12. 30.
kedd
Kerkez a Liverpool új sztárja: imádják a szurkolók ezért a jelenetért (VIDEÓ)

2025. december 30. 22:57

A Wolverhampton ellen is akkorát küzdött, hogy azóta is azt mutogatják. A nehéz liverpooli rajt után Kerkez Milos napról napra jobb formában a címvédőnél.

2025. december 30. 22:57
Egyre jobban mennek Kerkez Milos dolgai a Liverpoolban. A vajdasági szárnyvédő az utóbbi hetekben mind jobb produkcióval hívja fel magára Arne Slot és a drukkerek figyelmét, és úgy tűnik, a kezdő pozíciót is visszaszerezte a balbekk poszton. A legutóbbi, Wolverhampton ellen kiszenvedett bajnoki siker során is óriásit küzdött, az általános hozzáállását pedig egy olyan jelenetsor foglalja össze a legjobban, amelyet egyszerűen imádnak a liverpooli szurkolók. 

KERKEZ Milos; WIRTZ, Florian Liverpool
Florian Wirtz és Kerkez Milos a Liverpool legjobbjai közé tartoztak a Wolves ellen (Fotó: Ian Hodgson)

 

Pont ez kéne a Liverpooltól!

A magyar válogatott játékos a Wolves záró félórára becserélt csatárával, Jackson Tchatchouával vívott óriási harcot, melynek során a tőle megszokott vehemenciával szerzett vissza egy labdát a riválistól. Kerkez szó szerint csúszott-mászott, nem ismert lehetetlent és elveszett labdát, a liverpooli fanatikusok szerint pedig a botladozó címvédőnek éppen erre a fajta attitűdre lenne szüksége minden mérkőzésen. 

Kerkez és a Liverpool újév napján a Leeds ellen folytathatja a zárkózást: Szoboszlai Dominikék ezúttal hazai pályán, az Anfielden köszörülhetnék ki az újonc elleni legutóbbi csorbát, a 96. percben elbukott pontokat. 

Nyitókép: AFP/Oli Scarff

