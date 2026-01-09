Régi komcsik, új zászló alatt – Jámbor, a Soros-hálózat és a Tisza árnyéka

Hányinger: együtt szörnyülködtek Magyar Péterrel a Tisza női jelöltjei a nárcisztikus bántalmazáson
A pártelnök saját esete természetesen nem merült fel a műsorban.
Egy politikai pálya, amely sokkal korábban kezdődött, mint ahogy most látszik, és jóval messzebbre vezet, mint egy visszalépés. Jámbor András történetében ideológiák, hálózatok és kampányok után végül egy új erő, a Tisza kerül a fókuszba.
Tavaly júniusban indult el az – elhasznált – ellenzékiek visszalépési hullám Magyar Péter javára. Ennek Jámbor András, marxista képviselő volt az egyik zászlóvivője, aki hangsúlyozta: továbbra is azon fog dolgozni, hogy leváltsák az Orbán-rendszert, és ebben a folyamatban szeretné, hogy a baloldali szavazók is szerephez jussanak. Ez a döntés váratlanul jött, hiszen Jámbor 2024 novemberében még arról beszélt, hogy biztosan indul 2026-ban, mert a választók nem a visszalépésére bízták meg. 2025. március 29-én pedig kampányindítót tartott, ahol azt ígérte, körbejárja Józsefváros és Ferencváros érintett részeit, hogy helyi programot készítsen, ám 80 nap múlva mégis bejelentette, hogy nem indul.
A belpesti kommunista mozgalmak iránt kevéssé érdeklődő olvasóink számára nem feltétlenül nyilvánvaló, kiről van szó, így bemutatjuk, ki is az Országgyűlés legigénytelenebb Lenin-fiúja.
Jámbor András 1986-ban született, a Budapesti Kommunikációs Főiskola hallgatója volt, de tanulmányait abbahagyta. Pályája korai szakaszában rögtön a politika világában helyezkedett el, online marketing, közösségi média kommunikáció és mozgósítás területén dolgozott először az LMP-nél 2009 novemberétől 2013 februárjáig. Miután az LMP 2013. januári kongresszusa nagy többséggel leszavazta a Bajnai Gordon féle Együtt-tel való szövetséget, a párttagok jelentős része kilépett az LMP-ből és egy új, baloldali szintén zöld pártot hoztak létre Párbeszéd Magyarországért (PM) néven. 2013-2014 között a PM tagja, szociálismédia-koordinátora volt. 2014-től a sorosista álcivil szférában kezdett tevékenykedni, ahol azóta is tapicskol.
2014-ben fél évet a Schilling Árpád féle Krétakör által létrehozott Humán Platform ernyőszervezet kommunikációs munkatársaként dolgozott. Az érdekképviselettel és az álcivil társadalom mozgósításával foglalkozó szervezet a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által pártpolitikai tevékenység finanszírozásával, valamint a források átláthatatlan és szabálytalan elosztásával vádolt Norvég Civil Alap támogatásával is működik. Az egyesület 2018-as beszámolójából például kiderült az is, hogy a Soros Györgyhöz köthető Open Society Institute Budapest 3,1 millió forintjából „dokumentált beszélgetéssorozatot” szerveznek Jámbor korábbi munkatársai.
2020-tól a Fővárosi Önkormányzat munkatársa volt Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes mellett, majd 2022-ben a Szikra Mozgalom (velük alább részletesen is foglalkozunk) színeiben indul a moslékkoalícióval és lett országgyűlési képviselő a Budapesti 6. választókerületben (VIII.-IX. kerület).
A pártpolitikai szerepvállalás mellett Jámbor aktív szereplője a hazai marxista-kommunista médiának és mozgalomnak is. 2008-ban alapította a Kettős Mérce Blogot, majd 2017-ben a Mérce hírportált, melynek főszerkesztője volt 2019-ig.
A Mérce fontos ismérveként tartja számon az anyagi függetlenségét, sokat hangsúlyozzák, hogy közösségi finanszírozásból kísérlik meg a lap működtetését. Kicsit alaposabb vizsgálat után azonban egyértelmű, hogy anyagilag legfeljebb a piaci bevételektől függetlenek, a „közösségi finanszírozás” pedig különböző Európai Uniós adományokat és a Soros hálózat dollárjait jelentik.
