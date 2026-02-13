A test az űrhöz gyorsabban alkalmazkodik, mint a hazatéréshez – Kapu Tibor a Vizitben!

A beszélgetés kitért a fejfájásra, az izomvesztésre és arra is, mennyire kell tudatosan kontrollálni a mozgásunkat súlytalanságban. Kiemelt szerepet kapott a mentális terhelés témája is, különösen a hosszú karantén és az indítások csúszása kapcsán.

A visszatérés sem volt egyszerű:

„Amikor kiszálltam, egy lépés után már kapaszkodnom kellett.”

A Vizit legújabb adása testközelből mutatja meg, milyen fizikai és mentális kihívásokkal jár az űrutazás a kiválasztástól a felbocsátáson át egészen a Földre való visszatérésig, Kapu Tibor személyes tapasztalatain keresztül.

