Leleplezte az ukrán elemző: Magyar Péternek nem lesz más választása, Ukrajna oldalára fog állni a választások után

Az elemző szerint a jelenlegi politikai helyzetben a kampányidőszak sajátosságai is befolyásolják a megszólalásokat és a nyilvános állásfoglalásokat.
Ljudmilla Pokrovcsuk ukrán elemző szerint a magyar belpolitikai folyamatok és az európai kapcsolatrendszer alakulása meghatározó lehet Magyarország Ukrajnához fűződő viszonyában a következő években. A szakértő úgy látja, hogy a választások utáni időszakban új hangsúlyok jelenhetnek meg a külpolitikai irányvonalban.
Az elemző értékelése szerint Magyar Péter a választásokat követően várhatóan kénytelen lesz nyitni Ukrajna felé, mivel az ország és az Európai Unió közötti kapcsolatok rendezése ezt a lépést is szükségessé teheti. Ljudmilla Pokrovcsuk úgy fogalmazott, hogy
Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni a választások után és »barátkozni fog Kijevvel«, mert nem lesz más választása, ha meg akarja javítani Magyarország kapcsolatát Brüsszellel, de a választásokig nem beszélhet erről nyíltan.
Az elemző szerint a jelenlegi politikai helyzetben a kampányidőszak sajátosságai is befolyásolják a megszólalásokat és a nyilvános állásfoglalásokat. Úgy véli, a választások előtt egyes külpolitikai kérdések háttérbe szorulnak, miközben a döntéshozók igyekeznek elkerülni azokat a kijelentéseket, amelyek belpolitikai vitákat generálhatnak.
A szakértő ezt azzal magyarázta, hogy a politikai kommunikáció időzítése kulcsszerepet játszik.
Pontosan értjük, miért nem hallhatunk ennél többet
– tette hozzá.
Pokrovcsuk szerint a választások utáni időszakban válhat egyértelművé, milyen irányba mozdul el Magyarország Ukrajnával és az Európai Unióval kapcsolatos politikája.