A Mércéhez rendszeresen folynak be jelentősebb összegek baloldali szervezetektől, köztük a Soros György alapítványának (OSF) tagjait is tömörítő The Edge Funders Alliance 2020 júniusától 2021 végéig ötezer euróval támogatta a Mércét. A 2022-es és az 2023-ban pedig a CEU Journalism Breakthrough programja keretében kaptak ugyanekkora összeget. Ennél jóval nagyobb pénzek is érkeztek hozzájuk a „filantrópoktól”: a Mércét kiadó Kettős Mérce Blog Egyesület közhasznúsági jelentése szerint a The Europe Journalism Centre – amelyet a Bill és Melinda Gates Alapítvány is támogat – közel négymillió forinttal finanszírozta a portál által indított újságírói ösztöndíjat 2019-ben. Figyelemre méltó, hogy a közhasznúsági jelentésből nem derül ki, hogy pontosan mekkora támogatást kaptak az Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) programtól, amelynek a finanszírozói között megtalálható az Európai Bizottság és az OSF is.
A lap nyíltan állást foglal az aktuálpolitikai csaták tekintetében, valamint Jámbor Andrást is többször érte az elfogultság és a radikalizmus vádja. Hatalmas felháborodást váltott ki például egy 2019 tavaszi új-zélandi terrortámadás kapcsán írt publicisztikája, melyben a magyar jobboldali közbeszéd felelősségét fejtegeti az eset kapcsán és pár mondaton belül ötször használja a „fasiszta szar” kifejezést. Szintén nagy port kavart Jámbor András a gyöngyöspatai cigányság ügyével kapcsolatban közzétett Facebook-bejegyzése, amelyben többek között így fogalmazott:
Bárcsak valaki felhergelné a cigányságot, vagy még jobb lenne, ha maguktól hergelődnének fel, és szembe szállnának az intézményesült magyar szadista rasszizmussal.”
Más ellentmondásos allűrje is volt már Jámbor Andrásnak. 2017-ben például a konzervatív, republikánus, amerikai kampánytanácsadó Arthur J. Finkelstein halálát követően Jámbor egy gúnyos hangvételű Facebook-bejegyzést tett közzé megemlékezésképpen. A képen Jámbor épp egy vörös csillagos Heinekent fogyaszt, miközben ezt írja:
RIP Finkelstein. Nagyon fogsz hiányozni.”
2019 december 1-én végül otthagyta a Mérce főszerkesztését és a szocialista kormányok alatt miniszteri tanácsadóként és kabinetfőnökként dolgozó Kiss Ambrus budapesti általános főpolgármesterhelyettes alatt kezdett dolgozni.
Jámbor András legérdekesebb kapcsolata kétségkívül a Szikra Mozgalomhoz fűződik. A mozgalom 2020-ban jött létre a korábbi Szabad Budapest Fórum néven tömörült, Soros pénzzel kitömött álcivil aktivistacsoportból. A Soros aktivisták a 2019-es önkormányzati kampányban négy jelölt kampányát támogatták:
Ezután átnevezték magukat és immár Szikra Mozgalom néven kezdtek kampányolni NGO-s elvtársaikkal, mint A Város Mindenkié, Utcáról Lakásba Egyesület, Táncsics Radikális Balpárt és Zöld Front. 2021 májusában a Szikra hálózata már Jámbor Andrást építette, mint leendő jelöltjüket a 2022-es országgyűlési választásra.
A külföldről finanszírozott álcivilek bevett taktikája, hogy egy-egy választás vagy lebukás után átnevezik magukat a választók megtévesztése érdekében.
A magát „rendszerkritikus baloldali, szociális és zöld ügyeket képviselő politikai szervezetként” meghatározó csoportosuláshoz számtalan botrány kapcsolódik. Honlapjuk szerint „egy szolidáris, demokratikus, igazságos és fenntartható Magyarországért” dolgoznak, azonban ez csak akkor igaz, ha a legdurvább kommunista időkről a fenti jelzők jutnak valaki eszébe.
Kezdjük az elnevezéssel, ami hogy-hogynem Lenin (Искра) mozgalmának nevét viseli. Kedvenc szlogenjük a Rákosi Mátyás által gyakran használt „Fizessenek a gazdagok!” jelszó, rendezvényeiken pedig olyan az 50-es éveket idéző intézkedéseket sürgetnek, mint a vagyonelkobzás és az üres lakások állami kényszerrel történő feltöltése.
