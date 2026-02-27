Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
választási megfigyelő választas ebesz misszió folyamat

Újra itt az EBESZ: ellepik az országot a választási megfigyelők

2026. február 27. 18:52

Budapesten már itt vannak, hamarosan ellepik az országot – elindult a választási megfigyelés.

2026. február 27. 18:52
null

Több mint 200 választási megfigyelő érkezik idén is Magyarországra, miután az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala pénteken Választási Megfigyelési Missziót indított az április 12-ei parlamenti választások nyomon követésére – írta meg a 24.hu.

A szervezet tájékoztatása szerint a lépés a magyar hatóságok meghívására, valamint a korábbi igényfelmérő misszió ajánlásai alapján történt, és a megfigyelés a választási folyamat egészére kiterjed a kampánytól a szavazáson át az eredmények kiértékeléséig.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A missziót Eoghan Murphy vezeti, a budapesti központi munkacsoport 15 nemzetközi szakértőből áll. Március 7-től további 18 hosszú távú megfigyelő kezdi meg a munkáját az ország különböző pontjain, az ODIHR pedig 200 rövid távú megfigyelő felkérését is tervezi, akik a választások előtt néhány nappal érkeznek. A központi csoport és a hosszú távú megfigyelők 27 EBESZ-tagállamból jönnek, a misszió létszáma pedig a 2022-es megfigyeléshez hasonló.

„Hosszú távú megfigyelőink hamarosan Magyarországra érkeznek, és az egész országban jelen lesznek a nagyvárosoktól egészen a falvakig, hogy gondosan figyelemmel kísérjék a választási folyamatot a szavazás előtt, alatta és utána. A választási tisztviselőkkel való találkozás mellett a jelöltekkel, a civil társadalom és a média képviselőivel is beszélni fognak, hogy a választási folyamat minden részletével kapcsolatban alaposan tájékozódjanak”

– mondta Murphy.

A misszió a választások több kulcsterületét vizsgálja majd, így a kampány lebonyolítását, beleértve a közösségi oldalakon zajló kampányt, továbbá a kampányfinanszírozást és a választási hatóságok munkáját országos, területi és helyi szinten. A megfigyelők elemzik a jogi kereteket, a hatóságok dezinformáció felderítésére irányuló intézményi intézkedéseit, valamint a jelöltek médiában való megjelenését és a választási viták rendezésének gyakorlatát. A tervek szerint értékelik az ODIHR korábbi választási ajánlásainak végrehajtását is, miközben egyeztetnek a magyar hatóságok, a politikai pártok, a civil társadalom, a média és a nemzetközi közösség képviselőivel.

„Mint mindig, missziónk teljes mértékben független és pártatlan. A választások értékelése az ODIHR által több mint 30 év alatt kidolgozott és kipróbált módszertanon alapul, amelyet a változó választási környezetre reagálva folyamatosan alakítunk”

– tette hozzá Murphy.

A választás napján az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének küldöttségei is csatlakoznak az ODIHR missziójához. Az ODIHR a választások előtt körülbelül két héttel időközi jelentést tesz közzé, amelyben a nyilvánosságot és a médiát tájékoztatja a megfigyelési tevékenységről. A misszió a választások másnapján publikálja az előzetes megállapításokat és következtetéseket tartalmazó jelentését, a teljes folyamatot értékelő, ajánlásokat is összegző végleges dokumentum pedig néhány hónappal később jelenik meg.

Nyitókép: Isza Ferenc/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2026. február 27. 20:16
Csigorinrasputin 2026. február 27. 20:08 egyreszt tudjak, mert ha magyar allampolgar kulfoldon meghal, arrol szoktak ertesiteni a konzulatust Ez igaz egy romániai magyarra szlovákiai magyarra vagy egy asztráliai magyarra is? De tudom mondni a további országokat. Te tudod kik szavazhatnak levélben?????????
Válasz erre
0
0
Héja
2026. február 27. 20:10
Helyes. Jöjjenek ellenőrizni. A kormány hívta meg őket, nem véletlenül. A Tisza és a balibek már most csalást visonganak. Érzik a bukást.
Válasz erre
1
0
Csigorin
2026. február 27. 20:07
Felolem johetnek, de a magyar valasztasokat csak a megfelelo magyar allami szervek jogosultak elbiralni, nem szorulunk kulfoldi jovahagyasra
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 27. 19:59
szivesen latjuk oket, csak ne csaljanak !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!