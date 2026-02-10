„Az űr nem luxus” – Simonyi szerint ezen múlhat Magyarország jövője
2026. február 10. 19:28
Space Summit 2026 címmel űrkutatási konferenciát rendezett a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Budapesten. Aki kimarad az űriparból, lemarad a 21. századról – komoly figyelmeztetés hangzott el.
„Az űrkutatás jóval több, mint technológia. Amikor két alkalommal is a Nemzetközi Űrállomásra utazhattam, testközelből láttam, hogy az űrprogramok a világ legösszetettebb együttműködései – tudomány, ipar és állam összehangolt munkája nélkül nem léteznének” – köszöntötte videóüzenetében a konferencia résztvevőit Charles Simonyi.
A magyar származású üzletember és űrturista szerint a világűr nemcsak mérnöki kihívás, hanem gondolkodásmód: rendszerszintű szemlélet, hosszú távú stratégia és nemzetközi partnerség.
Az űripar Magyarország versenyképességének egyik kulcsa
„Az űrkutatás ma már stratégiai iparág. Nemcsak rakétákról és műholdakról szól, hanem adatgazdaságról, kommunikációról, mesterséges intelligenciáról és olyan technológiákról, amelyek a gazdaság minden szektorára hatással vannak” – fogalmazott Charles Simonyi, hozzátéve: különösen fontos a magyar tudományos Űrkutatási Program tudatos kidolgozása, mert ez nemcsak technológiai kérdés, hanem Magyarország jövőbeli versenyképességének egyik kulcsa.
Az üzletember véleménye szerint a jövő a tudásalapú társadalmak versenye lesz, és azok az országok lesznek sikeresek, amelyek képesek a kutatást, a mérnöki gondolkodást és a kreativitást stratégiai erőforrásként kezelni.
Magyarország – tette hozzá – erős tudományos hagyományokkal rendelkezik, és most lehetősége van arra, hogy ezeket egy nemzetközileg is versenyképes űrstratégiába szervezze.
Hiszem, hogy az űrkutatás nem luxus, hanem gazdasági és társadalmi szükségszerűség”
– fejezte be videóüzenetét Charles Simonyi.
Az űrkutatás, mint üzlet: 1 euró 6 eurót hoz
A keddi egész napos szakmai fórum célja volt, hogy párbeszédet indítson Magyarország és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat jövőbeli szerepéről az európai és globális űrkutatási ökoszisztémában.
„Az űr ma már nem csupán a csillagászatra korlátozódik, hanem a világgazdaság egyik leggyorsabban növekvő ága. Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) adatai szerint minden űrkutatásba befektetett 1 euró átlagosan 6 euró gazdasági megtérülést hoz. Ez az egyik legmagasabb hozamú befektetés” – jelentette ki Jakab Roland. A HUN-REN vezérigazgatója példaként elmlítette, hogy az űripar az AI egyik legfontosabb tesztkörnyezete: ami működik a világűr extrém feltételei között, az a földi okosvárosokban és az önvezető rendszerekben is megbízható lesz.
A statisztikák szerint a magyar űripar már több mint 100 vállalkozást foglal magába. Aki kimarad az űriparból – fejezte be mondandóját a vezérigazgató –, az a 21. századi ipari forradalomból maradt ki.
Kapu Tibor: összesen 604-en utaztunk a világűrbe
A konferencia egyik legfontosabb üzenete, amelyet Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos hangsúlyozott, hogy a magyar tudás és technológia készen áll a globális űrszektor kihívásaira, és a HUN-REN hálózata kulcsszerepet játszik ebben az új fejezetben.
Európa számára az űrkutatás stratégiai fontosságú: a 2028-tól induló költségvetési ciklusban az űr és védelempolitikára összesen 131 milliárd eurós költségkeretet szánnak.
„Magyarországnak, mint az Európai Unió tagjának, feladata és küldetése van ezen a területen” – fogalmazott Ferencz Orsolya.
Kapu Tibort összesen 257 jelentkező közül választották ki. A hírt, hogy ő megy a Nemzetközi Űrállomásra 2024. május 26-án közölték vele.
Vasárnap éjszaka volt, amikor megtudtuk az eredményt. Elképesztően boldog voltam és rögtön haza is utaztam. Hajnali kettőkor csöngettem, a húgom nyitott ajtót, így neki mondtam el először a nagy hírt. Ő álmos fejjel csak annyit kérdezett: és most ezért ébresztettél fel bennünket?”
– mesélte nevetve a kutatóűrhajós.
Kapu Tibor a világűrben 25 kísérletet hajtott végre. Nagyon sok segítséget kapott Peggy Whitson asztronauta társától. A 25 kísérlet 10 tudományos területet érintett.
„Az egyik kedvenc kísérletem a Szegedi Tudományegyetem projektje volt. Sokan azt gondolták, hogy négyen voltunk a világűrben, pedig 604-en mentünk” – viccelődött Kapu Tibor utalva a szegedi muslicákra.