Rendes internacionalista bolsevikokhoz mérten olyan szélsőséges „demokratikus szocialistákért” (értsd: kommunista) rajonganak, mint a brit Jeremy Corbyn vagy az amerikai Bernie Sanders. De azt is megünnepelték, hogy New York Zohran Mamdani-t egy muszlim kommunistát választott polgármesterré, akinek első dolga volt, hogy az általa ígért ingyenes tömegközlekedés helyett felemelte a jegyárakat. Nem csalódtunk a komcsikban.
Visszakanyarodva hazánkba, a Szikra következő sajtómegjelenése 2023-ban volt, amikor februárban a Szikra által szervezett Antifa tüntetés után egy símaszkos csürhe ártatlan járókelőket vert össze Budapesten.
2023. február 10-én egy símaszkos, felfegyverzett banda hátulról megtámadott és véresre vert egy negyven év körüli férfit Budapesten. Nem sokkal később kiderült, ez a leszámolás egy akciósorozat része volt. Az Antifa-csoport tagjai február közepéig összesen nyolc járókelőt támadtak meg a főváros négy pontján.
A büntetőeljárás során a rendőrség számos helyszínen tartott házkutatást, többek között Szikra Mozgalom tagja, Dobos Krisztina lakásán, ekkor került elő több ezer(!) két-három éves gyermekek bántalmazását és szexuális sanyargatását ábrázoló felvétel, ami miatt gyermekpornográfia bűntett megalapozott gyanújával rendeltek el nyomozást.
Nem sokkal ezután Dobos élettársa, bizonyos Egyed András – aki több „mozgalmi eseményen” is részt vett – felakasztotta magát.
Egyed az öngyilkosságot Biatorbágy külterületén Dobosossal közös lakásuktól nem messze, az egykori szovjet rakétabázis területén követte el. Mielőtt pedig végzett magával, tüzet rakott és gyermekjátékokat égetett el – számolt be róla a Metropol.
A Szikra következő lebukására sem kellett sokat várni, ugyanis 2023 nyarán nyilvánvalóvá vált, hogy a mozgalom is vastagon benne volt a több, mint fél milliárd forintos DatAdat kampányfinanszírozási botrányában.
A Jámbort támogató szervezet adatfeldolgozói között a DatAdat Észtországban és Ausztriában bejegyzett ága is megtalálható, de ennél jóval szerteágazóbb a kapcsolatuk az adatgyűjtésre, választói profilozásra szakosodott cégcsoporttal. Ugyanis a Szikra Mozgalom egy sor olyan online pénzgyűjtést és adatfeldolgozást bonyolító vállalkozással is együttműködött, amelyek szoros kapcsolatban állnak a DatAdattal, és amelyek különböző áttéteken keresztül az amerikai Demokrata Párthoz is be vannak csatornázva.
A Szikra honlapján például adatkezelőként és adatfeldolgozóként említik a Nation Builder kampányfejlesztő vállalkozást, amely egy politikai kampányokra fejlesztett közös botprogramot is jegyzett a DatAdattal. A másik ilyen kampányeszköz a Lunda, amelynek a felületén hirdette meg a Szikra Mozgalom az egyik adománygyűjtési kampányát. A Lundát a DatAdat működteti, és az adatkezelési tájékoztatója is a cégcsoport honlapján található.
A Szikra korábban azon az Action Networkön keresztül is végezett adománygyűjtéseket, amely ugyancsak együttműködik a DatAdat több ágával. Számos európai országban végeztek közösen adatgyűjtést és adatfeldolgozást politikai kampányok során, de egyebek mellett a lengyelországi LMBTQ-párti Basta Foundationnal is együttműködtek. Emlékeztetőül: az Action Network kezelte azoknak a magyaroknak az adatait, akik azokat megadták NoÁr webshopjában, vagy akik feliratkoztak egy NoÁr-féle hírlevélre, illetve regisztráltak az általuk is népszerűsített tüntetésekre.
Jámbor András 2025. júniusában az elsők között jelentette be, hogy nem indul az országgyűlési választáson, mert így segítheti legjobban az Orbán-kormány leváltását. Sajtóértesülések szerint az ellenzéki képviselő már visszalépése előtt is aktívan kereste a kapcsolatot Magyar Péterrel, a 24.hu-nak nyilatkozva a pedig azt is elmondta, hogy kész támogatni a Tisza Párt kampányát, és megkeresi a párt jelöltjét, hogy egyeztessen a segítségnyújtás formájáról.
