Hát ez bizony pech: Magyar Péter nem kellett Mészáros Lőrincnek se (VIDEÓ)

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Mészáros Lőrinc nyílt levelet írt Magyar Péternek, amelyben részletesen leírja többek között azt is, Magyar Péter alig három hónappal a közéleti belépőjeként is számontartott Partizán-interjú előtt még nála kilincselt állásért. A levélből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke az Opus Global Nyrt.-nél próbált elhelyezkedni, illetve ,hogy motivációs levelében azt írta, „sima jogi munkára nem szívesen váltanék”.