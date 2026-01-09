Régi komcsik, új zászló alatt – Jámbor, a Soros-hálózat és a Tisza árnyéka

2023. február 10-én egy símaszkos, felfegyverzett banda hátulról megtámadott és véresre vert egy negyven év körüli férfit Budapesten. Nem sokkal később kiderült, ez a leszámolás egy akciósorozat része volt. Az Antifa-csoport tagjai február közepéig összesen nyolc járókelőt támadtak meg a főváros négy pontján.

A büntetőeljárás során a rendőrség számos helyszínen tartott házkutatást, többek között Szikra Mozgalom tagja, Dobos Krisztina lakásán, ekkor került elő több ezer(!) két-három éves gyermekek bántalmazását és szexuális sanyargatását ábrázoló felvétel, ami miatt gyermekpornográfia bűntett megalapozott gyanújával rendeltek el nyomozást.

Nem sokkal ezután Dobos élettársa, bizonyos Egyed András – aki több „mozgalmi eseményen” is részt vett – felakasztotta magát.

Egyed az öngyilkosságot Biatorbágy külterületén Dobosossal közös lakásuktól nem messze, az egykori szovjet rakétabázis területén követte el. Mielőtt pedig végzett magával, tüzet rakott és gyermekjátékokat égetett el – számolt be róla a Metropol.

A Szikra következő lebukására sem kellett sokat várni, ugyanis 2023 nyarán nyilvánvalóvá vált, hogy a mozgalom is vastagon benne volt a több, mint fél milliárd forintos DatAdat kampányfinanszírozási botrányában.

A Jámbort támogató szervezet adatfeldolgozói között a DatAdat Észtországban és Ausztriában bejegyzett ága is megtalálható, de ennél jóval szerteágazóbb a kapcsolatuk az adatgyűjtésre, választói profilozásra szakosodott cégcsoporttal. Ugyanis a Szikra Mozgalom egy sor olyan online pénzgyűjtést és adatfeldolgozást bonyolító vállalkozással is együttműködött, amelyek szoros kapcsolatban állnak a DatAdattal, és amelyek különböző áttéteken keresztül az amerikai Demokrata Párthoz is be vannak csatornázva.

A Szikra honlapján például adatkezelőként és adatfeldolgozóként említik a Nation Builder kampányfejlesztő vállalkozást, amely egy politikai kampányokra fejlesztett közös botprogramot is jegyzett a DatAdattal. A másik ilyen kampányeszköz a Lunda, amelynek a felületén hirdette meg a Szikra Mozgalom az egyik adománygyűjtési kampányát. A Lundát a DatAdat működteti, és az adatkezelési tájékoztatója is a cégcsoport honlapján található.

A Szikra korábban azon az Action Networkön keresztül is végezett adománygyűjtéseket, amely ugyancsak együttműködik a DatAdat több ágával. Számos európai országban végeztek közösen adatgyűjtést és adatfeldolgozást politikai kampányok során, de egyebek mellett a lengyelországi LMBTQ-párti Basta Foundationnal is együttműködtek. Emlékeztetőül: az Action Network kezelte azoknak a magyaroknak az adatait, akik azokat megadták NoÁr webshopjában, vagy akik feliratkoztak egy NoÁr-féle hírlevélre, illetve regisztráltak az általuk is népszerűsített tüntetésekre.

Új választás, új név, régi módszerek

Jámbor András 2025. júniusában az elsők között jelentette be, hogy nem indul az országgyűlési választáson, mert így segítheti legjobban az Orbán-kormány leváltását. Sajtóértesülések szerint az ellenzéki képviselő már visszalépése előtt is aktívan kereste a kapcsolatot Magyar Péterrel, a 24.hu-nak nyilatkozva a pedig azt is elmondta, hogy kész támogatni a Tisza Párt kampányát, és megkeresi a párt jelöltjét, hogy egyeztessen a segítségnyújtás formájáról.

Következő politikai akcióját szeptemberben indította el, amikor vezető szerepet vállalt a Szőlő utcai pedofil álhír terjesztésében. Ekkor 21 nap alatt összesen 42 bejegyzésben említette meg, vagy utalt a Szőlő utcai „ügyre”, és parlamenti vizsgálóbizottságot is kezdeményezett. Az állítólagos „ügyről” azondban hamar kiderült, hogy abból egy szó nem igaz. Jámbor az álhírkampány közben, szeptember 25-én jelentette be, hogy „online kampánytámogató mozgalmat indít, amellyel a Tisza Párt választási esélyeit szeretné növelni.”

A vérében van a felforgatás - Forrás: Jámbor András Facebook oldala

A Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) nevű platform bemutatásában kijelentette, hogy „mi együtt fogunk dolgozni azért, hogy a Tisza megnyerje a 2026-os választásokat!” A SZIV önmeghatározása szerint „választási mozgósítási szerveződés”, aminek a legfőbb célja, hogy az ellenzéki szavazókat minél nagyobb számban elvigye az urnákhoz 2026 áprilisában. A mozgalom fontosságát jelzi, hogy a képviselő a bejelentést követő pár napban több mint 600 ezer forintot költött a bejegyzés hirdetésére.

Egyelőre még nem világos, mi lesz a SZIV funkciója, azonban a legutóbbi parlamenti választás előtt kísértetiesen hasonló körülmények között bukkant fel egy kísértetiesen hasonló szervezet: a Korányi Dávid-féle Action for Democracy.

Így akár az is elképzelhető, hogy a jövőben Jámbor tömörülése lesz a külföldi támogatások egyik központja. Erre utalhat, hogy Kocsis Máté a Harcosok órája szeptember 24-ei adásában arról beszélt: fel kell tárni Jámbor András múltját, hiszen „ő volt a kapcsolattartója a Soros-hálózatnak.”

Jámbor új szerveződésének, a SZIV-nek az Action Network nevezetű felület ad hátteret. A platform egy aktivista szervezeteket támogató online eszköztár, amelynek legfőbb feladata, hogy „progresszív politikai erőket támogasson céljaik elérésébe”. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a balliberális politikai erők adománygyűjtő felületeként működik. Partnereik között van:

United We Dream nevű migránstámogató NGO

Black Lives Matter (BLM) , amely a fekete egyenlőség nevében hónapokra lángba borította Amerikát George Floyd halálát követően

valamint a Democratic Legislative Campaign Committee (DLCC), az amerikai Demokrata Párt egyik legfontosabb kampányszerve.

A Demokrata Párthoz közel álló adománygyűjtő cég szolgáltatásait itthon többek között a 2022-es választási kampányban az ellenzéki pártoknak mintegy 3 milliárd forint külföldi forrást juttató Korányi Dávid-féle - Action for Democracy és Jámbor korábbi ernyőszervezete, a Szikra Mozgalom is igénybe veszi.