Következő politikai akcióját szeptemberben indította el, amikor vezető szerepet vállalt a Szőlő utcai pedofil álhír terjesztésében. Ekkor 21 nap alatt összesen 42 bejegyzésben említette meg, vagy utalt a Szőlő utcai „ügyre”, és parlamenti vizsgálóbizottságot is kezdeményezett. Az állítólagos „ügyről” azondban hamar kiderült, hogy abból egy szó nem igaz. Jámbor az álhírkampány közben, szeptember 25-én jelentette be, hogy „online kampánytámogató mozgalmat indít, amellyel a Tisza Párt választási esélyeit szeretné növelni.”
A Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) nevű platform bemutatásában kijelentette, hogy „mi együtt fogunk dolgozni azért, hogy a Tisza megnyerje a 2026-os választásokat!” A SZIV önmeghatározása szerint „választási mozgósítási szerveződés”, aminek a legfőbb célja, hogy az ellenzéki szavazókat minél nagyobb számban elvigye az urnákhoz 2026 áprilisában. A mozgalom fontosságát jelzi, hogy a képviselő a bejelentést követő pár napban több mint 600 ezer forintot költött a bejegyzés hirdetésére.
Egyelőre még nem világos, mi lesz a SZIV funkciója, azonban a legutóbbi parlamenti választás előtt kísértetiesen hasonló körülmények között bukkant fel egy kísértetiesen hasonló szervezet: a Korányi Dávid-féle Action for Democracy.
Így akár az is elképzelhető, hogy a jövőben Jámbor tömörülése lesz a külföldi támogatások egyik központja. Erre utalhat, hogy Kocsis Máté a Harcosok órája szeptember 24-ei adásában arról beszélt: fel kell tárni Jámbor András múltját, hiszen „ő volt a kapcsolattartója a Soros-hálózatnak.”
Jámbor új szerveződésének, a SZIV-nek az Action Network nevezetű felület ad hátteret. A platform egy aktivista szervezeteket támogató online eszköztár, amelynek legfőbb feladata, hogy „progresszív politikai erőket támogasson céljaik elérésébe”. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a balliberális politikai erők adománygyűjtő felületeként működik. Partnereik között van:
A Demokrata Párthoz közel álló adománygyűjtő cég szolgáltatásait itthon többek között a 2022-es választási kampányban az ellenzéki pártoknak mintegy 3 milliárd forint külföldi forrást juttató Korányi Dávid-féle - Action for Democracy és Jámbor korábbi ernyőszervezete, a Szikra Mozgalom is igénybe veszi.
A jogász a teljes államszervezeti rendszer megszállását is szükségesnek nevezte egy Tisza-sziget előadáson.
Jámbor a fentieken túl személyesen is kapcsolatba került az amerikai baloldallal. 2022 óta Magyarországon is elérhető az Open World nevű amerikai program, mellyel 2023-ban öt parlamenti dolgozó utazott az Egyesült Államokba, de a program felületein nem osztották meg, hogy kik, csupán azt, hogy mi volt a program küldetése. Politikai, közéleti és közösségi vezetők meghívását tűzték ki célul, „akik megismerhetik a jogalkotás, törvényhozás, parlamenti munka működését az USA-ban”.
Micsoda véletlen egybeesés, hogy 2023 februárjában a Párbeszéd parlamenti frakciójából Jámbor András az Egyesült Államokba utazott, hogy „megismerje a jogalkotás, törvényhozás, parlamenti munka működését az USA-ban”. Amennyiben ezt az Open World program keretében tette, az azért is érdekes, mert a Magyar Péter mellett feltűnt Tseber Roland Ivanovics, ukrán kém is ezzel a programmal utazott az Egyesült Államokba.
Mindezek után nem túl meglepő, hogy a kommunista húrokat pengető, szélsőbaloldali képviselő – sajtóhírek szerint – szintén letöltötte a Tisza Világ alkalmazást.
Jámbor András története tankönyvi példája annak, hogyan fonódik össze a hazai szélsőbaloldali aktivizmus, a külföldről finanszírozott álcivil hálózat és az új messiásként feltűnő politikai projektek világa. A szereplők változnak, a logók cserélődnek, a jelszavak újracsomagolva térnek vissza, de a módszer ugyanaz marad: adatgyűjtés, megtévesztés, mozgósítás, külföldi pénzek és érdekek szolgálata. A kérdés már nem az, hogy jelen van-e ez a hálózat a Tisza körül – hanem az, hogy a választók időben felismerik-e, kik és milyen érdekek állnak a „változás” ígérete mögött.
