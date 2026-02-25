Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
választas brüsszel európai unió magyarország Magyar Péter kijev ukrajna

Leleplezte az ukrán elemző: Magyar Péternek nem lesz más választása, Ukrajna oldalára fog állni a választások után

2026. február 25. 08:58

Az elemző szerint a jelenlegi politikai helyzetben a kampányidőszak sajátosságai is befolyásolják a megszólalásokat és a nyilvános állásfoglalásokat.

2026. február 25. 08:58
null

Ljudmilla Pokrovcsuk ukrán elemző szerint a magyar belpolitikai folyamatok és az európai kapcsolatrendszer alakulása meghatározó lehet Magyarország Ukrajnához fűződő viszonyában a következő években. A szakértő úgy látja, hogy a választások utáni időszakban új hangsúlyok jelenhetnek meg a külpolitikai irányvonalban.

Az elemző értékelése szerint Magyar Péter a választásokat követően várhatóan kénytelen lesz nyitni Ukrajna felé, mivel az ország és az Európai Unió közötti kapcsolatok rendezése ezt a lépést is szükségessé teheti. Ljudmilla Pokrovcsuk úgy fogalmazott, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

 Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni a választások után és »barátkozni fog Kijevvel«, mert nem lesz más választása, ha meg akarja javítani Magyarország kapcsolatát Brüsszellel, de a választásokig nem beszélhet erről nyíltan.

Az elemző szerint a jelenlegi politikai helyzetben a kampányidőszak sajátosságai is befolyásolják a megszólalásokat és a nyilvános állásfoglalásokat. Úgy véli, a választások előtt egyes külpolitikai kérdések háttérbe szorulnak, miközben a döntéshozók igyekeznek elkerülni azokat a kijelentéseket, amelyek belpolitikai vitákat generálhatnak.

A szakértő ezt azzal magyarázta, hogy a politikai kommunikáció időzítése kulcsszerepet játszik.

Pontosan értjük, miért nem hallhatunk ennél többet

– tette hozzá.

Pokrovcsuk szerint a választások utáni időszakban válhat egyértelművé, milyen irányba mozdul el Magyarország Ukrajnával és az Európai Unióval kapcsolatos politikája.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vezker
2026. február 25. 10:47
Van egy kis bibi. Mindegy, hogy hova áll, nem ő lesz a főnök. Álldogálhat, ahol akar.
Válasz erre
0
0
Tegnap
2026. február 25. 10:12
Nincs mit leleplezni. A poloska már régen a faszpianista seggéből krákog. Kórusban a pfizerkurvával és a kisnáci weberrel.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 25. 10:06
gyokertiszasok 2026. február 25. 09:32 Ne féljetek a Tisza párt x-es oldalát már 447-en bekövettétek Látod gyökér, Rózsikanéni nem tudja, hogy mi az az x, de azt tudja mennyit drágult a kenyér a gyökér orbán alatt.
Válasz erre
0
2
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 25. 09:50 Szerkesztve
Én mindig is oroszbarát voltam,már akkor szerettem őket mikor megszállták az országunkat ,és a magyar nőket erőszakolták.Akikből a mostani fideszes generáció is felnőtt.Mikor szása betolta máriának homlokán egy kalasnyikovval ,amit jenőnek végi kellett nézni.😁🤦‍♂️Azok a szép idők.😁🤦‍♂️
Válasz erre
2
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!