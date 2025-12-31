Kész röhej: Magyar Péter közgazdásza a HVG-ben győzködi a népet, hogy miért szavazzanak a Tiszára

Aláírások bizonyítják: ők állhatnak a Tisza megszorítócsomagja mögött
Ismert, a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő dokumentum radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel.
Felcsuti Péter végre elindulna „visszafelé”.
A HVG-nek írt véleménycikket a korábban kiszivárgott Tisza megszorító-csomag egyik szerzőjeként beazonosított Felcsuti Péter „ Miért szavazok Magyar Péterre” címmel.
A Raiffeisen Bank (korábban Unicbank) volt vezérigazgatója azzal kezdi, hogy vitatkozni mindig van miről, most azonban a középpontban ez a megkerülhetetlen kérdés van: érdemes-e, helyes-e Magyar Péterre szavazni? Felcsutinak először is déjá vu érzése van, hiszen az ellenzéknek 2022-ben is volt már egy reménysége, a bankár pedig minden fenntartásával együtt rá szavazott, amit nem is bánt meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Ismert, a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő dokumentum radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel.
A helyzet azonban most más,
hiszen most a Tisza Pártnak van valamekkora esélye, hogy legyőzze a Fideszt.
A Kutyapártnak és a DK-nak is van valamekkora esélye, hogy bejusson az országgyűlésbe, az viszont bizonyos, hogy az utóbbi kettőnek semmi esélye arra, hogy legyőzze a Fideszt – okoskodik Felcsuti.
Ezek után azon lamentál, hogy egyáltalán érdemes-e részt venni a választáson, majd amikor meggyőzi magát arról, hogy igen, akkor rátér a lényegre, hogy mégis miért szavazzon a Magyar Péterre, akivel szemben egyébként komoly fenntartásai vannak.
Sőt, el tud képzelni nagyon kínos forgatókönyveket is, például Magyar Péter és a pártja győz, de vonakodik a rezsim következetes lebontásától, inkább a maga javára fordítja az orbáni „innovációkat”. Vagy Magyar rákényszerül arra, hogy a két nagy párt mellett esetleg egyedüliként bejutó Mi Hazánkkal kössön koalíciót a Fidesz ellen vagy horribile dictu kiegyezik – megosztja a hatalmat – magával a Fidesszel? Természetesen egyik verziónak sem kell megtörténnie, de kizárni egyiket sem lehet – állapítja meg.
Ezt is ajánljuk a témában
A közgazdász egyértelműen cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, miszerint az ellenzéki pártnak nincsenek adóemelési tervei.
Számára azonban jelenleg Magyar Péter győzelme kínálja az egyetlen értelmes lehetőséget, hogy
végre elindulhassunk „visszafelé”.
Ezért a Tiszára fog szavazni, kivéve ha a Kétfarkú Kutyapárt vagy a DK nem tér magához és kúszik a bejutási küszöb fölé. Ebben az esetben ugyanis megosztja szavazatát, még ha ezzel kockáztatja is a végső célt.
Fotó: Balint Szentgallay / AFP