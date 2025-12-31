Kész röhej: Magyar Péter közgazdásza a HVG-ben győzködi a népet, hogy miért szavazzanak a Tiszára

A Kutyapártnak és a DK-nak is van valamekkora esélye, hogy bejusson az országgyűlésbe, az viszont bizonyos, hogy az utóbbi kettőnek semmi esélye arra, hogy legyőzze a Fideszt – okoskodik Felcsuti.

Ezek után azon lamentál, hogy egyáltalán érdemes-e részt venni a választáson, majd amikor meggyőzi magát arról, hogy igen, akkor rátér a lényegre, hogy mégis miért szavazzon a Magyar Péterre, akivel szemben egyébként komoly fenntartásai vannak.

Sőt, el tud képzelni nagyon kínos forgatókönyveket is, például Magyar Péter és a pártja győz, de vonakodik a rezsim következetes lebontásától, inkább a maga javára fordítja az orbáni „innovációkat”. Vagy Magyar rákényszerül arra, hogy a két nagy párt mellett esetleg egyedüliként bejutó Mi Hazánkkal kössön koalíciót a Fidesz ellen vagy horribile dictu kiegyezik – megosztja a hatalmat – magával a Fidesszel? Természetesen egyik verziónak sem kell megtörténnie, de kizárni egyiket sem lehet – állapítja meg.