10. 31.
péntek
Demszky Gábor Budapest Klubrádió Karácsony Gergely

„Ez megint egy szög a kormány koporsójába” – ez már a vég, Demszky Gábor előbújt és tanácsokat oszt Karácsony Gergelynek

A korábbi SZDSZ-es főpolgármester még azzal is hencegett, hogy Budapest egyszer már megbuktatta az Orbán-kormányt 2002-ben.

2025. október 31. 06:24
A szolidaritási hozzájárulás továbbra is központi téma Budapesten, a Klubrádió meg is szólaltatta Demszky Gábort, aki reagált Karácsony Gergely azon szavaira, miszerint „ez az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a halálos döfés”. 

A korábbi főpolgármester azt mondta, bár ő nem így fogalmazna, de általában igaz, amit Karácsony mond. „Én azt mondanám, hogy ez megint egy szög a kormány koporsójába. Tehát itt igazából azt gondolják, hogy elveszítették már Budapestet, de Budapestet el lehet még jobban veszíteni, és 

Budapest egyszer már megbuktatta az Orbán-kormányt 2002-ben, hasonló helyzetben, hasonló okokból, az elvonások miatt, és ez most meg fog ismétlődni Budapesten, nekik itt már semmi keresnivalójuk”.

Demszky még tanácsokat is osztogatott, szerint Karácsonynak össze kellene fogni más magyar városokkal, valamint nemzetközi segítséget kellene kérnie, hogy Brüsszelben is felhívják a figyelmet a helyzetre. 

„Nem szabad pánikba esni: politikai és nemzetközi mozgósításra, valamint gazdasági tartalékképzésre van szükség a főváros megvédéséhez” – jegyezte meg. 

Nyitókép: képernyőmentés
 

Burg_kastL71-C
2025. október 31. 08:04
Szerencsére, még ideje korán '88-89-ben találkoztam vele futólag és megdöbbentem, ahogy megjelenésében és gondolataiban megnyilvánult, hogy te jó Isten és ezt futtatta a SZER. Abból főztek, amit felkínáltak nekik a háttérből. Minden esetre ébresztőnek jó volt, .. de Budapest népének is jó volt 20 évig.
pollip
2025. október 31. 08:03
Nagy bajban lehet a Tisza, ha már az őskövületek támogatására is szüksége van.
bagoly-29
2025. október 31. 08:03
Ja, Kupa segitségével, meg a z elcsalt szavazással, ahol Dávidék elfelejtettek jelen lenni megfigyelőként! Hogy az idő előtt bedarált szavazólapokról már ne is beszéljünk! Ez a vén dinó elfelejti, hogy vagyunk még jópáron, akik emlékeznek a történtekre!
bondavary
2025. október 31. 08:03
Demszky nemzetközi mozgósításról beszél - szóval a kádári megoldást, a külső beavatkozást szeretné kérni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!