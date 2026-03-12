„Minél többet értünk a saját testünk működéséből, annál inkább a kezünkben marad az irányítás” – különóra a testünkről Kapu Tiborral

Önismeret, kontroll, edzésterv

A felkészülés hosszú, fegyelmezett munkával kezdődik. Tibor beszámolója szerint az űrhajósoknak hathetente volt kontrollvizsgálata, és közben kifejezetten intenzív edzésprogramot végeztek. A másik érdekes gyakorlat a NASA megközelítése. Az évente esedékes felmérések között nagyfokú önállóságot kapnak az űrhajósok: természetesen kérhetnek támogatást, edzőt, tervet a felkészüléshez, de a mindennapi felelősség az övék. Számomra ez az egészségértés egyik csúcspontja. Védőhálóként végig ott van egy jól működő rendszer, de a feladatokat nem végzi el helyetted: az egészséged irányítása végső soron a saját kezedben marad.

A felbocsátásról legtöbbünknek a lenyűgöző látvány jut az eszébe, de egészségi szempontból a kulcskérdés a testet érő terhelés. Jöjjön egy kis fizika!

Kapu Tibor szemléletesen beszélt arról, hogy miért fekvő helyzetben indulnak az űrbe: az X irányú gyorsulást a test jobban tolerálja, mint a fej-láb tengelyű terhelést, amikor a keringésnek az agyi vérellátás fenntartásával is küzdenie kell.

Az is fontos részlet, hogy a felbocsátás nem egy „rázós” élmény, hanem egyre növekvő, nagyon erős, intenzív gyorsulás. Nincsenek kiszámíthatatlan döccenők, viszont van masszív hanghatás, rezgés és folyamatosan növekvő terhelés. Ilyenkor a legegyszerűbb mozdulatok is rendkívül energiaigényessé válnak: ilyen mértékű gyorsulás mellett az ember már a kezét sem emeli fel feleslegesen. Ezek azok a pillanatok, ahol a fegyelem szó szerint biztonságot és megspórolt energiát jelent.