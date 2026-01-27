Magyar növények Föld körüli pályán – így terem meg az űrpaprika

Fári Miklós professzor Kapu Tibor kutatóűrhajóssal és Cserényi Gyula tartalékossal a debreceni Biodrome-ban. Fotó: HUNOR-fotó

Hogy zajlott a kísérlet?

Veres Szilvia: A küldetés előtt volt egy olyan tervezési szakasz, amely során azon tanakodtunk a kollégákkal és a felelős csoportokkal, hogy hova kerüljenek majd a kabinban a növények. A nehézséget az jelentette, hogy nem tudtuk, milyen fényviszonyok uralkodnak majd a fedélzet adott helyén. Abban voltunk csak biztosak, hogy nem lesz olyan intenzitású a fenti fény, „ amit „hulladékfénynek” nevezünk –, mint a földi, klasszikus növénynevelőben. Tehát valójában csak megbecsülni tudtuk, hogy mi történhet majd az űrben a növényekkel.

A fény a növényi szárazanyag-produkció, azaz a fotoszintézis miatt kulcsfontosságú.

Kapu Tibornak először

össze kellett raknia azokat az előre megtervezett, a Pécsi Tudományegyetem kollégáival együttműködésben, 3D nyomtatással készült speciális dobozokat, amelyek a magvakat tartalmazták,

ezeket fecskendővel meg kellett „öntöznie”,

ezt követően pedig naponta ellenőriznie kellett, hogy hogyan fejlődnek, hogy áll a csírázásuk, növekedésük.

Külön érdekesség, hogy mindössze 4,2 liter térfogatot, és 1,7 kg súlyt kaptunk az ISS-en tervezettkísérleteink feljuttatására. Így nagyon takarékoskodnunk kellett a térhasználat során.

Gondolva a jövőbeni, hosszabb időintervallumú űrmissziókra, a búza növénynevelő dobozok speciális „táptalajt” is tartalmaztak. Ezt a közeget annak érdekében fejlesztettünk, hogy a csírázó magok gyökerei optimálisan hosszabb távon is növekedhessenek, fenntartva a megfelelő levegő- és tápanyagforgalmat .

Fári Miklós: A kapott információk, fotók, videók alapján a kísérletek eredményesek voltak, a paprikanövények az előzetes várakozásoknál is gyorsabban növekedtek. A növények gyorsabb fejlődése egy kémiai kezelésnek, az úgynevezett seed primingnak – például a szelénnel való dúsításnak – volt köszönhető, ami lehetővé tette, hogy rövidebb idő alatt elkezdjen fejlődni a növény. A módszer pedig a földi körülményekre is kihathat a jövőben, hiszen nem mindegy a kertészetben dolgozónak sem, hogy a paprika magja 4 vagy 8 nap alatt csírázik-e ki, és ebből kifolyólag mennyivel korábban hoz termést. Az, hogy a magokat mivel kezeltük, az titkos, de ami biztos, hogy új kapukat nyitott a növények nemesítésében, hiszen így ellenállóbb és gyorsabban növekedő egyedeket tudunk termeszteni.

Mikor ismerhetjük meg pontosan a kísérlet eredményeit, és mik a jövőbeli tervek?

Fári Miklós: Jelenlegi információink szerint a Nemzetközi Űrállomást megjárt növényminták február és április között térnek vissza a Földre egy szállítóűrhajó fedélzetén. Addig elsősorban a földi kontrollkísérletek eredményeire tudunk támaszkodni. Célunk, hogy a Vitapric-program kiértékelését a lehető leghamarabb lezárjuk, és reményeink szerint fél éven belül már megoszthatjuk az eredményeket a tudományos közösséggel. Legfrissebb értesüléseink szerint az sem kizárt, hogy a minták már január folyamán visszakerülnek Debrecenbe.

Ezt követően részletes biokémiai és molekuláris biológiai vizsgálatok kezdődnek.

Arra keressük a választ, hogy az ISS-en kicsírázott növényekben milyen változások mentek végbe, különös tekintettel azokra az anyagcsere-folyamatokra, amelyek az űrhajósok táplálása szempontjából bírnak jelentőséggel.

Hosszú távú célunk olyan új, helyben előállítható, nagy tápértékű „szuper űrélelmiszerek” kifejlesztése, mint az ásványi anyagokkal dúsított búzafűlé, a paprikacsíra vagy a funkcionális retek mikrozöld.

Bár a Vitapric-program rövid távú kísérletként indult, a fókuszunk immár a hosszabb időtávú alkalmazások felé tolódott el. Arra törekszünk, hogy minél több módon hasznosíthatók legyenek ezek a zárt térben termesztett növények. A Debreceni Egyetemen felhalmozott tudás nemcsak az űrkutatásban, hanem a Föld jövőbeli, fenntartható élelmiszer-termelésében is meghatározó szerepet játszhat.

A paprikanemesítés egyik kiemelt célja, hogy a növény minden része – a terméstől a levelekig – ehető és hasznosítható legyen. Ez különösen nagy jelentőséggel bír a hosszú távú űrmissziók során, ahol a hely- és erőforrás-hatékonyság kulcsfontosságú: így kevesebb hulladék keletkezik, miközben változatosabb étrend biztosítható az űrhajósok számára.

Ezzel párhuzamosan az egyetemen olyan kutatások is zajlanak, amelyek célja további, terraformálásra alkalmas növényfajok azonosítása, vagyis olyan növényeké, amelyek hozzájárulhatnak bolygók és holdak felszínének földszerűvé alakításához.

Veres Szilvia: Nem titok, hogy

a Debreceni Egyetem kezdeményezte egy országos szintű laboratórium és program létrehozását, amely az extrém környezetekkel és az űrmezőgazdasággal kapcsolatos kutatásokat fogja össze.

Ennek létrejötte kiemelten fontos, hiszen a klímaváltozás hatásai már egyértelműen érzékelhetők, és ebben a kezdeményezésben egy közös nemzeti és európai szándék is megjelenne: a jövőnk védelme.

Az általunk fejlesztett eszközök közül már három elérte az úgynevezett „Forma–1 kategóriát”, vagyis sikeresen kipróbálták őket emberes űrrepülések során is. Ez a lehető legmagasabb, TRL–9 technológiai érettségi szintet jelenti. Emellett már most folyamatos egyeztetés zajlik a HUNOR-programmal, hiszen több, indulásra kész kutatási program is rendelkezésre áll.

