Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
országgyűlési választás Magyar Péter Felcsuti Péter

Kész röhej: Magyar Péter közgazdásza a HVG-ben győzködi a népet, hogy miért szavazzanak a Tiszára

2025. december 31. 20:29

Felcsuti Péter végre elindulna „visszafelé”.

2025. december 31. 20:29
null

A HVG-nek írt véleménycikket a korábban kiszivárgott Tisza megszorító-csomag egyik szerzőjeként beazonosított Felcsuti Péter „ Miért szavazok Magyar Péterre” címmel.

A Raiffeisen Bank (korábban Unicbank) volt vezérigazgatója azzal kezdi, hogy vitatkozni mindig van miről, most azonban a középpontban ez a megkerülhetetlen kérdés van: érdemes-e, helyes-e Magyar Péterre szavazni? Felcsutinak először is déjá vu érzése van, hiszen az ellenzéknek 2022-ben is volt már egy reménysége, a bankár pedig minden fenntartásával együtt rá szavazott, amit nem is bánt meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A helyzet azonban most más, 

hiszen most a Tisza Pártnak van valamekkora esélye, hogy legyőzze a Fideszt. 

A Kutyapártnak és a DK-nak is van valamekkora esélye, hogy bejusson az országgyűlésbe, az viszont bizonyos, hogy az utóbbi kettőnek semmi esélye arra, hogy legyőzze a Fideszt – okoskodik Felcsuti.

Ezek után azon lamentál, hogy egyáltalán érdemes-e részt venni a választáson, majd amikor meggyőzi magát arról, hogy igen, akkor rátér a lényegre, hogy mégis miért szavazzon a Magyar Péterre, akivel szemben egyébként komoly fenntartásai vannak. 

Sőt, el tud képzelni nagyon kínos forgatókönyveket is, például Magyar Péter és a pártja győz, de vonakodik a rezsim következetes lebontásától, inkább a maga javára fordítja az orbáni „innovációkat”. Vagy Magyar rákényszerül arra, hogy a két nagy párt mellett esetleg egyedüliként bejutó Mi Hazánkkal kössön koalíciót a Fidesz ellen vagy horribile dictu kiegyezik – megosztja a hatalmat – magával a Fidesszel? Természetesen egyik verziónak sem kell megtörténnie, de kizárni egyiket sem lehet – állapítja meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Számára azonban jelenleg Magyar Péter győzelme kínálja az egyetlen értelmes lehetőséget, hogy 

végre elindulhassunk „visszafelé”.

Ezért a Tiszára fog szavazni, kivéve ha a Kétfarkú Kutyapárt vagy a DK nem tér magához és kúszik a bejutási küszöb fölé. Ebben az esetben ugyanis megosztja szavazatát, még ha ezzel kockáztatja is a végső célt. 

Fotó: Balint Szentgallay / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. december 31. 21:45
Többen vannak viszont , akik átlátnak a szitán .
Válasz erre
1
0
Oszodibeszed
•••
2025. december 31. 21:35 Szerkesztve
Én a felcsútira szavazok. . . . Akit Orbán Viktornak hívnak.
Válasz erre
4
0
Atii
2025. december 31. 21:24
Felcsúti Péter sosem volt a Tisza párttal semmilyen szervezeti kapcsolatban, így "közgazdásza" sem lehet.
Válasz erre
0
13
5m007h 0p3ra70r
2025. december 31. 21:16
»Felcsuti Péter „ Miért szavazok Magyar Péterre” címmel.« Rákosi Mátyás csak irigykedik. Ha neki ilyen lelkes propagandistái lehettek volna.
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!