Hát ez bizony pech: Magyar Péter nem kellett Mészáros Lőrincnek se (VIDEÓ)

Nem sörösdobozt, hanem egy zacskó szotyit dobtak felé, rögtön merénylethez hasonlítja Magyar Péter azt, ami vele történt (VIDEÓ)
A Tisza-vezér a végletekig dramatizálta az incidenst, miközben el sem találta a felé dobott napraforgómag.
A Tisza Párt elnöke csak egy rövid választ tudott adni.
„Pech” – jegyezte meg Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója, közösségi oldalára feltöltött videója alatt. A videóban Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét arról kérdezték, kért-e állást Mészáros Lőrinctől, amire röviden csak annyit válaszolt, hogy
Nem kaptam”.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Mészáros Lőrinc nyílt levelet írt Magyar Péternek, amelyben részletesen leírja többek között azt is, Magyar Péter alig három hónappal a közéleti belépőjeként is számontartott Partizán-interjú előtt még nála kilincselt állásért. A levélből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke az Opus Global Nyrt.-nél próbált elhelyezkedni, illetve ,hogy motivációs levelében azt írta, „sima jogi munkára nem szívesen váltanék”.
3,3 milliós fizetést és prémiumot akart Magyar Péter, de „sima” jogi munkát nem szívesen vállalt volna.
Nyitókép forrása: NurPhoto via AFP