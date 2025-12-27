Ft
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Liverpoolban állítják: Kerkez Milos végre beilleszkedett a csapatba!

2025. december 27. 18:52

Kerkez Milos teljesítményére nem lehetett panasz. A Liverpool–Wolverhamptont végigrobotoló magyar balhátvédről úgy látják: mostanra sikerült beilleszkednie Arne Slot gépezetébe.

2025. december 27. 18:52
null

Szezonbeli legjobb játékosa, Szoboszlai Dominik nélkül is győzni tudott a Liverpool a Premier League-ben, igaz, csak igen szűkösen (2–1) a nyeretlen ligautolsó ellen. A Liverpool–Wolverhamptont végig játszotta Kerkez Milos, aki meglátásunk szerint nem nyújtott rossz teljesítményt – ezt néhány angol portál is így látta.

Liverpool–Wolverhampton
Liverpool–Wolverhampton: Wirtz és Kerkez együtt ünnepel. Fotó: MTI/AP/Ian Hodgson

De nem mindegyik. Néhányan fukarkodtak a jelzőkkel, és mindössze 6-osra ítélték Kerkez teljesítményét, amivel inkább a gyengébbekhez tartozott.

liverpoolworld.uk szerint a magyar balhátvéd próbált sokat előre törni, az első félidőben néhány beadása is volt, egy lövése pedig fölé szállt. Néhány futása volt a szünet után is, az egyikkel szabadrúgást is harcolt ki.

A liverpool.com is úgy látta, hogy többször felért a támadásokhoz Kerkez, viszont a beadásai nem mindig voltak sikeresek. „Keményen küzdött, de egy kicsit több unalomra lenne szüksége” – írja a portál. 

Goal.com szerzője szerint Frimponghoz hasonlóan Kerkez is többször előre tört, segítségével sikerült beszorítani a Wolverhamptont, és rengeteg energiával játszott. 

Liverpool–Wolverhampton: jöjjenek a 7 pontok!

Ugyanakkor olyan oldalakat is találtunk, ahol a szakírók ugyanazt a meccset látták, amit mi is, és 7 pontosra ítélték a magyar balhátvéd performanszát, akit nem győztek dicsérni. 

„Mindkét irányba keményen dolgozott a bal oldalon, kereste a területeket. Az első félidőben leadott lövése fölé ment, de a szünet után az elszántsága és a szerelései felpezsdítették a közönséget” – írja a Liverpool Echo.

A portállal egyetért a Rousing the Cop szakírója is, aki szintén 7 pontot adott Kerkeznek.

„Kerkez az utóbbi időben sokat fejlődött, és ez szombaton is folytatódott, mindent beleadott. Jól együttműködött az előtte lévő Wirtz-cel, és folyamatos veszélyt jelentett elöl.”

A legszebb jelzőket viszont egyértelműen a This is Anfield értékelésében kapta.

Néhány másik új igazoláshoz hasonlóan úgy tűnik, Kerkez is beilleszkedett a csapatba, és több mint képes lehet Andy Robertson pótlására. Mindig kéznél van, ha arra van szükség, hogy a bal oldalon folyjon tovább a játék. Mostantól még több támadásban kellene közreműködnie, hogy továbbfejlessze újonnan megszerzett magabiztosságát.”

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

pandalala
2025. december 27. 19:22
Hurrá! .... Feljöttek a 4. helyre, 10 pont a lemaradásuk a vezető Arsenallal szemben ....
rugbista
2025. december 27. 19:22
Mióta a pályára került, kihajtotta belét. De EZEKTŐL a niggerektől nem kapja vissza úgy a labdát, mint a Bornemouthban pl. Kluiverttől vagy Semenyótól, így MÉG nem ér annyit a játéka, mint előző klubjában.
Búvár Kund
2025. december 27. 19:08
Az utóbbi meccseken egyre jobban játszott. Amit persze befolyásolt Gakpo hiánya is, hisz tőle csak örökölni lehet a labdát. A Liverpool második gólja az ő labdaszerzéséből és támadásidításával indult. Gyakorlatilag övé volt a kulcspassz.
