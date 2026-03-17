Magyar Péter példaképe visszatért a képernyőre: nem akárkitől kapott tippeket a Tisza-vezér

„Ez megint egy szög a kormány koporsójába” – ez már a vég, Demszky Gábor előbújt és tanácsokat oszt Karácsony Gergelynek
Demszky Gábor a Klubrádióból üzent, meg is mondta, hogyan kellene majd irányítani az országot, mert most nem jó kimondani szerinte, hogy magyarok vagyunk.
A korábbi budapesti főpolgármester ismét a Klubrádió vendége volt, és ahogy korábban Karácsony Gergelynek osztogatott tanácsokat, most Magyar Péteréket segítette egy pár ötlettel.
Ezt is ajánljuk a témában
A korábbi SZDSZ-es főpolgármester még azzal is hencegett, hogy Budapest egyszer már megbuktatta az Orbán-kormányt 2002-ben.
Az egykori SZDSZ-es politikus egybek mellett arról beszélt Bacsa Botondnak, hogy a kormányváltást követően a Tisza vezényletével miben kell megváltoznia a magyar társadalomnak. A három fő lépésből első és legfontosabbként a jogállam visszaépítését és ezzel összefüggésben az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítását jelölte meg. Ezután a vagyoni elszámoltatás szükségességéről szólt, mert biztos benne, hogy „a vagyonok kimentése és a szisztematikus iratmegsemmisítés elkezdődött” –
bár erre semmiféle bizonyítéka nincs.
Harmadik fő tanácsa pedig egy jövőbeli Tisza-kormány számára az lenne, hogy „a csatlós szerepről le kell válni, mert Európa szégyene vagyunk, nem jó kimondani még magyar társaságban sem, hogy magyarok vagyunk, hát még külföldön”.
Az pedig – tette hozzá – különösen szégyen, hogy mindent blokkolunk, ami szankció Moszkvával szemben, és ami Ukrajnát támogatná akár Magyarország, legyen az fegyver vagy pénzügyi támogatás.
Végül arról értekezett, hogy Budapest egy multikulturális világváros, ahol egy szociálliberális gondolkodású városvezetés mindent el tud érni. De ő Magyarék helyében nem a fővárosra fókuszálna.
„Azt csak elég lenne békén hagyni. Ha itt jól mennek a dolgok, akkor húzza az országot, ha nem, mint most, akkor akadályozza” – jelentette ki, valószínűleg akaratán kívül minősítve ezzel Karácsony Gergely munkáját.
Egyébként pedig Magyar bevallotta, példaképének tekinti Demszkyt, még Demszky-poszter is volt a falán a feltörekvő politikusnak.
