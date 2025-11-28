Ft
Felcsuti Péter elismerte: valódi a Tisza Párt adóemelési terve

2025. november 28. 08:49

A közgazdász egyértelműen cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, miszerint az ellenzéki pártnak nincsenek adóemelési tervei.

2025. november 28. 08:49
null

Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója és közgazdásza a hét közepén adott interjúban megerősítette, hogy a Tisza-adóterv valódi elképzelés volt, és nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak tőle – olvasható a Magyar Nemzeten

A bankár a Klikk TV beszélgetésében kifejtette, hogy a jelenlegi magyar személyi jövedelemadó-rendszer szabályai 

„rosszak, perverz újraelosztáshoz”

vezetnek, ezért a többkulcsos adót támogatná, akárcsak a Tisza Párt kiszivárgott balos megszorítócsomagját. Felcsuti egyértelműen cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, miszerint a Tiszának nincsenek adóemelési tervei.

Az interjúban a közgazdász utalt arra, hogy a nyár végén kiszivárgott dokumentum valódi, és részletezte a Tisza-adó háromkulcsos rendszerét: a jelenlegi 15 százalékos kulcs havi 416 ezer forintig érvényes, ezt követi a 22 százalékos kulcs, míg a legmagasabb, 33 százalékos kulcs havi 1,25 millió forint felett lépne életbe. A szakértők által kidolgozott több száz oldalas balos megszorítócsomagban szereplő sávok és kulcsok megegyeznek a kiszivárgott tervezettel, amelyet az Index és a Világgazdaság részletesen bemutatott. A dokumentum hitelességét aláírások is igazolják.

Bár Felcsuti Péter a portál megkeresésére tagadta, hogy részt vett volna a dokumentum kidolgozásában, az interjúban elhangzottak alapján elismerte: a Tisza-adóterv létezett, és komoly, előremutató javaslat volt a magyar adórendszer progresszív jellegének megerősítésére. A kormánypártot kritizálta, amiért a tervezetet egyszerű „adóemelésnek” minősítették, ezzel ellehetetlenítve a nyilvános vitát.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

karcos-2
2025. november 28. 11:59
Brüsszel már nem Magyar Péterrel hanem Karácsony Gergellyel vág neki a 2026-os magyarországi választásnak. Mafla Mandiner jobb lenne ha ezt is felszínen tartanád.
Válasz erre
0
1
zabszem
2025. november 28. 11:57
Bástyaelvtars : Az különösen vicces, hogy az a FOS nevezi propaganda sajtónak az Indexet, ami álhírt gyárt arról, hogy Semjén pedofil és kislányokat és kisfiúkat hordoz a fiúintézetből kocsival! Vagy Magyar Péter által "hozzá kiszivárgott" aláírás nélküli jegyzet igazi! Vagy lehozták Orbán beszédét, ami el sem hangzott! Vagy olyan ember nyert az időközi választáson, aki nem! Vagy Asszad gépe leszállt..... Stb... Szarok vagytok FOS bajnokok! Függetlenül, objektíven fosok!!! Kac-kac...
Válasz erre
2
0
Ízisz
2025. november 28. 11:57
Z. Hányszor és hányféle képen kell még bizonyítani, hogy a ti kurva apátokat tisza hazaáruló csűrhe társaság!!! Ekkora bukása még egy moslék pártnak sem volt Mo.-on, mint amilyen a szektásoké lesz!!! 💯👏😊❗
Válasz erre
2
0
zabszem
2025. november 28. 11:45
Akkor mégegyszer, az Index elsőfokon pert nyert a Tisza párttal szemben és semmilyen helyreigazítást nem kell közzétenniük. A Tisza sajtóosztálya szerint volt két külön per a Riposttal és a Magyar Nemzettel, ami szerint helyreigazítást kell tenniük.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!