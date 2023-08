Szikra Mozgalom, Mérce és DatAdat: így támogatták a szélsőbaloldalt az elmúlt években

Csak a jéghegy csúcsa az, ami eddig a sajtóban a DatAdatról megjelent – tudniillik, hogy a cégcsoport osztotta szét a külföldről érkező pénzeket az ellenzék politikai üzeneteit terjesztő médiumok között, írja szerda reggel megjelent cikkében a Magyar Nemzet. A lap most arról ír, a Bajnai Gordon nevével fémjelzett cégcsoport ennél valójában sokkal összetettebb szerepet játszott, amelyet jól illusztrál a Lenin egykori mozgalmának(Искра) nevét viselő, szélsőbaloldali Szikra Mozgalommal fenntartott kapcsolata is.

A Jámbor Andrást, a szivárványkoalíció képviselő-jelöltjét a tavalyi választáson támogató mozgalom adatfeldolgozói között a DatAdat Észtországban és Ausztriában bejegyzett ága is megtalálható – mutat rá a Magyar Nemzet.

A Szikra Mozgalom számos olyan online pénzgyűjtést és adatfeldolgozást bonyolító vállalkozással is együttműködött, amelyek szoros kapcsolatban állnak a DatAdattal, ezek a cégek pedig közvetve még az amerikai Demokrata Párthoz is kapcsolódnak.

A Szikra Mozgalom honlapja adatkezelőként és -feldolgozóként feltünteti például a Nation Builder nevű céget, amely kampányfejlesztéssel foglalkozik, de közös, politikai kampányokra fejlesztett botprogramot is jegyez a DatAdattal. A másik hasonló kampányeszköz a Lunda, ezen a felületen hirdette meg egyik adománygyűjtő kampányát a Szikra. A Lundát a DatAdat működteti, és az adatkezelési tájékoztatója is a cégcsoport honlapján található – mutat rá a Magyar Nemzet.

A lap ezzel párhuzamosan feltárta azt is, hogy a DatAdat több ágával együttműködik az Action Network is, amelyen keresztül szintén adománygyűjtést folytatott a szélsőbaloldali csoport. Az Action Network és a DatAdat több európai országban dolgozott együtt adatgyűjtés és -feldolgozás terén különböző politikai kampányok során, mások mellett az LMBTQ-ideológiát népszerűsítő lengyelországi Basta Foundationnal is együttműködtek.

Szélsőbalos tartalom, szélsőbalos erőszak

A Szikra idén elsősorban azzal került be a hírekbe, hogy egy osztrák hírportál információi szerint egyik aktivistájuk lakásában forgathattak gyerekpornót, az általuk meghirdetett januári antifa-tüntetés után pedig budapesti járókelőket vertek szélsőbaloldali aktivisták. A Magyar Nemzet arra emlékeztet, a Szikra Mozgalom szócsöveként azonosítható a rendre radikális baloldali tartalmakat publikáló Mérce, amely éppen az antifa-tüntetés előtt mutatta be újra 2020-ban íródott cikkét, amelyben

a szerző arról elmélkedik, hogy az erőszak legalizálható, amennyiben náciként azonosított személyek ellen irányul.

A Mérce és a Szikra Mozgalom együttműködik a Fizessenek a gazdagok! elnevezésű kampány során is: a kiáltvány a Mérce honlapján olvasható, a támogató aláírásokat pedig a Szikra oldalán gyűjtik. A portált ráadásul Jámbor András alapította (sokáig főszerkesztője is volt), aki jelenleg is a Szikra elnökségének tagja.

A Magyar Nemzet cikke szerint a Mérce meglehetősen kaotikus elszámolásai miatt a közelmúltban annak gyanúja is felmerült, hogy a beérkező támogatások egy részét akár baloldali szereplők kampányára is költhették. Annak ellenére ugyanis, hogy 2018 után (ami a legtermékenyebb éve volt a lapnak, mintegy 5000 cikket közölt ekkor) jelentősen csökkent a publikált írások száma, a lap kiadásai látványosan nőttek, majdnem megduplázódtak. Mindez pedig a legutóbbi önkormányzati választások évében történt.

Jelentős támogatások „filantrópoktól”

A Mércéhez rendszeresen folynak be jelentősebb összegek baloldali szervezetektől: a Soros György alapítványának (OSF) tagjait is tömörítő The Edge Funders Alliance 2020 júniusától 2021 végéig ötezer euróval támogatta a blogot, a 2022-es és az idei esztendőre pedig a CEU Journalism Breakthrough programja keretében kaptak ugyanekkora összeget, a The Europe Journalism Centre – amelyet a Bill és Melinda Gates Alapítvány is támogat – pedig közel négymillió forinttal finanszírozta a portál által indított újságírói ösztöndíjat 2019-ben, összegez a Magyar Nemzet.

A Mérce közhasznúsági jelentéséből ugyanakkor az már nem derül ki, hogy pontosan mekkora támogatást kaptak az Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) programtól, amelynek finanszírozói között megtalálható az Európai Bizottság és az OSF is.

A Partizán mögött álló alapítványtól is érkeztek jelentős források: a 2021–2022-es időszakra 7,6 millió forintot kaptak a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítványtól a Helyközi Járat elnevezésű projektjükre.

Nyitókép: Mandiner/Trenka Attila