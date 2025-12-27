Liverpoolban állítják: Kerkez Milos végre beilleszkedett a csapatba!

Szoboszlai nélkül csak szűken verte otthon a Liverpool az eddig nyeretlen tökutolsót
Kerkez Milos teljesítményére nem lehetett panasz.
Kerkez Milos teljesítményére nem lehetett panasz. A Liverpool–Wolverhamptont végigrobotoló magyar balhátvédről úgy látják: mostanra sikerült beilleszkednie Arne Slot gépezetébe.
Szezonbeli legjobb játékosa, Szoboszlai Dominik nélkül is győzni tudott a Liverpool a Premier League-ben, igaz, csak igen szűkösen (2–1) a nyeretlen ligautolsó ellen. A Liverpool–Wolverhamptont végig játszotta Kerkez Milos, aki meglátásunk szerint nem nyújtott rossz teljesítményt – ezt néhány angol portál is így látta.
De nem mindegyik. Néhányan fukarkodtak a jelzőkkel, és mindössze 6-osra ítélték Kerkez teljesítményét, amivel inkább a gyengébbekhez tartozott.
A liverpoolworld.uk szerint a magyar balhátvéd próbált sokat előre törni, az első félidőben néhány beadása is volt, egy lövése pedig fölé szállt. Néhány futása volt a szünet után is, az egyikkel szabadrúgást is harcolt ki.
A liverpool.com is úgy látta, hogy többször felért a támadásokhoz Kerkez, viszont a beadásai nem mindig voltak sikeresek. „Keményen küzdött, de egy kicsit több unalomra lenne szüksége” – írja a portál.
A Goal.com szerzője szerint Frimponghoz hasonlóan Kerkez is többször előre tört, segítségével sikerült beszorítani a Wolverhamptont, és rengeteg energiával játszott.
Ugyanakkor olyan oldalakat is találtunk, ahol a szakírók ugyanazt a meccset látták, amit mi is, és 7 pontosra ítélték a magyar balhátvéd performanszát, akit nem győztek dicsérni.
„Mindkét irányba keményen dolgozott a bal oldalon, kereste a területeket. Az első félidőben leadott lövése fölé ment, de a szünet után az elszántsága és a szerelései felpezsdítették a közönséget” – írja a Liverpool Echo.
A portállal egyetért a Rousing the Cop szakírója is, aki szintén 7 pontot adott Kerkeznek.
„Kerkez az utóbbi időben sokat fejlődött, és ez szombaton is folytatódott, mindent beleadott. Jól együttműködött az előtte lévő Wirtz-cel, és folyamatos veszélyt jelentett elöl.”
A legszebb jelzőket viszont egyértelműen a This is Anfield értékelésében kapta.
Néhány másik új igazoláshoz hasonlóan úgy tűnik, Kerkez is beilleszkedett a csapatba, és több mint képes lehet Andy Robertson pótlására. Mindig kéznél van, ha arra van szükség, hogy a bal oldalon folyjon tovább a játék. Mostantól még több támadásban kellene közreműködnie, hogy továbbfejlessze újonnan megszerzett magabiztosságát.”
