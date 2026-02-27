Újra itt az EBESZ: ellepik az országot a választási megfigyelők

Botrány Brüsszelben: a rendőrkapitányságon kapták kábítószer-fogyasztáson az egyik rendőrt
Budapesten már itt vannak, hamarosan ellepik az országot – elindult a választási megfigyelés.
Több mint 200 választási megfigyelő érkezik idén is Magyarországra, miután az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala pénteken Választási Megfigyelési Missziót indított az április 12-ei parlamenti választások nyomon követésére – írta meg a 24.hu.
A szervezet tájékoztatása szerint a lépés a magyar hatóságok meghívására, valamint a korábbi igényfelmérő misszió ajánlásai alapján történt, és a megfigyelés a választási folyamat egészére kiterjed a kampánytól a szavazáson át az eredmények kiértékeléséig.
A missziót Eoghan Murphy vezeti, a budapesti központi munkacsoport 15 nemzetközi szakértőből áll. Március 7-től további 18 hosszú távú megfigyelő kezdi meg a munkáját az ország különböző pontjain, az ODIHR pedig 200 rövid távú megfigyelő felkérését is tervezi, akik a választások előtt néhány nappal érkeznek. A központi csoport és a hosszú távú megfigyelők 27 EBESZ-tagállamból jönnek, a misszió létszáma pedig a 2022-es megfigyeléshez hasonló.
„Hosszú távú megfigyelőink hamarosan Magyarországra érkeznek, és az egész országban jelen lesznek a nagyvárosoktól egészen a falvakig, hogy gondosan figyelemmel kísérjék a választási folyamatot a szavazás előtt, alatta és utána. A választási tisztviselőkkel való találkozás mellett a jelöltekkel, a civil társadalom és a média képviselőivel is beszélni fognak, hogy a választási folyamat minden részletével kapcsolatban alaposan tájékozódjanak”
– mondta Murphy.
A misszió a választások több kulcsterületét vizsgálja majd, így a kampány lebonyolítását, beleértve a közösségi oldalakon zajló kampányt, továbbá a kampányfinanszírozást és a választási hatóságok munkáját országos, területi és helyi szinten. A megfigyelők elemzik a jogi kereteket, a hatóságok dezinformáció felderítésére irányuló intézményi intézkedéseit, valamint a jelöltek médiában való megjelenését és a választási viták rendezésének gyakorlatát. A tervek szerint értékelik az ODIHR korábbi választási ajánlásainak végrehajtását is, miközben egyeztetnek a magyar hatóságok, a politikai pártok, a civil társadalom, a média és a nemzetközi közösség képviselőivel.
„Mint mindig, missziónk teljes mértékben független és pártatlan. A választások értékelése az ODIHR által több mint 30 év alatt kidolgozott és kipróbált módszertanon alapul, amelyet a változó választási környezetre reagálva folyamatosan alakítunk”
– tette hozzá Murphy.
A választás napján az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének küldöttségei is csatlakoznak az ODIHR missziójához. Az ODIHR a választások előtt körülbelül két héttel időközi jelentést tesz közzé, amelyben a nyilvánosságot és a médiát tájékoztatja a megfigyelési tevékenységről. A misszió a választások másnapján publikálja az előzetes megállapításokat és következtetéseket tartalmazó jelentését, a teljes folyamatot értékelő, ajánlásokat is összegző végleges dokumentum pedig néhány hónappal később jelenik meg.
