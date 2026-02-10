„Az űr nem luxus” – Simonyi szerint ezen múlhat Magyarország jövője

Az űrkutatás, mint üzlet: 1 euró 6 eurót hoz

A keddi egész napos szakmai fórum célja volt, hogy párbeszédet indítson Magyarország és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat jövőbeli szerepéről az európai és globális űrkutatási ökoszisztémában.

„Az űr ma már nem csupán a csillagászatra korlátozódik, hanem a világgazdaság egyik leggyorsabban növekvő ága. Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) adatai szerint minden űrkutatásba befektetett 1 euró átlagosan 6 euró gazdasági megtérülést hoz. Ez az egyik legmagasabb hozamú befektetés” – jelentette ki Jakab Roland. A HUN-REN vezérigazgatója példaként elmlítette, hogy az űripar az AI egyik legfontosabb tesztkörnyezete: ami működik a világűr extrém feltételei között, az a földi okosvárosokban és az önvezető rendszerekben is megbízható lesz.

A statisztikák szerint a magyar űripar már több mint 100 vállalkozást foglal magába. Aki kimarad az űriparból – fejezte be mondandóját a vezérigazgató –, az a 21. századi ipari forradalomból maradt ki.

Kapu Tibor: összesen 604-en utaztunk a világűrbe