A Hírklikk erköcsisége eddig is a béka sejhaja alatt csúszott-mászott, ahonnan nincs lejjebb, de azért próbálkoznak. Elő mernek jönni az ürgebőrbe öltöztetett békaemberekkel akkor, amikor a szomszédunkban dúl a harc. Az ukránok elzárták a Barátság vezetéket,

ami – nem mellesleg – a magyarok 72 százalékának nem tetszik, így a tiszások jó részének sem,

illetve a horvátok sem akarnak orosz olajat szállítani az Adrián. Orbán Viktor ma a Kossuth rádióban elmondta, a horvátok nyolcszáz éve a barátaink. Nekik is, nekünk is az az érdekünk, hogy barátság legyen a két ország között. A horvátoktól azt várjuk, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségüket. Épp ezért nem tehetik meg, hogy nem juttatják el Magyarországra az olajat. Egyelőre azonban nem jön se a Barátságon, se az Adrián – de annál inkább jönnek Zelenszkij és egyes katonai vezetőinek fenyegetései.