolláros pénzügyi kötelezettségvállalását.
A Politico hangsúlyozza: a Gáza újjáépítésére irányuló több tag kötelezettségvállalása kézzelfogható volt. A pénzügyi kötelezettségvállalások között szerepel az Egyesült Arab Emírségek 1,2 milliárd és Szaúd-Arábia 1 millió dollárja. A Világbank fogja kezelni az adományokat és a Béketanács irányításával folyósítani azokat – jelentette ki Ajay Banga, a bank elnöke.
Egy kormányzati tisztviselő később tisztázta, hogy a 10 milliárd dolláros amerikai kötelezettségvállalás egy 10 éves újjáépítési terv része, „amelyen a Kongresszussal együttműködve fogunk dolgozni”.
A nagyjából 1,25 milliárd dolláros kezdeti beruházást lőszer-eltávolításra, ideiglenes lakhatásra, biztonságra, orvosi ellátásra és egyéb szükségletekre fordítják – fogalmazott a tisztviselő.
Hasonlóképpen legalább öt ország küldött csapatokat egy új gázai stabilizációs erőhöz – mondta Jasper Jeffers amerikai vezérőrnagy. És 2000 ember jelentkezett egy új palesztin rendőri erőhöz Gázában – közölte Nikolaj Mladenov bolgár diplomata, a Béketanács gázai főképviselője.
A gázai helyreállítás mintegy 53 milliárd dollárba fog kerülni a Világbank, az ENSZ és az Európai Unió szerdán közzétett jelentése szerint.
A Béketanácsban Magyarország és Bulgária a két EU-tagállam, amely hivatalosan csatlakozott,
de az EU, Ausztria, Horvátország, Finnország, Németország, Görögország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország és Szlovákia is megfigyelőket küldött, akárcsak Svájc.
„Sok európai barátunk vesz részt ezen, és alig várjuk, hogy teljes jogú tagokká váljanak. Mindannyian teljes jogú tagok akarnak lenni” – mutatott rá Trump.
Utóbbi, akinek még három éve van hátra a második, utolsó elnöki ciklusából, az általa alapított testület élethosszig tartó elnökévé nevezte ki magát, egyoldalú felhatalmazást adva magának a döntések megvétózására, a napirend jóváhagyására és saját utódjának kiválasztására.
