Liverpoolban állítják: Kerkez Milos végre beilleszkedett a csapatba!

A liverpoolworld.uk szerint a magyar balhátvéd próbált sokat előre törni, az első félidőben néhány beadása is volt, egy lövése pedig fölé szállt. Néhány futása volt a szünet után is, az egyikkel szabadrúgást is harcolt ki.

A liverpool.com is úgy látta, hogy többször felért a támadásokhoz Kerkez, viszont a beadásai nem mindig voltak sikeresek. „Keményen küzdött, de egy kicsit több unalomra lenne szüksége” – írja a portál.

A Goal.com szerzője szerint Frimponghoz hasonlóan Kerkez is többször előre tört, segítségével sikerült beszorítani a Wolverhamptont, és rengeteg energiával játszott.

Liverpool–Wolverhampton: jöjjenek a 7 pontok!