Kerkez a Liverpool új sztárja: imádják a szurkolók ezért a jelenetért (VIDEÓ)

A magyar válogatott játékos a Wolves záró félórára becserélt csatárával, Jackson Tchatchouával vívott óriási harcot, melynek során a tőle megszokott vehemenciával szerzett vissza egy labdát a riválistól. Kerkez szó szerint csúszott-mászott, nem ismert lehetetlent és elveszett labdát, a liverpooli fanatikusok szerint pedig a botladozó címvédőnek éppen erre a fajta attitűdre lenne szüksége minden mérkőzésen.

Kerkez és a Liverpool újév napján a Leeds ellen folytathatja a zárkózást: Szoboszlai Dominikék ezúttal hazai pályán, az Anfielden köszörülhetnék ki az újonc elleni legutóbbi csorbát, a 96. percben elbukott pontokat.

Nyitókép: AFP/Oli Scarff