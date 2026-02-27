Újra itt az EBESZ: ellepik az országot a választási megfigyelők

Több mint 200 választási megfigyelő érkezik idén is Magyarországra, miután az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala pénteken Választási Megfigyelési Missziót indított az április 12-ei parlamenti választások nyomon követésére – írta meg a 24.hu.

A szervezet tájékoztatása szerint a lépés a magyar hatóságok meghívására, valamint a korábbi igényfelmérő misszió ajánlásai alapján történt, és a megfigyelés a választási folyamat egészére kiterjed a kampánytól a szavazáson át az eredmények kiértékeléséig.