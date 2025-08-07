Nem sörösdobozt, hanem egy zacskó szotyit dobtak felé, rögtön merénylethez hasonlítja Magyar Péter azt, ami vele történt (VIDEÓ)

Kisebb botrány zavarta meg Magyar Péter gyulai lakossági fórumát, ahol a TISZA Párt vezetője szerint egy férfi „egy teli doboz sört” próbált hozzávágni a rendezvény végén. A politikus Facebook-oldalára feltöltött videóban azonban egyértelműen látszik,

hogy nem sörösdoboz, hanem mindössze egy zacskó szotyola repült a politikus irányába, amely el sem találta.

Az eset következtében a rendőrség nem avatkozott közbe, és az elkövetőt sem vették őrizetbe. Magyar Péter a történteket két egymást követő bejegyzésben kommentálta. Azt írta:

Egy digitális harcos egy teli doboz sört akart hozzám vágni a gyönyörű gyulai várnál tartott rendezvényünkön. De nem csak sunyi volt, hanem célozni sem tud.”

Sajnálatát fejezte ki azok iránt, akik szerinte az „orbáni gyűlöletpropaganda” hatására radikalizálódtak, és hangsúlyozta: a TISZA ezekre a támadásokra „szeretettel és összefogással” fog válaszolni. A második posztjában tovább dramatizálta az incidenst, egyenesen a Tisza István elleni merénylethez hasonlította az esetet, mondván, ott is mellélőtt a támadó. Ezután pedig párhuzamot vont a kormány rendezvényeivel.

„Képzeljük el, mi történt volna egy hasonló támadás esetén Orbán Viktor nem létező fórumán, vagy Lázár János hergelésén…” – fogalmazott. Szerinte ott ötven TEK-es vetette volna magát az elkövetőre, és a teljes sajtó hetekig harsogna a támadásról, míg a TISZA esetében legfeljebb egy „mínuszos hírre” futotta. A baloldali lapokat egyébként később még kommentben is felkérdezte, miért nem írnak a „merényletről”.