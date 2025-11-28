Felcsuti Péter elismerte: valódi a Tisza Párt adóemelési terve

Aláírások bizonyítják: ők állhatnak a Tisza megszorítócsomagja mögött
Ismert, a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő dokumentum radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel.
A közgazdász egyértelműen cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, miszerint az ellenzéki pártnak nincsenek adóemelési tervei.
Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója és közgazdásza a hét közepén adott interjúban megerősítette, hogy a Tisza-adóterv valódi elképzelés volt, és nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak tőle – olvasható a Magyar Nemzeten.
A bankár a Klikk TV beszélgetésében kifejtette, hogy a jelenlegi magyar személyi jövedelemadó-rendszer szabályai
„rosszak, perverz újraelosztáshoz”
vezetnek, ezért a többkulcsos adót támogatná, akárcsak a Tisza Párt kiszivárgott balos megszorítócsomagját. Felcsuti egyértelműen cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, miszerint a Tiszának nincsenek adóemelési tervei.
Az interjúban a közgazdász utalt arra, hogy a nyár végén kiszivárgott dokumentum valódi, és részletezte a Tisza-adó háromkulcsos rendszerét: a jelenlegi 15 százalékos kulcs havi 416 ezer forintig érvényes, ezt követi a 22 százalékos kulcs, míg a legmagasabb, 33 százalékos kulcs havi 1,25 millió forint felett lépne életbe. A szakértők által kidolgozott több száz oldalas balos megszorítócsomagban szereplő sávok és kulcsok megegyeznek a kiszivárgott tervezettel, amelyet az Index és a Világgazdaság részletesen bemutatott. A dokumentum hitelességét aláírások is igazolják.
Bár Felcsuti Péter a portál megkeresésére tagadta, hogy részt vett volna a dokumentum kidolgozásában, az interjúban elhangzottak alapján elismerte: a Tisza-adóterv létezett, és komoly, előremutató javaslat volt a magyar adórendszer progresszív jellegének megerősítésére. A kormánypártot kritizálta, amiért a tervezetet egyszerű „adóemelésnek” minősítették, ezzel ellehetetlenítve a nyilvános vitát.
