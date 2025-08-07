Ft
szotyi botrány Magyar Péter

Nem sörösdobozt, hanem egy zacskó szotyit dobtak felé, rögtön merénylethez hasonlítja Magyar Péter azt, ami vele történt (VIDEÓ)

2025. augusztus 07. 11:21

A Tisza-vezér a végletekig dramatizálta az incidenst, miközben el sem találta a felé dobott napraforgómag.

2025. augusztus 07. 11:21
null

Kisebb botrány zavarta meg Magyar Péter gyulai lakossági fórumát, ahol a TISZA Párt vezetője szerint egy férfi „egy teli doboz sört” próbált hozzávágni a rendezvény végén. A politikus Facebook-oldalára feltöltött videóban azonban egyértelműen látszik, 

hogy nem sörösdoboz, hanem mindössze egy zacskó szotyola repült a politikus irányába, amely el sem találta. 

Az eset következtében a rendőrség nem avatkozott közbe, és az elkövetőt sem vették őrizetbe. Magyar Péter a történteket két egymást követő bejegyzésben kommentálta. Azt írta: 

Egy digitális harcos egy teli doboz sört akart hozzám vágni a gyönyörű gyulai várnál tartott rendezvényünkön. De nem csak sunyi volt, hanem célozni sem tud.”

Sajnálatát fejezte ki azok iránt, akik szerinte az „orbáni gyűlöletpropaganda” hatására radikalizálódtak, és hangsúlyozta: a TISZA ezekre a támadásokra „szeretettel és összefogással” fog válaszolni. A második posztjában tovább dramatizálta az incidenst, egyenesen a Tisza István elleni merénylethez hasonlította az esetet, mondván, ott is mellélőtt a támadó. Ezután pedig párhuzamot vont a kormány rendezvényeivel. 

„Képzeljük el, mi történt volna egy hasonló támadás esetén Orbán Viktor nem létező fórumán, vagy Lázár János hergelésén…” – fogalmazott. Szerinte ott ötven TEK-es vetette volna magát az elkövetőre, és a teljes sajtó hetekig harsogna a támadásról, míg a TISZA esetében legfeljebb egy „mínuszos hírre” futotta. A baloldali lapokat egyébként később még kommentben is felkérdezte, miért nem írnak a „merényletről”. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép

***

Összesen 177 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Kanmacska
2025. augusztus 07. 14:07
Erdélyben meg Magyar Péter ráküldte a román rendőrséget a szomszéd birtokon aratóünnepséget tartó székelyekre mondván, túl hangosak és zavarják az ő politikai fórumát!
Válasz erre
0
0
juhus-61-62
2025. augusztus 07. 14:01
arra azért kíváncsi lennék, h. mi lett az őszintén megnyilvánuló, "hős" merénylő sorsa
Válasz erre
1
0
tompika-2
2025. augusztus 07. 13:57
Megy ez neki! Gyomot nézett napraforgónak, így nem csodálkozom, hogy a zacsi szotyit sörösdoboznak nézi. Vajon mi az, amit tisztán, félreérthetetlenül felismer? Hangrögzítő gombját, vagy azt is összetéveszti a nadrágszíjjal?
Válasz erre
2
0
Hopszjuliska
2025. augusztus 07. 13:50
Tényleg nagyon sokat gondol magáról ez a kamussiás! De a freudi tudatalattija működik, mert egy zacskó szotyolát "teli sörösdoboznak" nézett. Biztos szomjas volt szegény!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!