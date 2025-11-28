Felcsuti Péter elismerte: valódi a Tisza Párt adóemelési terve

Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója és közgazdásza a hét közepén adott interjúban megerősítette, hogy a Tisza-adóterv valódi elképzelés volt, és nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak tőle – olvasható a Magyar Nemzeten.

A bankár a Klikk TV beszélgetésében kifejtette, hogy a jelenlegi magyar személyi jövedelemadó-rendszer szabályai