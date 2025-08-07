Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás Tisza Párt Magyar Péter Mészáros Lőrinc

Hát ez bizony pech: Magyar Péter nem kellett Mészáros Lőrincnek se (VIDEÓ)

2025. augusztus 07. 18:21

A Tisza Párt elnöke csak egy rövid választ tudott adni.

2025. augusztus 07. 18:21
null

„Pech” – jegyezte meg Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója, közösségi oldalára feltöltött videója alatt. A videóban Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét arról kérdezték, kért-e állást Mészáros Lőrinctől, amire röviden csak annyit válaszolt, hogy 

Ezt is ajánljuk a témában

Nem kaptam”.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Mészáros Lőrinc nyílt levelet írt Magyar Péternek, amelyben részletesen leírja többek között azt is, Magyar Péter alig három hónappal a közéleti belépőjeként is számontartott Partizán-interjú előtt még nála kilincselt állásért. A levélből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke az Opus Global Nyrt.-nél próbált elhelyezkedni, illetve ,hogy motivációs levelében azt írta, „sima jogi munkára nem szívesen váltanék”.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: NurPhoto via AFP 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Darthvader
2025. augusztus 07. 18:51
Mégse olyan hülye ez a Mészáros.
Válasz erre
0
0
konzekvencia
2025. augusztus 07. 18:50
Hát, én se adtam volna neki még portási, vagy takarítói állást se.
Válasz erre
2
0
regi-nyarakon21
2025. augusztus 07. 18:47
Volt már olyan, hogy a kérdésre válaszolt?
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 07. 18:46 Szerkesztve
Manfréd Wébernel állást kapott. Magyarországon a kormány futtatta. Innét kikopott
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!