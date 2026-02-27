Németország megbolondult: megérkezett az AfD-t védő pakisztáni youtuber, na meg a bűnügyi statisztikákat kinevető német ügyvédnő
Föld. S Péter „humorista” még a háborúval, a magyarok biztonságával is képes „viccelni,” jóllehet igazi, nevettetős poén még nem hagyta el a szürkeállományát.
A Hírklikk erköcsisége eddig is a béka sejhaja alatt csúszott-mászott, ahonnan nincs lejjebb, de azért próbálkoznak. Elő mernek jönni az ürgebőrbe öltöztetett békaemberekkel akkor, amikor a szomszédunkban dúl a harc. Az ukránok elzárták a Barátság vezetéket,
ami – nem mellesleg – a magyarok 72 százalékának nem tetszik, így a tiszások jó részének sem,
illetve a horvátok sem akarnak orosz olajat szállítani az Adrián. Orbán Viktor ma a Kossuth rádióban elmondta, a horvátok nyolcszáz éve a barátaink. Nekik is, nekünk is az az érdekünk, hogy barátság legyen a két ország között. A horvátoktól azt várjuk, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségüket. Épp ezért nem tehetik meg, hogy nem juttatják el Magyarországra az olajat. Egyelőre azonban nem jön se a Barátságon, se az Adrián – de annál inkább jönnek Zelenszkij és egyes katonai vezetőinek fenyegetései.
Ezek pedig azért is érdemelnek fokozott figyelmet, mert tudjuk jól, az ukránok a németek Északi Áramlatát felrobbantották, miközben az Északi Áramlat Ukrajna területén kívül haladt. Ez egyszerűen állami terrorizmus. Az ukránok továbbá beépültek a Tisza Pártba, s nem mellékesen egy ismert kém szervezte Magyar Péter ukrajnai útjait. Nekik ukránbarát kormány kell, olyan, amely nem akadályozza a finanszírozásukat, leválik az orosz gázról és támogatja a háborút.
Orbán kijelentette:
Mi tudjuk, hogy bármire képesek az ukránok. Ezért elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítünk. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendeltem a drónrepülési tilalmat."
Eközben a Tisza egyszerűen riogatásról, önmerényletről beszél, azt sugallva, hogy Ukrajnától nem kell tartani. Tudni kell, a kormányfő többször utalt rá: amit Magyar Péter mond, azt
azért mondja, mert az ukránok fizetik. Az ukránok beépültek a magyar politikába. Pontos tudásunk van arról, hogy finanszírozzák a Tisza pártot”.
Ez nem játék. Ez halálosan komoly dolog, főleg, ha az ember miniszterelnök, akire egy ország embermillióinak biztonsága van bízva, függetlenül attól, szereti-e a kormányt vagy sem. Emlékezhetünk, hogy egy 2022-ben egy Ukrajnából indult Tu-141-es felderítő drón repült át Magyarország felett, érintve Paks térségét is. A drón mintegy 40 percet töltött a magyar légtérben, mielőtt Horvátországban lezuhant. A veszély tehát kitapintható.
És akkor jön a Hírklikk, és ürgebőrbe varrt békaemberekről beszél. Föld. S Péter, a „humorista”. Aki a háborúval, a magyarok biztonságával is képes „viccelni,” jóllehet igazi, nevettetős poén még nem hagyta el a szürkeállományát.
De ha ne adj' Isten meggörbülne a haja szála egy váratlan ukrán merénylet miatt, akkor ő lenne az első, aki ordítana, hogy a kormány nem védte meg.
Orbán hiteltelenítési szándéka persze Magyar Pétertől sem áll távol, aki kijelentette: „Ne próbálkozzanak önmerényletekkel, kék-sárgára festett drónberepülésekkel, mindenki tudni fogja, hogy miről van szó, kedves elvtársak.” Ezzel arra utalt, hogy a kormány esetleg provokációt készíthet elő a választások előtt. Bagoly mondja verébnek. A Tisza elnöke ugyanis már január elején azt mondta, konkrét információi vannak arról, hogy Orbánék önmerénylettel vagy drónokkal kelthetnek pánikot a választás előtt.
Erkölcsileg tehát hihetetlenül a béka feneke alá való, ha valaki a háborúnak az esetleges veszélyeit is megelőzni akaró kormányfőt bírálja.
De az ellenzék már csak ilyen, az összes ürgebőrbe varrt politikusával, médiumaival együtt.
