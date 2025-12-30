Kerkez a Liverpool új sztárja: imádják a szurkolók ezért a jelenetért (VIDEÓ)

Liverpoolban állítják: Kerkez Milos végre beilleszkedett a csapatba!
Felpezsdítette a közönséget.
A Wolverhampton ellen is akkorát küzdött, hogy azóta is azt mutogatják. A nehéz liverpooli rajt után Kerkez Milos napról napra jobb formában a címvédőnél.
Egyre jobban mennek Kerkez Milos dolgai a Liverpoolban. A vajdasági szárnyvédő az utóbbi hetekben mind jobb produkcióval hívja fel magára Arne Slot és a drukkerek figyelmét, és úgy tűnik, a kezdő pozíciót is visszaszerezte a balbekk poszton. A legutóbbi, Wolverhampton ellen kiszenvedett bajnoki siker során is óriásit küzdött, az általános hozzáállását pedig egy olyan jelenetsor foglalja össze a legjobban, amelyet egyszerűen imádnak a liverpooli szurkolók.
Ezt is ajánljuk a témában
Felpezsdítette a közönséget.
A magyar válogatott játékos a Wolves záró félórára becserélt csatárával, Jackson Tchatchouával vívott óriási harcot, melynek során a tőle megszokott vehemenciával szerzett vissza egy labdát a riválistól. Kerkez szó szerint csúszott-mászott, nem ismert lehetetlent és elveszett labdát, a liverpooli fanatikusok szerint pedig a botladozó címvédőnek éppen erre a fajta attitűdre lenne szüksége minden mérkőzésen.
Kerkez és a Liverpool újév napján a Leeds ellen folytathatja a zárkózást: Szoboszlai Dominikék ezúttal hazai pályán, az Anfielden köszörülhetnék ki az újonc elleni legutóbbi csorbát, a 96. percben elbukott pontokat.
Nyitókép: AFP/Oli Scarff