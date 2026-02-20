Nagyon fanyalognak a brüsszeli lapnál Trump Béketanácsa miatt

A Politico hangsúlyozza: a Gáza újjáépítésére irányuló több tag kötelezettségvállalása kézzelfogható volt. A pénzügyi kötelezettségvállalások között szerepel az Egyesült Arab Emírségek 1,2 milliárd és Szaúd-Arábia 1 millió dollárja. A Világbank fogja kezelni az adományokat és a Béketanács irányításával folyósítani azokat – jelentette ki Ajay Banga, a bank elnöke.

Egy kormányzati tisztviselő később tisztázta, hogy a 10 milliárd dolláros amerikai kötelezettségvállalás egy 10 éves újjáépítési terv része, „amelyen a Kongresszussal együttműködve fogunk dolgozni”.

A nagyjából 1,25 milliárd dolláros kezdeti beruházást lőszer-eltávolításra, ideiglenes lakhatásra, biztonságra, orvosi ellátásra és egyéb szükségletekre fordítják – fogalmazott a tisztviselő.

Hasonlóképpen legalább öt ország küldött csapatokat egy új gázai stabilizációs erőhöz – mondta Jasper Jeffers amerikai vezérőrnagy. És 2000 ember jelentkezett egy új palesztin rendőri erőhöz Gázában – közölte Nikolaj Mladenov bolgár diplomata, a Béketanács gázai főképviselője.

A gázai helyreállítás mintegy 53 milliárd dollárba fog kerülni a Világbank, az ENSZ és az Európai Unió szerdán közzétett jelentése szerint.